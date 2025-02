La RFEF multa al Celta por leve "alteración del orden" en partido contra Osasuna

El comité de disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto una multa al Celta por "alteración del orden del encuentro de carácter leve” en un partido disputado contra el Osasuna en el estadio de Balaídos.



La sanción está motivada porque el colegiado del encuentro, Sánchez Martínez, recogió en el acta que en el minuto 59 se activó el "protocolo de lanzamiento de objetos" debido al lanzamiento de estos hacia el portero visitante, aunque no llegó a impactar en él ninguno.



No obstante, tras el encuentro, el portero del equipo navarro, Sergio Herrera, aclaró en redes sociales telemáticas que cayó un hierro de la portería, exculpando así a los aficionados celeste.



"Quiero aclarar el malentendido con el objeto del que he alertado al árbitro en el partido de hoy. Se trataba de un hierro del anclaje de la portería que se ha soltado y suponía un riesgo. En ningún momento he reclamado al colegiado lanzamiento alguno por parte de la afición del Celta, a la que me he dirigido para aclarar la situación", indicó Herrera.



Añadió que por ello no había "nada que reprochar a la afición del Celta, que se ha dedicado a animar a su equipo.



Pese a dicha aclaración, el comité de disciplina de la RFEF decidió sancionar igualmente al Celta con una multa leve por "alteración del orden del encuentro", amparándose en el artículo 117 de su reglamento.