La "encerrona" a la jefa de prensa de la selección femenina para apoyar a Rubiales

La responsable de prensa de la selección española femenina de fútbol, Patricia Pérez, ha relatado la "encerrona" que vivió para respaldar la actuación de Luis Rubiales tras el beso que éste dio a Jenni Hermoso al recibir por escrito las respuestas que debía dar en un informe interno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que acabó exculpándole.



El testimonio de Pérez ha cerrado este lunes el juicio que acoge la Audiencia Nacional contra Rubiales y tres ex altos cargos de la RFEF por el beso no consentido que el expresidente federativo dio a Jenni Hermoso tras la final del Mundial, el 20 de agosto de 2023, y las presiones a las que se le habría sometido para justificar a su presidente.



La responsable de prensa ha testificado acerca del informe que elaboró el comité de Integridad de la RFEF tras aquel episodio y que se cerró sin ninguna medida para su entonces presidente.

Ha relatado que, una vez en España, el entonces subdirector de comunicación de la Federación, Enrique Yunta, le llamó y le dijo que debía ir urgentemente a la RFEF para declarar ante el departamento de integridad, si bien le indicó que, "para agilizar los tiempos", le enviaba las preguntas y las respuestas que debía dar.



Al recibir aquellas respuestas, ha dicho, vio que había cosas que no se respondían con la realidad, como que había hablado con Jenni Hermoso y esta "había quitado hierro al asunto", algo que no ocurrió.

Al entrar en el despacho, en la tercera planta de la RFEF, vio que no estaba el entonces responsable de Integridad, Miguel García Caba, sino ocho personas. Se trataba del entonces presidente, Luis Rubiales, su padre, su jefe de gabinete y "un amigo íntimo de la infancia"; el exjefe de Comunicación Pablo García Cuervo; Enrique Yunta, el psicólogo de la selección femenina y el recién renovado seleccionador de la absoluta, Luis de la Fuente, que declara mañana como testigo.



"Desde el momento en el que entré y vi a ocho personas (...) tuve claro que eso era una encerrona", ha señalado Pérez, que ha añadido que Rubiales le pidió añadir frases a su declaración, como que Jenni Hermoso le alzó a él y le dio dos manotazos en el costado.



Pérez ha dicho que se negó porque era "imposible" que viese eso desde el lugar donde estaba en el Estadio de Nueva Gales del Sur (Australia), donde se disputó el Mundial, y ha admitido que acabó firmando la declaración que consideraba que se ajustaba "más a la realidad", tras pedir cambiar algunas cosas y después de tres horas.



La testigo, que ha confesado que era "un mero peón y era García Cuervo quien tomaba las decisiones", ha limitado su actuación a obedecer la petición que éste le hizo de llamar a Jenni Hermoso en el autobús de camino al aeropuerto tras el partido, para enseñarle un comunicado que él había escrito en primera persona y que "intentaba rebajar la magnitud" de lo ocurrido a "algo anecdótico".



Cuando Jenni Hermoso bajó del autobús, ella notó que tenía una "actitud cansada", "como que estaba harta" y dijo que es lo último que haría.