La RFEF analiza a Munuera y no arbitrará hasta la resolución del proceso

El Comité de Cumplimiento Normativo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) analiza desde hoy martes la información relativa el árbitro de Primera División José Luis Munuera Montero “como indican los códigos de buena gobernanza”, según informó la Federación y hasta que no acabe el procedimiento, el Comite Técnico de Arbitros (CTA), no le asignará partidos.

El diario digital El Español adelantó este martes que el colegiado es el fundador de la empresa Talentus Sports Speakers SL, dedicada a la consultoría y a la gestión deportiva. La RFEF, según el citado diario, estudia si sus negocios privados son incompatibles con el arbitraje por un posible conflicto de intereses.

El colegiado internacional, informado desde el inicio del proceso, está aportando toda la documentación que se le ha requerido hasta el momento desde la RFEF. En cuanto finalice este análisis, que se va a llevar a cabo con todas las garantías necesarias, se harán publicas las conclusiones. Durante este periodo el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF no le designará para ningún partido, confirmaron a EFE fuentes de la RFEF.

Entretanto, Javier Tebas, presidente de la Liga, subrayó este martes que el árbitro José Luis Munuera Montero “no está prestando servicios a la Liga porque no lo consentiríamos”, aunque reconoció que no le hace gracia que alguien que presta servicios a la Liga tenga una sociedad con un árbitro.

“No es la empresa de Munuera, sino la empresa de un socio de él el que presta servicios a la Liga, pero Munuera no está prestando servicios a la Liga porque no lo consentiríamos. No me hace mucha gracia que alguien que preste servicios a la Liga tenga una sociedad con un árbitro, pero eso no implica nada más y quiero insistir que Munuera no está prestando servicios a la Liga ni a la UEFa ni a nada”, dijo Tebas en la ‘premiere’ del documental ‘Sueña Leganés: un equipo campeón’, que repasa la temporada pasada donde el conjunto pepinero ascendió a Primera División.

“Nosotros estamos investigando y me parece muy bien lo que ha hecho la Federación y es lo que hay que hacer. Vamos a ver como está todo”, añadió.

Asimismo, el árbitro José Luis Munuera Montero ha emitido este martes un comunicado en el que anuncia que ejercerá “las acciones civiles y penales correspondientes contra aquellos medios que de manera intencionada o temeraria han difundido falsedades o informaciones incorrectas o sesgadas” sobre él.

José Luis Munuera Montero señala en su nota que “en estos últimos meses ha quedado evidenciado el ataque desmesurado hacia el colectivo arbitral”, y que “en esta última ocasión” es él “el protagonista”.

Explica además que la empresa ‘Talentus Sports Speakers’, participada por él, “no ha facturado desde su creación ninguna cantidad a entidad deportiva alguna, ya sean clubes, federaciones o empresas de la industria del deporte”.

En este contexto, el Atlético de Madrid pidió este martes parar “ya” con el “acoso” a los árbitros en un mensaje en sus canales sociales, en el que señaló la “maquinaria” que “lleva varias semanas en marcha”, sin citar a nadie como responsable, y preguntó “a ver quién es el valiente que imparte justicia sabiendo que puede ser el próximo...”.

“La maquinaria lleva varias semanas en marcha y tritura todo lo que se pone en su camino. A ver quién es el valiente que imparte justicia sabiendo que puede ser el próximo...”, publicó el club rojiblanco en su cuenta en ‘X’.

El mensaje tiene la etiqueta de ‘StopAcosoArbitralYa’, con copia a las cuentas en esta red social de la Real Federación Española de Fútbol, el Comité Técnico de Árbitros, LaLiga y el Consejo Superior de Deportes.

Una imagen de una señal de ‘peligro, maquinaría en funcionamiento’, completa la publicación del Atlético de Madrid, que continúa con la línea que ya inició en los días previos al derbi ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, tras el comunicado del club blanco contra los árbitros después de la derrota madridista por 1-0 con el Espanyol.

Entonces, el Atlético publicó una serie de cuatro mensajes, iniciada con una pregunta a la Real Academia Española de la Lengua: “Amigos de @RAEInforma, estos días nos están preguntado mucho sobre este asunto y no queremos equivocarnos ¿Nos podéis ayudar con los matices de los siguientes verbos? presionar, amedrentar, intimidar, coaccionar, atemorizar, influir, imponer. Muchas gracias”.

Después, añadió dos páginas de ‘instrucciones para preparar un derbi’.

En la primera señaló al Real Madrid por “usar tu televisión oficial, una vez más, para presionar a los árbitros”, con una ilustración de un móvil con la imagen de la entrada de Carlos Romero, jugador del Espanyol, a Kylian Mbappé, atacante del equipo blanco, en el encuentro entre ambos equipos, y en el segundo por “utilizar a tu ejército de ‘periodistas amigos’ para difundir tus delirios”.

Por último, en la víspera del derbi, publicó un último mensaje: “Queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad al equipo arbitral y a sus familiares y amigos. Están siendo días muy duros para la familia del fútbol. Mucho ánimo”