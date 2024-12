Top 10 | De exjugadores sin ganar la Copa Mundial de fútbol

El fútbol ha contado a lo largo de su historia con grandes jugadores que con su buen hacer sobre los rectángulos de juego han elevado este deporte a la calificación de arte. Muchos han visto reconocida su labor al conquistar numerosos títulos y, entre ellos, se encuentra la Copa Mundial de Fútbol, el principal objeto de deseo de todo futbolista. Otros también son considerados leyendas del balompié, pero, pese a su clase y calidad, se quedaron sin levantar la copa dorada con su selección.

► 10. Enzo Francescoli (1961, Uruguay). Mediapunta de la década de los 80 y 90 del pasado siglo. Su despliegue y técnica le valieron para ser conocido como ‘El Príncipe’. Disputó dos Mundiales (México 1986 e Italia 1990) en los que jugó ocho partidos –cuatro en cada edición– y anotó un gol. La Celeste no rindió a la altura de las expectativas en ambos campeonatos al no pasar de los octavos de final tras ser eliminada por Argentina (futura campeona) e Italia respectivamente. Conquistó tres ediciones de la Copa América (1983, 1987 y 1995).

► 9. Karl-Heinz Rummenigge (1955, Alemania). Delantero veloz e inteligente que jugó desde 1974 hasta 1989 logrando grandes éxitos en los clubes que militó (Bayern e Inter fueron los más destacados), lo que le valió para recibir el Balón de Oro en 1980 y 1981. Tomó parte en tres Mundiales (Argentina 1978, España 1982 y México 1986). En el primero, el combinado teutón, formado exclusivamente por futbolistas de la Bundesliga, fue eliminado en la segunda fase. En los dos restantes alcanzó la final. En el torneo de nuestro país, cayó ante Italia por 3-1. En territorio azteca, Argentina se impuso por 3-2 en un duelo en el que hizo el primer gol germano. Alzó con La Mannschaft la Eurocopa de 1980.

► 8. Lev Yashin (1929-1990, Unión Soviética). Único portero galardonado con el Balón de Oro, en 1963. Guardameta muy completo que destacó por su físico, agilidad y seguridad bajo palos. Estas cualidades, unido a vestir siempre de negro, hizo que se le llamase ‘La Araña Negra’. En los años que estuvo en activo (1947-1971) fue el primer portero en utilizar guantes y rodilleras. Participó en cuatro Mundiales: Suecia 1958 (cuartos de final), Chile 1962 (cuartos), Inglaterra 1966 (semifinales) y México 1970 (cuartos). Campeón de los Juegos Olímpicos en Melbourne 1956 y de la Eurocopa en 1960.

►7. Marco van Basten (1964, Países Bajos). Delantero eficaz, técnico y contundente, virtudes que le sirvieron para alzarse con el Balón de Oro en tres ediciones (1988, 1989 y 1992). Inició su carrera en 1982 y se retiró en 1995 debido a una lesión en el tobillo derecho, aunque su último partido fue la final de la Champions League en 1993 ante el Olympique de Marsella. Jugó un Mundial (Italia 1990) ya que Países Bajos no se clasificó para España 1982 ni para México 1986. En la cita transalpina su selección era una de las favoritas tras conquistar dos años antes en Alemania la Eurocopa. La Oranje, tras una primera fase irregular –tercera de grupo–, cayó en octavos ante Alemania (2-1), que se llevó el título.

► 6. George Best (1946-2005, Irlanda del Norte). Nacer en un territorio donde la selección no está a tu nivel impide optar a lo máximo en los torneos de combinados nacionales. Eso fue lo que le pasó a este futbolista que se desenvolvió en las demarcaciones de extremo y de mediapunta y que vio como su país no logró clasificarse para una competición oficial en sus mejores años, estuvo en activo entre 1963 y 1984, recibiendo en 1968 el Balón de Oro. Irlanda del Norte tuvo que esperar a 1982 para disputar su primer Mundial, pero entonces ‘El Chico de Belfast’, uno de sus apodos, estaba a otros quehaceres.

► 5. Arthur Antunes Coimbra ‘Zico’ (1953, Brasil). Conocido también como ‘El Pelé Blanco’ por lo completo que era con un balón en los pies. En los años que compitió, entre 1971 y 1994, jugó en la mediapunta y marcó más de 500 goles. Participó en los Mundiales de Argentina 1978, España 1982 y México 1986 y en los tres se fue de vacío. En el primero, Brasil terminó tercero. En el segundo, La Canarinha, que era la gran favorita, quedó eliminada en la segunda fase en un grupo formado por Italia, que luego se llevó el título, y Argentina. En la última cita, cayó en cuartos de final ante Francia. Participó en una edición de la Copa América, la de 1979, y su selección no alcanzó la final.

► 4. Michel Platini (1955, Francia). La fragilidad de su físico supo suplirla con habilidad y extraordinarios lanzamientos de falta. Gozó de una gran técnica y una elevada visión de juego que le permitieron convertirse en uno de los mejores futbolistas de la historia. Ello hizo que fuese el primer jugador en ganar el Balón de Oro tres ediciones consecutivas (1983, 1984 y 1985). Disputó tres Mundiales (Argentina 1978, España 1982 y México 1986) y su andadura a nivel clasificatorio fue de menos más. En el primero, la selección bleu no pasó de la primera fase. En la cita de Naranjito, el combinado galo concluyó cuarto pese a merecer ganar el título al ser el que mejor fútbol desplegó. Cuatro años después subió al podio al acabar tercero. Sus títulos con Francia fueron la Eurocopa de 1984, en la final ante España, y la Copa de Campeones Conmebol-UEFA (actual Finalísima) al ganar a Uruguay, campeón de la Copa América en 1983.

► 3. Luis Suárez (1935-2023, España). A pesar de que Alfredo Di Stéfano le bautizó como ‘El Arquitecto’ por la precisión de sus diagonales y su juego virtuoso, en A Coruña, su ciudad natal, siempre se le conoció como ‘Luisito’. Era de Monte Alto y, tras iniciarse en el fútbol en el Perseverancia, su debut en el profesional fue en 1953 en el Real Club Deportivo. Su estancia en la entidad blanquiazul fue un visto y no visto al fichar al poco por el Barcelona. En 1961, el Inter se hizo con sus servicios tras lograr el año anterior el Balón de Oro. Tomó parte en dos Mundiales, el de Chile 1962 y el de Inglaterra 1966, sin avanzar de la primera fase en ambos. Entre medias, en 1964, conquistó la Eurocopa tras derrotar a la Unión Soviética (2-1) en la final disputada en el Santiago Bernabéu.

► 2. Alfredo Di Stéfano (1926-2014, Argentina-España). La historia dice que hay un antes y un después de la llegada de ‘La Saeta Rubia’ al Real Madrid, apodo que recibió de un periodista argentino por su velocidad y el color rubio de su cabello. Sin entrar en la polémica de si debió fichar por el club blanco o el Barcelona, el crecimiento de la entidad merengue se gestó gracias a las once temporadas en las que el mediapunta (algunos dicen que jugaba donde quería) estuvo en Concha Espina. En dicho tiempo obtuvo dos veces el Balón de Oro (1957 y 1959) y años más tarde, en 1989, recibió el Super Balón de Oro al mejor futbolista de las últimas tres décadas. Jugó en la selección argentina, nació en Buenos Aires, y en la española, tras nacionalizarse en 1956. Pese a ello no llegó a debutar en un Campeonato del Mundo, ya que el combinado albiceleste renunció a tomar parte en Brasil 1950 y Suiza 1954, y en 1958, ya con pasaporte español, La Roja no logró el billete para Suecia y cuatro años después una lesión a última hora le impidió vestirse de corto en la edición organizada en Chile.



►1. Johan Cruyff (1947-2016, Países Bajos). Genio, visionario, innovador, rebelde... todo lo que se escriba sobre ‘El Flaco’ es poco ya que su influencia en el fútbol fue y es enorme. Colgó las botas en 1984 tras debutar en 1964 en el Ajax, club con el que conquistó tres Copas de Europa, y recibir el Balón de Oro tres veces (1971, 1973 y 1974). Su peculiar carácter quedó patente durante su carrera. Así, en 1973 decidió irse al Barcelona cuando los directivos de la entidad de Ámsterdam negociaban su traspaso al Real Madrid. Tras dejar el Barça en 1978, militó en equipos estadounidenses y en el Levante para volver al Ajax las temporadas 1981-82 y 1982-83. El presidente no le renovó el contrato al considerar que no estaba para jugar en la Eredivisie y Cruyff se vengó al fichar por el Feyenoord, donde ganó Liga y Copa antes de retirarse. Con su selección disputó en 1974 el Mundial de Alemania, perdiendo la final con los anfitriones. Pese a ello estaba orgulloso de ese segundo puesto y afirmaba que “siempre me he preguntado si cambiaría ese subcampeonato y los elogios que recibimos por el título. Creo que no, porque aún se nos recuerda más que a los campeones”. Dos años después fue tercero en la Eurocopa celebrada en la entonces Yugoslavia y en 1978 renunció a jugar el Mundial de Argentina. Circulan varias versiones que explican el motivo.