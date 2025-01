El club activa la pre-reserva de entradas para el Burgos-Deportivo

El Deportivo informa que habilita la posibilidad de realizar la pre-reserva de entradas para el partido del domingo 19 de enero a las 14.00h en el Plantío ante el Burgos CF.

El equipo castellano ha puesto a disposición del Dépor un total de 430 entradas, de las cuales un 40 por ciento serán gestionadas y vendidas por la Federación de Peñas (172), y el resto a través del club (258).

Las localidades tienen un precio de 20 euros y quedan limitadas a 2 por socio. Para realizar la gestión, el abonado deberá acceder a la web entradas.rcdeportivo.es.

La pre-reserva se podrá hacer desde este jueves 9 hasta el domingo 12 de enero a las 23:59 horas. En el caso de que hubiese más abonados en pre-reserva que entradas disponibles, se realizará un sorteo, cuyo resultado se comunicará a los abonados agraciados el lunes 13, los cuales podrán acudir a recoger las entradas a la OAD ese mismo lunes 13 y martes 14 de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 19.00 horas.

Si los agraciados con los tickets para el partido no retiran todas las entradas, el miércoles 15 en el mismo horario se pondrán a la venta para aquellos que no les tocó el sorteo; o en el caso de que no haya sorteo, para el público en general.