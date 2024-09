Yeremay y una sociedad que empieza a crecer: “Me gusta jugar con Mario, siempre le busco”

Es el máximo regateador de Segunda División, con amplia diferencia sobre sus perseguidores, en su debut en el fútbol profesional. Es un animal del uno para uno, pero Yeremay Hernández también tiene capacidad para crear sociedades y tejer conexiones con su fútbol. El curso pasado demostró su feeling con Lucas y con Mella en una línea de mediapuntas que guió al Dépor hasta el ascenso y en las primeras jornadas de lo que va de temporada en la categoría de plata ya ha exhibido su conexión con Mario Soriano, que él mismo reconoce que se evidencia tanto dentro como fuera del terreno de juego.



“Me llevo muy bien con Mario, ya no solo en el campo, también fuera del campo. Tenemos una buena relación y somos amigos. Dentro del campo es un jugador que a mí me gusta jugar con él. Siempre que tengo el balón le intento buscar y si no lo tengo, intento acercarme a él, es un jugador con mucha calidad”, apunta el extremo canario, que apenas había podido interactuar con Soriano en competición oficial en la anterior etapa del mediapunta madrileño en el Dépor. Rubén de la Barrera había dado la alternativa en el once titular a Yeremay en el tramo final de la campaña 2022-23 y solo en tres de esos últimos cuatro partidos del curso, dos de ellos correspondientes a la eliminatoria del playoff contra el Castellón, había coincidido en la alineación inicial con Soriano.

"Mario es un jugador con mucha calidad"



Además de los piques sanos entre ambos que se pueden ver en cada entrenamiento y también en alguna publicación en redes sociales, la conexión de Yeremay con Mario se ha visto reflejada sobre todo en este inicio de competición oficial. El ex del Eibar y el canario se han buscado e Idiakez les ha acercado en el sistema en casi todas las jornadas. Salvo contra el Racing de Ferrol y el Granada, partidos en los que cada uno jugó en una banda. Sin embargo, la tendencia de ambos a irse hacia dentro hizo que aun así coincidieran y se asociaran con cierta regularidad. En el resto de encuentros, los dos compartieron algunos radios de acción. Cuando Soriano ha jugado de mediocentro lo ha hecho en el perfil zurdo, más cerca de Yeremay, y cuando ha actuado de mediapunta también se ha visto su tendencia a caer al flanco izquierdo.

Nueva pareja en la banda izquierda

No obstante, el ’10’ no solo destaca su buen feeling con Mario Soriano, sino que también recalca que se encuentra cómodo con Ximo Navarro como pareja en la banda izquierda, como ha sucedido en todos los partidos que Yeremay ha comenzado en ese flanco en este inicio de Liga. El canario apunta que tanto Mikel Balenziaga, que actuó como lateral zurdo el pasado curso, como Ximo le han ayudado “muchísimo”.

"Ximo es un todoterreno, defiende por tres, por mí y por Mario"



“Balenziaga el año pasado me ayudaba muchísimo. Hablábamos mucho durante todo el partido. Y Ximo es un todoterreno, defiende por tres. Defiende por mí y por Mario. Me llevo muy bien con él y dentro del campo hablamos mucho. Es un jugador que como Balen ha jugado en Primera y en Segunda, con una trayectoria muy buena, y me ayuda mucho en los entrenamientos”, asegura un Yeremay que hace hincapié en las habilidades defensiva de Ximo Navarro. No obstante, en lo que va de temporada también han combinado en ataque para hacer el gol en Huesca: pase sutil del extremo y tiro colocado con efecto del lateral.

Ximo bromea con Yeremay antes del inicio del partido en Granada | Foto: Fernando Fernández



Yeremay lidera la clasificación de regates completados por partido (5,8, por delante de Nico Fernández, del Elche, con 3,6), pero también comanda la tabla de asistencias del Deportivo. Además del pase de gol a Ximo en El Alcoraz, el ’10’ conectó con Lucas en el Nuevo Los Cármenes con un taconazo que permitió al coruñés marcar el 1-1. Muestras de que Yeremay es un peligro para el rival tanto con el balón cosido al pie como cuando decide levantar la cabeza para buscar la asociación. Una doble amenaza que no deja de crecer y crear nuevas conexiones.