Ximo Navarro se halla en su ‘prime’

Aunque avalado por su excompañero en el Alavés y amigo personal Lucas Pérez, muy pocos podían imaginar el estallido de rendimiento de Ximo Navarro a su llegada al Deportivo en la temporada 2023-24.

Después de una aventura exótica en el modesto Fortuna Sittard de la Eredivisie —de donde han salido jugadores ilustres como Mark Van Bommel—, en donde no sacó a relucir lo mejor de su fútbol, este mallorquín —aunque nacido en Granada— que acaba de cumplir 35 años ha encontrado en Riazor el hábitat perfecto para su crecimiento.

Forjado en las categorías inferiores del Mallorca, debutó en Primera División con apenas 20 años, exhibiendo además su polivalencia en clubes como Recreativo de Huelva, Córdoba, Almería, Las Palmas o Alavés, donde consiguió enlazar cuatro campañas consecutivas en Primera.

Precisamente en su última campaña en Mendizorroza, la 2021-22, experimentó los sinsabores de la pérdida de categoría con el descenso a Segunda, poniendo justo después rumbo a una aventura holandesa que no terminó de la mejor manera, como a él mismo le hubiese gustado.

Paradigma de versatilidad, ya que puede ocupar cualquier demarcación de la defensa, fue repescado por el Deportivo en su cuarto intento por salir del barro de la Primera RFEF; a los 33 años, el entorno blanquiazul mantenía una serie de dudas que el ‘23’ se encargó de disipar desde sus primeras actuaciones como deportivista.

Siempre que las lesiones se lo han permitido —el pasado curso el bíceps femoral de su pierna izquierda le jugó una mala pasada durante gran parte de la primera vuelta— ha aportado al Dépor una elevada dosis de oficio y verticalidad por banda.

Su contribución en la segunda vuelta de la 2023-24 resultó decisiva de cara al histórico ascenso al fútbol profesional, con 23 encuentros disputados y 20 titularidades.

En la presente campaña en Segunda no se cansa de sorprender debido a sus extraordinarias prestaciones, tanto en defensa como en ataque; hasta el punto de haberse convertido en un auténtico puntal para sus dos entrenadores, Imanol Idiakez y Óscar Gilsanz.

De marcada vocación ofensiva, nunca había logrado sobrepasar la cifra de dos goles en su carrera profesional; hasta esta misma campaña, en la que ha afinado al máximo su puntería, siempre al servicio de una escuadra a la que le está costando horrores comulgar con el gol.

En concreto, el zaguero balear ya se ha apuntado tres tantos, mejorando así sus registros con el Almería en Segunda en la 2016-17 (2) y con el Alavés en Primera División en la 2018-19 (2).

Su buena racha frente al marco contrario dio inicio en la segunda jornada de Liga en El Alcoraz, escenario en el que certificó un gol que por desgracia para su equipo no sirvió para puntuar en la derrota frente al sorprendente Huesca 2-1.

En la decimotercera fecha de la regularidad, en la visita al Cartagena en el estadio Cartagonova, Navarro puso —de cabeza— su granito de arena en una goleada espectacular 1-5 que ponía en relieve el veneno coruñés a espacios abiertos.

El pasado domingo, en Eibar, una de sus habituales cabalgadas pegadas a la banda derecha cristalizó en una jugada embarullada que acertó a embocar ante la desesperación de la defensa armera, incapaz de evitar su acierto.

El 0-1 era argumento de suficiente peso para hacer elevar tres puntos más a la tabla clasificatoria de un Deportivo que respira aliviado, ahora mismo con ocho puntos respecto a la zona de descenso.

“Estoy contento de volver a marcar. Es la primera vez en una temporada que consigo marcar tres porque había llegado a dos. Lo del ‘Pichichi’ queda un poco lejos (bromeaba), pero estoy contento por ayudar con un gol y sobre todo por los tres puntos”, destacaba tras la victoria de Ipurua.

“Estamos en muy buena línea. Hemos superado un mes muy difícil, con muchos partidos fuera de casa y tres seguidos, son tres puntos para estar muy contentos”, reflexionaba en voz alta.

Al margen de su pegada en los metros finales, Ximo Navarro también ha sido clave este ejercicio al brindar una asistencia a su compañero Mario Soriano que deparó tres puntos al equipo en El Plantío para el triunfo ante el Burgos (0-1).

Con contrato en vigor con los de Riazor hasta junio de 2025, este futbolista ya es libre para negociar con otros equipos acerca de su futuro profesional, si bien está realizando méritos más que suficientes para que los dirigentes del Deportivo enfilen una merecida renovación.

A falta de todavía 17 jornadas para que eche el telón de la temporada actual, el ‘23’ deportivista tiene la oportunidad de seguir engordando sus estadísticas personales en la división de plata.

Unos guarismos que revelan que ha tomado parte en el 85 por ciento de los minutos de juego y también ha participado en el 12 por ciento de los goles del colectivo coruñés.

En cuanto a la efectividad del defensa balear cabe reseñar que su porcentaje de acierto ante la portería rival es bastante elevado, del 19 por ciento, con dos goles con la derecha y uno de cabeza. l