Bryan Zaragoza afirma que es buen momento para "meter mano" al Real Madrid

El jugador de Osasuna Bryan Zaragoza señaló que su equipo está en disposición de “meter mano” al Real Madrid ante las bajas que acumula en defensa del Real Madrid, viendo el momento de los de Ancelotti, quienes podrían realizar rotaciones en vistas al choque europeo frente al Manchester City.

El malagueño regresó hace dos semanas ante la Real Sociedad tras superar su fractura en el quinto metatarsiano del pie que le mantenía apartado desde comienzo de diciembre. Con la vuelta al once en Mallorca con 60 minutos algo intermitentes.

El sábado, ante el actual campeón, volverá a salir de inicio: “Todos queremos jugar contra ellos y más aquí en nuestro campo, con nuestra gente y nuestra afición. Intentaremos darles una alegría, y si no podemos ganar, intentaremos sumar”.

“Creo que es un buen momento para meterle mano al Real Madrid. Aunque salga uno y entre otro, en el Madrid siempre suelen competir bien. Pero creo que si hay un momento de meterle mano al Real Madrid es ahora”, asegura en una entrevista con Kosner, patrocinador del equipo.

Cedido por el Bayern de Múnich, Bryan vive con ilusión el choque de pasado mañana: “Enfrentarte contra jugadores de esa talla mundial, todo el mundo quiere y a todo el mundo le gusta. A mí me encanta jugar contra ellos, siempre los vemos y al final son los mejores. Siempre gusta jugar contra ellos”.

Destaca a uno por encima del resto: “Ahora mismo diría que Vinicius es un referente, me gusta cómo juega, me fijo en él. Intento coger cosas de él, no soy parecido a él, pero el juego más o menos se basa en lo que hace Vinicius”.

El rojillo traslada la situación el vestuario: “Se vive un ambiente bueno, con ganas de hacer algo bueno este fin de semana para que la gente disfrute. Estar en el partido, competirle al máximo, y si podemos darle una alegría, dársela, porque se la merecen, y es bonito ver a tu gente disfrutar”.

De la campaña de su equipo, el futbolista andaluz cree que “la temporada está siendo buena, estamos ahí entre los 8-9 primeros, desde que empezó LaLiga estamos ahí arriba y no hemos bajado el nivel. Hasta ahora, la temporada ha sido buena, podemos hacerla mejor”.

Para finalizar, relata cómo se fraguó su fichaje procedente del Bayern de Múnich el pasado verano, en el que hubo una figura clave: “No tenía pensado salir de Alemania, pero después me di cuenta de que yo quería jugar, no quería estar otra vez parado mucho tiempo y quería disfrutar del fútbol".

"Me llegaron ofertas demasiado importantes, pero yo al final lo que quería era jugar y disfrutar y se pudo dar mi vuelta a España. Cuando me llamó Braulio, resolvimos en diez minutos. Yo le fui sincero y él me fue claro”, afirma.