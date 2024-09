Hugo Mallo, declarado culpable de agresión sexual por tocarle los pechos a la mascota del Espanyol

Salvador Roig Tejedor, el juez titular del Juzgado de lo Penal número 19 de Barcelona, declaró culpable al futbolista Hugo Mallo de agresión sexual después de unos hechos que acontecieron el 24 de abril de 2019, instantes antes de las 20.30 horas, cuando Mallo como capitán del Celta de Vigo llegó en primer lugar a la posición que ocupaba la persona que trabajaba como la mascota femenina del Espanyol y le tocó los pechos sin que hubiera consentimiento alguno.

“Queda probado”, dicta el juez, “que el hoy acusado Dº Hugo Mallo Novegil (...), sobre las 20.30 horas del día 24 de abril e 2019, siendo este jugador y capitán del Real Club Celta de Vigo, con ocasión del partido entre el Real Club Deportivo Espanyol y el Real Club Celta de Vigo (...), en el momento de realizar los saludos tanto a los componentes del equipo contrario como a las dos personas que caracterizan las mascotas del Espanyol siendo estas un periquito y una periquita, al llegar a la altura de ‘Ana’, disfrazada esta de periquita, el acusado, con la intención de satisfacer su ánimo libidinoso y de menoscabar la indemnidad sexual de la misma, le metió las manos por debajo del disfraz y le tocó los pechos, viéndose obligada ‘Ana’ a retroceder y apartar al acusado con la mano derecha”.

Al no haber arrepentimiento por parte del jugador de Marín, el juez ha fijado una sanción económica de 1.000 euros más intereses, como resultas del pago de diez euros diarios durante 20 meses en concepto de indemnización moral a la víctima.

Especifica la sentencia que no se le impone la pena mínima de 18 meses, pese a que Mallo no contaba con antecedentes penales, “al no haber acontecido un acto de constricción o arrepentimiento del acusado hacia la víctima”.