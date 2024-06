El futuro de varios clubes gallegos está en el aire

Cuando las competiciones llegan a su término todavía quedan diferentes cuestiones por decidir y una de ellas son los posibles arrastres que provocan los descensos de las categorías superiores.



En los últimos días el nerviosismo ha entrado de lleno en varios de los equipos implicados y por ello se encomiendan a que el Lugo Sala y el Stellae, ambos de Segunda B, y el Ribeira, de Tercera División, logren la victoria en la eliminatoria decisiva de su respectiva fase de ascenso para de este modo evitar arrastres que condenan a la categoría inferior. Ello se debe tras la pérdida de categoría de O Parrulo B, el Leis y el Sala Ourense de la Segunda B, ya que el número de descensos en la Tercera División y en los grupos de la Preferente Galicia ha aumentado a los previstos en un principio en el plan competicional.

Una nueva esperanza

La sede de la Real Federación Española de Fútbol acogió ayer el sorteo de las eliminatorias que decidirán los tres equipos que lograrán el ascenso a la Segunda División. El Lugo Sala se medirá al Xerez, el Stellae al Zambú CFS Pinatar y el Sporting La Nucía al Manresa.



La fortuna ha querido que no haya emparejamiento entre gallegos, algo que para unos es negativo y para otros es positivo. Ello se debe a que un duelo entre equipos de nuestra comunidad garantizaría la presencia de uno en la próxima edición de la categoría de plata estatal y permitiría aliviar una plaza de arrastre. No obstante, al no verse las caras, las opciones son dos y en caso de conseguir ambos dar el salto de categoría evitarían la quema de dos ‘arrastrados’.



Otra opción que conviene no pasar por alto es la del Ribeira. El cuadro lucense inició el pasado fin de semana la Fase de Ascenso a la Segunda División B con la disputa del partido de ida de la final ante el conjunto cántabro del Castro Urdiales. Los gallegos ganaron por 2-0 y afrontarán el encuentro de vuelta con ventaja.