Tebas: "Lo que está ocurriendo en la Federación es un sainete"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que "lo que está ocurriendo en la Federación Española de Fútbol es un sainete" y denunció que "el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) no es un órgano independiente", tras la decisión de este de amonestarle públicamente por una denuncia del Real Madrid y de anular las elecciones en la RFEF.

"Mi sanción es porque no hay un informe escrito de la convocatoria urgente de una asamblea, un informe que en 35 años nunca ha habido y ahora el TAD opina en contra de la Comisión Delegada y de la lógica histórica", afirmó durante su intervención en el Fórum Europa, presentada por Miguel Cardenal, expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Tres días después de esa amonestación por la convocatoria de la Asamblea de LaLiga en agosto de 2021, en la que se aprobó el acuerdo con CVC, Tebas recordó que "el TAD no está compuesto por jueces" y que, a cuatro de sus siete miembros, los elige el CSD y, a tres, las federaciones deportivas.

"Hago un llamamiento a las federaciones, no es independiente. El señor Pedro Rocha está sancionado porque despidió a Camps (secretario general de la RFEF) porque que se lo pidió el señor (Víctor) Francos (exsecretario de Estado para el Deporte. En mi caso, y también le pasó a Rocha, las alegaciones que hemos hecho al instructor no se las han leído, porque han seguido a pies juntillas lo del instructor, y no es justo",

Tebas apuntó que "es impredecible" lo que puede ocurrir en las elecciones de la RFEF, tras la decisión del TAD de anular las elecciones, al aceptar una denuncia de Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), por no haberse declarado el cese de Rocha como presidente por parte de la Asamblea General de la RFEF.

"Esto es un sainete, solo leer la resolución podían haber dicho eso o podían haber dicho lo contrario, que la inhabilitación era suficiente que era lo lógico, parece que quieren un escarnio público después de inhabilitarlo que lo cesen. Imaginemos que celebran esa asamblea y deciden no cesarlo. Estamos en un sainete absurdo con la inhabilitación del señor Rocha por despedir al que todo el mundo pedía y que luego se subsanó después", añadió.

Tebas cuestionó que se haya hecho "uso" de Vicente del Bosque, al situarle al frente de una comisión de seguimiento de la RFEF ante la condición de investigado de Pedro Rocha, en una actuación "estética" y consideró que el TAD, "un tribunal que no es un tribunal, porque no está formado por jueces, ha abierto una vía muy peligrosa".

"No se lo que puede pasar. Después de tantos años hemos trabajado en pos de entendernos, para hacer el fútbol más grande y ahora se pretende de golpe, con estas resoluciones muy dudosas, en el ámbito del fútbol, me da la sensación de porque se quiere poner a alguien de presidente, no sé si será el señor (Carlos) Herrera...", comentó.