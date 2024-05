Iker Losada desoye el interés de equipos de Primera: "Estoy muy contento en el Racing de Ferrol"

El jugador del Racing de Ferrol Iker Losada ha asegurado este jueves que se mantiene "completamente al margen" de las informaciones sobre el interés de clubes de Primera por fichar al futbolista de Catoira (Pontevedra) y ha subrayado que está "muy contento" en el equipo verde, en el que le "queda un año de contrato".

En rueda de prensa, ha declarado que sus "representantes hacen lo que tienen que hacer" y ha considerado que no quiere "fijarme si me quiere un equipo u otro, prefiero estar centrado en llegar al play off" de ascenso a la máxima categoría.

"Me dieron la oportunidad de jugar en el fútbol profesional y estoy muy agradecido, quiero devolverlo de la mejor manera", ha valorado sobre la escuadra naval, en la que está a punto de completar el año en el que ha notado "más progreso en mi carrera".

Losada ha manifestado que no "quiero saber nada" de la rumorología sobre su posible salida del Racing de Ferrol y ha insistido en que aspira a "hacer todo por llegar a ese play off, todo lo que venga ya vendrá, no quiero saber nada".

En torno a un hipotético regreso al Celta, ha matizado que no sabe "nada, no me dicen nada", pero ha admitido que está "siempre abierto a volver, pronto o tarde; es el club que me vio crecer", y ha aplaudido el trabajo de su entrenador, Claudio Giráldez, del que ha indicado que está "haciendo un temporadón".

En relación al cuadro verde, que acumula "tres partidos sin ganar", ha opinado que en Segunda División "puede llegar a ser algo normal" atravesar una racha negativa de ese tipo y ha puntualizado que todos "los equipos llegamos cansados" al desenlace del campeonato.