Ancelotti: "Nunca he pensado en defraudar, para mí estaba todo correcto"

El entrenador del Real Madrid Club de Fútbol, Carlo Ancelotti, ha declarado en el juicio en el que se le acusa de dos delitos contra Hacienda que nunca pensó en defraudar al erario público español y que los asuntos fiscales los llevaba sus asesores y ha asegurado: "Para mí estaba todo correcto".



La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este miércoles el juicio a Ancelotti, para quien la Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión al acusarle de defraudar algo más de un millón de euros a Hacienda.



En concreto Ancelotti está acusado de haber defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros) durante la primera etapa en la que entrenó al Real Madrid.



Preguntado por sus ingresos por la cesión de sus derechos de imagen al Real Madrid ha dicho: "Solo me importaba cobrar los seis millones netos por tres años y nunca me di cuenta de que algo no era correcto y no recibí ninguna comunicación de que la Fiscalía me estaba investigando".



"Cuando el Real Madrid me propuso esto -en referencia a la cesión de los derechos de imagen- me puse en contacto con mi asesor inglés y después nunca entré en el tema porque todo me parecía correcto, no pensé que podía ser un fraude, aunque si estoy aquí creo que las cosas no han sido tan correctas". ha añadido.