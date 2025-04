El VAR: misma historia, distinto final para el Deportivo

La sombra del VAR sobrevoló de nuevo al Deportivo. La herramienta que llegó para hacer el fútbol más justo está pervirtiéndose hasta la máxima expresión. No es una cuestión del qué, sino del cómo. De nuevo interviniendo en una jugada abierta a la interpretación y que estuvo lejos de ser clara, obvia y manifiesta. Por fortuna para el Dépor, la historia de siempre acabó con distinto final.

Corría el minuto 39 de la primera mitad y el Tenerife atacaba por el carril izquierdo del Deportivo. En un tres para tres por fuera, Diarra encontró la profundidad y devolvió la asistencia a Luismi Cruz con un pase atrás desde la línea de fondo. Con un único toque en forma de control, el extremo andaluz dejó clavado a un Mfulu despistado en la cobertura y encaró a Pablo Martínez en las inmediaciones del área pequeña.

Desesperado por frenar a su rival, el francés se tiró al suelo en una acción arriesgada en la que compró boletos para cortar el balón, pero también para cometer un penalti que Luismi Cruz buscó. El ‘11’ chicharrero superó al defensor deportivista con un dribbling y cayó tras dar dos pasos, uno de ellos con la pierna izquierda en la que se produjo el supuesto contacto.

No dudó De la Fuente Ramos, bien colocado en la frontal del área: amarilla por simular. Mientras Helton y Pablo Martínez recriminaban el ‘piscinazo’ a un Luismi Cruz que se dolía pero no protestaba, Álvaro Moreno Aragón revisaba hasta detectar, según sus ojos, un “potencial penalti” que las imágenes no terminaban de aclarar.

Llamada sin condición

“Óliver, te recomiendo que vengas a ver al monitor un potencial penalti”, comunicó por el interfono el colegiado andaluz desde la sala VOR a su colega presente en el césped de Riazor, tal y como se escuchó posteriormente en el audio publicado por la Real Federación Española de Fútbol.

“Distancia, por favor. Voy a revisarlo tranquilo. Míster, aquí no puedes entrar. Por favor, para atrás”, se afanaba en solicitar a Óscar Gilsanz el colegiado principal antes de que el monitor se pusiese en marcha para enseñarle la supuesta infracción de Pablo Martínez. desesperado por aquel entonces, al igual que sus compañeros, al entender que de nuevo desde la sala VOR le iban a rearbitrar.

Sin embargo, saltó la sorpresa. Por primera vez este curso para el Deportivo, un árbitro principal mantuvo su criterio tras ser llamado desde la Sala VOR. “Para mí no hay nada, voy a mantener. Voy a mantener, no le caza ni nada”, comunicó el árbitro desde la banda, una vez había revisado la jugada desde dos cámaras distintas. “Vale, perfecto”, respondió desde Las Rozas su compañero, sin condicionar en ningún momento la decisión.

“Yo lo que veo en pantalla... páramela justo. Pone el pie, si te fijas. Sigue, dámela en dinámica ahora. Sigue, sigue, sigue. Y se tira después. Para mí el jugador se tira después. Si no sería inmediato para penalti, me voy a mantener”, añadió el árbitro del Colegio de Castilla y León, dentro de esa intención didáctica que desde la RFEF se le pide a los árbitros para explicar el porqué de sus decisiones.

Nada en la de Diarra

La acción sobre Luismi Cruz no fue la única polémica del encuentro. En el minuto 11, tras una pérdida del Deportivo en campo propio, Maikel Mesa encontró tiempo y espacio para recibir en la frontal y armar el disparo. Pablo Martínez se tiró para bloquear el disparo, que adquirió una parábola lo suficientemente amplia para invitar a Helton Leite a atrapar el balón aéreo más allá de sus dominios del área pequeña.

Sin embargo, el meta brasileño no midió del todo bien e intentando recoger el esférico, se llevó por delante a un Youssi Diarra que pugnaba por la posición con Mfulu pero recibió la embestida de Leite, incapaz siquiera de recoger el esférico.

Hubo contacto, evidentemente. Pero no lo suficiente como para que el colegiado entendiese que debía señalar pena máxima a pesar de las protestas del Tenerife. Mientras, desde la Sala VOR no intervenían, al entender que el árbitro principal había visto desde el césped de una manera meridiana la acción.



Posteriormente, en rueda de prensa, Álvaro Cervera lamentó la acción, pues consideraba que Helton sí había cometido infracción. No lo vio así un De la Fuente Ramos con personalidad para hacer prevalecer su criterio y ofrecerle al Dépor un distinto final a la misma historia de siempre.