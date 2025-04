Tres regresos claves en el Fabril ante el Salamanca UDS

El Fabril entra en las tres últimas jornadas de Liga con un duelo mañana ante el Salamanca UDS en el que no puede fallar si quiere seguir dependiendo de sí mismo para entrar en playoff. Lo hace reforzado con tres jugadores que no estuvieron ante el Llanera, uno por línea: Damián Canedo, Álex Alfaro y Kevin Sánchez. El primero y el último estuvieron sancionados y el mediocentro, lesionado. Manuel Pablo no podrá contar con los sancionados Carreira y Garrido.



Esto obligará al técnico canario a darle una vuelta al centro del campo, donde se podría ver una versión de mucho toque con Kike Fernández, Alfaro y Manu Ferreiro.



También estarán atentos a su oportunidad en la delantera Darío Germil y Nsongo Bil, que han ganado enteros tras marcar en Llanera, pero parten con ligera desventaja frente al tridente Mane, Kevin y Guerrero.



La amenaza a la ventaja del Fabril, que cuenta con dos puntos de margen sobre el Langreo y tres con respecto al Rayo Cantabria, es un Salamanca que va por su tercer entrenador de la temporada. Todavía están fuera del descenso, pero Jorge García ha firmado con la intención de evitar el desastre que sería caer a Tercera Federación. Cuenta con la baja por sanción de Caramelo.

Rueda de prensa



Manuel Pablo compareció en rueda de prensa para analizar el partido. Primero hizo referencia al empate del pasado sábado ante el Llanera. “Fue un partido de muchas emociones. Estaba perdido, con uno menos, y pudimos remontar —aunque al final se nos escapó—, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos”, valoró el entrenador.



“No nos van a regalar nada, pero esta semana nos hemos centrado en nosotros porque el equipo rival ha cambiado de entrenador. Sé que tienen buenos jugadores, porque ya nos lo demostraron allá, que nos ganaron al final. Ofensivamente, es un equipo con velocidad, pero como digo tenemos pocas referencias, hubo cambios en el primer partido de su nuevo técnico y nos centramos más en nosotros. No sabemos si van a jugar igual”, apuntó sobre lo que espera del rival.

3 TÉCNICOS

lleva el Salamanca esta temporada. Ante el Fabril vivirá su segundo partido Jorge García, que tiene el objetivo de evitar el descenso a Tercera Federación.



“Hay que tener confianza. Vemos que los partidos son muy igualados y no tenemos que desesperar porque las cosas no nos salgan”, añadió.



Por último, dio una serie de claves que entiende les harán terminar en el playoff: “El trabajo diario y la confianza en lo que estamos haciendo, porque nos está dando resultados. No nos podemos poner nerviosos ni asustarnos, solo afrontar los partidos para ganar. A partir de ahí, debemos intentar ser reconocibles, que siempre te acerca al éxito”.