Lío en Granada: Myrto Uzuni se niega a entrenar

Después de un inicio de liga terrible parecía qu elas aguas volvían a calmarse en tierra nazarí, con la llegada de Fran Escribá, el conjunto granadino consiguió enderezar su rumbo en liga y posicionarse en la zona noble de la tabla.

Un giro a la situación encabezado por su estrella, Myrto Uzuni. Con 14 goles en 18 partidos, el albanés es segundo en la tabla de goleadores de la categoría de plata -primero en promedio de goles por partido-, y ahora, tras la vuelta por el parón de Navidad, la estrella del Granada estaría intententando echar un pulso al club andaluz para forzar su salida.

En la habitual rueda de prensa previa al partido del fin de semana, Fran Escribá confirmó unos rumores que se llevaban hablando durante la semana en Granada: "Al volver de las vacaciones Uzuni me dijo que no se veía en condiciones de entrenar. A día de hoy sigue en esa posición. Al no entrenar, no cuenta para mí". El entrenador valenciano le tendió la mano al jugador albanés: "Depende de Uzuni. Si el jugador viene y me dice que está en condiciones de entrenar, volverá y contará como uno más". Para cerrar el tema, Escribá, quiso cerrar filas y mostrar la importancia del colectivo sobre lo individual, "El vestuario lo encaja muy bien todo. Saben que lo importante es el colectivo y que nadie es imprescindible. Nadie está por encima del vestuario y del club. Para nosotros es un jugador que está lesionado, aunque no lo está", concluyó.



El delantero albanés, pieza clave y capitán del equipo, estaría intentando forzar su salida al Austin FC de la Major League Soccer (MLS), según medios locales. Uzuni fue el máximo goleador del equipo la pasada temporada y un jugador determinante en el ascenso a Primera División del Granada CF hace dos.



En sus redes sociales, el atacante escribió: "Como el capitán de este equipo, la gente que me conoce nunca debe dudar por el amor que siento por este equipo y por esta ciudad. Hasta escuchar la otra parte. Mi Granada siempre".