El Museo FIFA se adentra en la infancia de las estrellas para inspirar a futuros jugadores

El Museo FIFA de Zúrich inauguró este jueves la exposición "La Construcción de un futbolista", en la que estrellas del fútbol pasado y actual, como Iker Casillas, Aitana Bonmatí, Roberto Baggio o Diego Forlán prestaron imágenes de su infancia y adolescencia con el fin de inspirar a futuras generaciones a vivir el deporte y aspirar a lo más alto.



Para la muestra, que podrá visitarse hasta el 31 de agosto, se ha logrado convencer a una treintena de estrellas del deporte rey para que compartan imágenes en equipos de fútbol escolares, jugando con sus padres o en otros momentos de su infancia, acompañadas de textos en los que recuerdan sus sueños de grandeza de aquella época.

Inauguración de la exposición La Construcción de un futbolista



"Un día de niño pasé junto al Santiago Bernabéu con mi padre y le dije: papá, un día jugaré allí". Es el recuerdo que ha "donado" Casillas junto a un par de fotos en los campos deportivos de su infancia, donde ya se enfundaba los guantes de portero.



Carlos Valderrama ha preferido mostrar una foto en la que posa serio y estudioso en un pupitre de su escuela de Santa Marta, aún sin la mata de pelo rizado que le hizo famoso, y por parte argentina varias instantáneas nos muestran el lado más tierno de figuras como Lautaro Martínez, Javier Zanetti o Sergio Goycochea.

Los comienzos de Olga Carmona, Harry Kane o los gemelos De Boer

Fotos en blanco y negro acompañadas de recuerdos también visitan la niñez de futbolistas míticos como el brasileño Pelé o el italiano Giacinto Facchetti, quienes se enfrentaron en la final del Mundial de México 1970.

Fotografía de Pelé de niño, en la exposición La Construcción de un futbolista



"Cuando vi a mi padre llorar por el Mundial de 1950 le prometí que lo ganaría por él. Perder puede ser también el comienzo de algo bonito", reza el texto que acompaña las fotos de O Rei, aún en la adolescencia pero ya enfundado con la camiseta de su querido Santos.



En palabras del organizador de la exposición, Moritz Ansorge, el objetivo de ésta es "enseñar las personas que hay detrás de las grandes estrellas y que ofrezcan ideas inspiradoras para la próxima generación".



"Al principio no fue fácil convencer a los jugadores para que nos prestaran estos recuerdos, pero cuando les explicamos cómo sería la exposición muchos se abrieron a ello, entendieron que podría ser algo que aportara a las generaciones más jóvenes y creo que han sido muy generosos", señaló a EFE el director de exhibiciones del museo.

¿Una base para el éxito?

La exposición intenta escudriñar qué fue lo convirtió en grandes jugadores a esos niños que, como Luka Modric, el más "joven" de la muestra, ya parecían destinados al fútbol casi al dar sus primeros pasos.



"Sobre el papel, la receta es tener buena técnica, táctica, mentalidad y forma física, con ello hay muchas posibilidades para ascender en el camino del fútbol, pero nadie pude garantizar que con ellas el éxito esté asegurado porque también se necesita un poco de suerte", subrayó el organizador de la exposición.



Algunos también creen también en la providencia, como el ucraniano Andriy Shevchenko, cuyas imágenes abren la muestra: "mi destino estaba escrito en la pelota: señalaba hacia mí, me perseguía, me deseaba y me encontró. El fútbol me eligió", reza la frase elegida por la muestra para la leyenda del Milan.



El Museo FIFA de Zúrich, dedicado especialmente a la historia de los Mundiales masculino y femenino del deporte rey, es visitado cada año por cientos de miles de personas, y combina juegos interactivos para los más pequeños con recuerdos de las grandes leyendas del fútbol, algunos de ellos a la venta en su tienda de recuerdos.