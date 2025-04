Ximo Navarro: "En el Dépor es donde mejor me he sentido y eso me ayuda a seguir aquí"

Ximo Navarro compareció en Riazor para hablar sobre su renovación hasta 2026 con el Deportivo. Antes de hablar el lateral derecho, lo hizo de forma breve e introduciendo al futbolista el director deportivo blanquiazul.

Fernando Soriano: Es un jugador que lleva dos temporadas con nosotros, subiendo su nivel, implicación y compromiso y todo ello nos llevó a plantear una renovación que llegó a un buen final.

Ximo Navarro, sobre su lesión: Voy mejor, es un proceso lento las primeras semanas. La primera me costaba caminar y ahora he completado la tercera, puedo caminar con normalidad pero no de forma seguida. Me siento mejor pero queda un tiempo por recuperar. No lo sé (cuándo volverá a estar disponible) estando en casa se te pasa por la cabeza si te dará tiempo, si no y me centro en eso. Completo semanas y respetando los tiempos de reposo, en el caso de que me encontrara bien las últimas semanas de liga estaría encantado (de jugar). Pero hay compañeros que rinden a buen nivel y la plantilla es buena.

¿Qué le dio Coruña?: Es algo que vas viendo, en el día a día, era un reto para mí en Primera RFEF el conseguir ascender con este club y me dio mucha satisfacción personal. Desde el primer momento me sentí muy bien y sentí el cariño. Agradecido de como me han tratado, muy bien con los compañeros y la afición. Es una buena ciudad en la que me siento cómodo. Cuando tienes dos temporadas buenas con el club te ayuda, me he sentido bien en otros sitios, pero aquí es donde mejor me he sentido y eso me ayuda a seguir aquí.

¿Cómo fueron las negociaciones?: Un par de meses atrás, una cosa rápida. Cuando estás contento y feliz. Hasta la lesión participé siempre, pude aportar y fue muy fácil llegar a un acuerdo.

Pena de no poder seguir compitiendo: El equipo está muy bien, este mes se han sacado buenos resultados, está en buena dinámica. Me gustaría no haber sufrido esa lesión, fue en un momento en el que me sentía muy bien, de los mejores en todos los años que he jugado, pero son cosas que pasan. Esta lesión le da oportunidades a otros compañeros que han jugado menos, la gente podía tener alguna duda (sobre ellos) y les ayuda a ver que tienen nivel para mantener el nivel del equipo. Fuera se sufre un poco más, pero estoy tranquilo con el rendimiento del equipo y muy contento.

¿Se siente importante?: Me siento importante porque también por edad me pueden ver así dentro del vestuario, no soy una persona que hable mucho pero puedo mostrar como soy dentro del campo y arrastrar a los compañeros. Y me lo hicieron saber cuando me nombraron capitan junto a José Ángel, son cosas que me ponen muy contento y me hacen muy feliz.

Sobre Lucas: Tenemos una relación que viene de la etapa del Alavés, hablamos y nos llamamos y se va a alegrar siempre de todo lo bueno que me pase.