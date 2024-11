El Uno x Uno del Dépor ante el Cartagena

Helton (7). Solvencia: Sin excesivo trabajo durante la primera parte. Buena visión para iniciar jugada en largo para Soriano, en la acción del tercer tanto. Salvó con una gran mano un disparo de Escriche. Se llevó un golpe, debido a un choque con Ortuño, pero pudo continuar. Solvente.

Ximo Navarro (8). Seriedad: Aunque tuvo algunos problemas en las vigilancias, en general estuvo acertado en defensa, en su línea, cortando el juego. Marcó un buen gol de cabeza, la segunda diana de la temporada para él. Acabó tocado y fue sustituido en el descanso por Jaime Sánchez.

Dani Barcia (7). Solo un lunar: Su actuación contó con la mancha de la desafortunada jugada del gol en propia, tras una concatenación de errores. Se le vio con algunos problemas en las vigilancias a Gastón. Subió valiente bastante alto a cortar balones, a pesar de dejar metros a su espalda.

Pablo Vázquez (7). Cerrojo: Estuvo sobrio por alto, como es habitual y sin complicarse. Falló en el gol de Escriche, al irse Pocho por su banda. Tuvo dos ocasiones muy claras, seguidas, y a punto estuvo de marcar ya en la segunda parte del partido: una, tras un remate con la derecha y otra de cabeza.

Escudero (8). Un guante: Volvió a demostrar que tiene un guante en los pies. Dio un gran pase a Barbero, que por desgracia el delantero no pudo concretar. Se desquitó con un centro medido a Ximo, que ponía el segundo en el marcador. Se torció el tobillo y tuvo que ser sustituido por Obrador.

Diego Villares (8). Recuperador: Gran partido del jugador de Villalba. Bien en la anticipación, cortando varios balones, atento en las coberturas y robando varios balones. La disposición del equipo, con un 4-3-3 y los laterales más bajos con Imanol, lo que hizoque los tres del centro del campo estuviesen escalonados.

Mario Soriano (8). Buena visión: Buen encuentro del de Alcalá de Henares, ayudando a repartir juego. Inició la jugada del tercer gol, tras un buen pase de Helton, que le vio desmarcado. Correcto en las ayudas en el medio campo. Lo intentó, pero no estuvo afortunado de cara al arco visitante, que se le resiste.

David Mella (8). Eléctrico: Muy bullicioso, asistió a Yeremay en el primer tanto de los herculinos. Una pesadilla para su par, el jugador de Teo volvió a demostrar su peligrosidad, subiendo por la banda. Solo le faltó el gol, pero se vacío para ayudar el equipo, tanto en labores ofensivas como en las coberturas.

Lucas Pérez (8). Solidario: Estuvo muy solidario con sus compañeros, aunque al inicio le costó entrar en el juego. Bajó a ayudar a sacar el balón controlado desde atrás. No pudo marcar, pero distribuyó el juego en ataque. Le sirvió un buen pase a Cristian Herrera, pero este no estuvo afortunado y no hizo gol.

Barbero (6). Fallón: A punto de marcar en dos ocasiones en la primera parte. Tuvo muchos fallos en los controles. Al inicio de la segunda parte recogió un rechace y batió a Campos, logrando un tanto que se le estaba resistiendo y que celebró con rabia. Fue uno de los cambios en el tramo final.

EL MEJOR. Yeremay Hernández (9). ESTADO DE GRACIA PERMANENTE: El insular volvió a demostrar que vive un gran momento. Hizo el primer gol, tras un gran pase de Mella. Casi marca minutos después el segundo y se dedicó a hacer diabluras por su banda. De un rechace, tras disparo suyo, llegó el tercer tanto blanquiazul, firmado por Barbero. No se cansó, a pesar de los kilómetros que recorrió por su banda, e incluso le quedó tiempo para una cabalgada final, en una jugada en la que marcó Cristian Herrera. Otra lección de madurez de un jugador al que parece que se le está quedando pequeña la categoría.

Los cambios



Obrador (5): Participó en la jugada del tercer gol de los blanquiazules. Entró por Escudero, que se marchó con una torcedura de tobillo.

Jaime Sánchez (6): No se complicó en defensa, cortado acciones por su banda. Muy bien también de cabeza.

Petxarroman (5): Entró para ayudar en el doble lateral ante la peligrosidad acometidas de la banda izquierda del Cartagena.

Cristian Herrera (5): Salió desde el banquillo y tuvo una opción clara y erró en el área. Se resarció marcando en el tramo final.

Hugo Rama (-): No jugaba desde finales de agosto, salió con ganas y a punto estuvo de hacer gol, pero se encontró con el meta rival.