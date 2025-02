Louzán sopesa la venta centralizada de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sopesa la posibilidad de hacer una venta centralizada de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey, ya que por no hacerlo así se “han perdido unas cantidades significativas”, según dijo su presidente, Rafael Louzán, este lunes durante la Asamblea General.



“Por los datos que obran hemos perdido unas cantidades significativas cada año al no hacerlo a través de la encomienda que tenía inicialmente prevista la Liga de Fútbol Profesional. Probablemente estamos negociando y podemos cerrar un gran acuerdo para que el fútbol en su totalidad se beneficie de esa encomienda de la Copa del Rey y hacer una venta centralizada”, avanzó.



Según los datos económicos presentados en la Asamblea, dentro del presupuesto (379.567.462 euros) los ingresos por derechos audiovisuales alcanzan la cifra de 119.286.943€ (32%) y entre ellos los de la final de la Copa del Rey suponen 8.020.705€ (7%) y los de las eliminatorias 35.082.822€ (29%). Los de la selección masculina alcanzan la cantidad de 26.781.250€ (22%).



“Tenemos que ser más eficientes y más rigurosos en todas aquellas cuestiones que sean del día a día, porque creo que los procesos a veces se dilatan en concursos y demás. Pero a mí me gusta que haya un órgano de contratación en esta casa que no lo hay, que haya una central de compras que no hay y que haya un comité ejecutivo resolviendo los problemas y una comisión económica que resuelva las grandes cuestiones, que hasta ahora estaba como casi un fondo de armario para sacar cosas adelante”, añadió