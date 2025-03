María Tato afirma que “no hay ninguna manipulación” en la elección de las sedes de 2030

María Tato, hasta este miércoles mánager de la candidatura de España, junto a Portugal y Marruecos, del Mundial 2030, remarcó este jueves que no hay nada irregular ni ninguna “manipulación” en la elección de las sedes para el citado torneo intercontinental.



Su cese en ese cargo, anunciado en la tarde del miércoles por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se produce dos días después de la información publicada por ‘El Mundo’ sobre la modificación de la puntuación en la citada selección de las posibles sedes nacionales para el Mundial 2030, que provocó la exclusión de las once elegidas del estadio de Balaídos de Vigo y la inclusión del Reale Arena de San Sebastián.



“Es un documento de trabajo, el primero de una serie de ‘excel’ de trabajo. Lo quiero explicar documentalmente, que es lo que haré. Se pasa de una puntuación de 15 a 20 puntos en uno de los subfactores respecto a dos estadios, como es Anoeta y el estadio del Espanyol, que no necesitan intervención para ser sedes”, explicó María Tato en una entrevista en ‘El Larguero’ de la ‘Cadena SER’, según recoge la página web oficial de la emisora.



“Son estadios que están preparados, entonces no puedes penalizar a esos estadios. Nosotros en un primer borrador los penalizamos en un error de criterio. La razón es tan sencilla como eso. No hay más. No hay ninguna manipulación. Es uno de los diecisiete subfactores que hay”, añadió.



“No me han despedido. He puesto mi puesto a disposición del presidente de la RFEF porque no soy capaz de aguantar la presión mediática de estos días (…). Lo que me he encontrado es algo que no es real, algo que está manipulado o que es injusto”, explicó.



“He puesto mi cargo a disposición del presidente Louzán y en las negociaciones finalmente ha acabado como un cese. He decidido apartarme básicamente porque no soy capaz de aguantar en este foco ni quiero continuar en este foco”, añadió en ‘El Larguero’, según recoge la 'Cadena SER' en su página web.



Tato explicó que su dimisión se produce después de que “esto” haya alcanzado “ya una dimensión donde empieza a haber declaraciones de índole política”.



“Y no quiero estar en el medio, no quiero ser diana de nada. Aclaro aquí cuantas veces queráis, enseño la documentación, pero no puedo ni debo estar porque es un tema que no va a parar”, dijo.

También apuntó que no se siente traicionada “en absoluto” por los audios grabados, aunque agregó: “A nadie le gusta que un compañero le grabe en una reunión de trabajo. Me parece vergonzante y he tomado medidas legales”.



Y aseguró que se siente “liberada” con su cese de la candidatura del Mundial 2030, porque “han sido días realmente duros”, con la “impotencia de leer la información falsa cada noche”.