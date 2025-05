El Zaragoza clama contra los árbitros antes de la visita del Dépor

El Zaragoza, rival del Dépor este domingo a las 18.30 horas, publicó este lunes 19 un comunicado en protesta por la actuación arbitral de la Fuente Ramos durante el partido ante el Oviedo, que perdieron por la mínima en el Carlos Tartiere (1-0).

El club quiso expresar su "disconformidad ante dos decisiones arbitrales" en lo relativo a dos acciones que consideran "clave". "Nuestro club traslada en el día de hoy una queja formal ante el órgano competente, además de pedir las explicaciones pertinentes sobre estas dos jugadas decisivas que se produjeron en las áreas de ambos equipos en los minutos 58 y 62. El VAR se abstuvo de instar al colegiado a acudir al monitor para su revisión a pesar de que las jugadas eran susceptibles de ser examinadas", relata la misiva.

La entidad maña se refiere a dos jugadas concretas, una en cada área. En uno de los casos, la acción terminó con un penalti a favor de los ovetenses, que a la postre terminó errando desde los once metros Santi Cazorla. En esa acción se señaló mano. Fue tras un disparo, que bloqueó el central Jair. El esférico rebotó en el cuerpo, para posteriormente, hacerlo en el brazo, aunque de rebote. El trencilla señaló penalti y desde el VAR no le instaron a revisarla.

Tan solo cinco minutos después, el colegiado no señaló un posible pisotón a Pau Sans en el área asturiana, que podría haber supuesto una pena máxima a favor del Zaragoza. El futbolista maño no llegó a ser derribado pero al ser trabado por su rival no pudo concluir la jugada. Tampoco en este caso el VAR llamó al árbitro de la contienda a que acudiese a la pantalla a revisar ese lance de juego.

Dos acciones que han provocado la indignación del club, que pide rigor al estamento arbitral en este tramo final de la campaña. "En estos momentos cruciales de la temporada donde hay mucho en juego para todos los equipos, la aplicación de diferentes criterios arbitrales en jugadas clave puede condicionar los resultados de los encuentros, como el de ayer (por el domingo) en Oviedo. Exigimos el mayor rigor en la toma de decisiones arbitrales y el máximo respeto para nuestro equipo y nuestra afición", zanja el club en el comunicado.