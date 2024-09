Óscar Cano dice que su destitución "suena a inexplicable" y que es víctima de la inmediatez

Óscar Cano, destituido como entrenador del CD Tenerife, ha manifestado este lunes en una rueda de prensa de despedida que la decisión "suena a inexplicable", tras cinco jornadas disputadas en LaLiga Hypermotion, y que es víctima "de la sociedad de la inmediatez en la que vivimos", aunque se marcha "sin reproches".



El técnico granadino ha reconocido que el despido se lo comunicó en la tarde de este domingo el máximo accionista del club, el empresario madrileño José Miguel Garrido, la misma persona que, según ha admitido, decidió también su contratación para el proyecto 2024-2025.



Cano ha dicho que debe "respetar la decisión de la gente que manda", y que después de treinta años en el fútbol no le sorprende porque "somos entrenadores y sabemos lo que conlleva el cargo", y también porque le han pasado "cosas más raras" en otros clubes, pero cree que si el equipo tuviera al menos tres puntos más, no hubiesen prescindido de él.



El preparador andaluz ha añadido que "la pelota es caprichosa" y ha recordado como ejemplos el gol anulado a Teto en Cádiz, que suponía el 2-3, o el remate de cabeza de Enric Gallego al larguero en Eibar, donde finalmente el conjunto blanquiazul perdió por 1-0 el pasado sábado, en su último partido en el banquillo isleño.



"Un punto de quince son números bajos, pero siempre hemos estado muy vivos y enganchados en todos los partidos", ha argumentado.



Además, sostiene que el inicio del calendario ha sido "muy exigente" para el Tenerife, y vaticina que ahora venían "dos meses muy prósperos en cuanto a puntos", además de estar convencido de que el equipo, pese a ser el colista en solitario, aún tiene margen para luchar por meterse en el 'play-off' de ascenso.



Cano ha recibido llamadas y algunos mensajes de jugadores de la plantilla, con los que asegura que tiene "una gran relación", así como ninguna queja de ellos en el día a día, y deduce, por la reacción que han tenido, que no consideran justo su despido.



Por otra parte, ha negado rotundamente que José Miguel Garrido le haya sugerido aspectos técnicos o tácticos antes de los partidos.



En cuanto a su futuro, el técnico granadino no sabe qué hará, incluso desconoce si seguirá entrenando o no, y tampoco sabe si ha dejado pasar la gran oportunidad de su vida, pero sí ha subrayado que haber pertenecido a una entidad como el Tenerife "es algo único", a la que se ha entregado "en cuerpo y alma" durante dos meses y medio. "No conozco apenas la isla", ha apuntado para reforzar su relato.



Por último, Cano se ha despedido de la prensa local, a la que ha agradecido su "trato humano, de diez, y no suele ser así", y le desea al Tenerife que el próximo mes de junio "esté donde se merece, en otra categoría".