Tosic espera su turno en el lateral zurdo

Fue el último en llegar y todavía a día de hoy sigue siendo la gran incógnita del mercado de invierno del Deportivo. Nemanja Tosic aterrizó en A Coruña para cubrir la baja de Sergio Escudero en el lateral izquierdo. Y mientras que todos los refuerzos de enero han ido mostrando sus cartas, el serbio está teniendo que aguantar pacientemente su turno. Eddahchouri se ha afianzado en el once, Diego Gómez, sin minutos en Castalia, es de total confianza de Gilsanz y Geanreau se estrenó como titular y empieza a dar muestras de lo que puede ofrecer. Mientras, el balance del futbolista cedido por el Zurich es de 44 minutos el día de su debut en el Nuevo Pepico Amat.



Desde luego no fue su puesta de escena de una dimensión como para pedir muchos más minutos. El equipo no ayudó en la derrota ante el Eldense, pero su segunda parte, en la que entró por una indisposición de Rafa Obrador, dejó claro que, como poco, necesitaba un período de adaptación para acostumbrarse al ritmo de la Segunda División. Ha pasado más de un mes desde entonces y no ha vuelto a salir al césped con la blanquiazul, de hecho llegó a quedarse fuera de alguna convocatoria por decisión técnica, pero más pronto que tarde el técnico de Betanzos tendrá que decidir quién es su lateral zurdo en caso de emergencia.

Ximo por delante

De momento, la primera vez que Gilsanz ha tenido que mover pieza ha sido más que explícito. Ante el Castellón, Obrador tuvo de nuevo problemas físicos y el elegido no fue el otro futbolista específico que tiene para la posición. La opción fue Ximo Navarro, que cambió de banda para que fuera Petxarroman el que ocupara al carril derecho.



Buena parte del deportivismo vio varios de los fantasmas de antaño por delante de sus ojos en apenas unos minutos. Hasta que pudo realizarse el cambio, el primero que pasó por el lateral zurdo fue David Mella, opción que había probado Imanol Idiakez al inicio de temporada cuando Escudero tampoco estaba disponible y Obrador se encontraba por una puesta a punto. Fue un instante hasta que Ximo, que también tuvo que sufrir en las primeras jornadas a pierna cambiada, ocupó su puesto hasta el final del encuentro. El lateral está siendo uno de los mejores futbolistas del equipo desde que comenzara 2025, no solo en defensa sino también como arma ofensiva. Cambiarlo de perfil supone limitarlo a la hora de ganar profundidad por la banda.

Pendientes de Obrador

Ese mismo será uno de los factores que Óscar Gilsanz tenga que plantearse a lo largo de una semana en la que la evolución de Obrador será uno de los focos de atención en la preparación del duelo con el Cartagena.



En uno de los muchos resbalones que sufrieron los jugadores del Dépor, el lateral mallorquín se torció levemente la rodilla. Aunque en un principio pudo seguir jugando, un encontronazo posterior con un rival lo dejó KO. El técnico deportivista apuntó tras el duelo que tocaba esperar a las pruebas médicas a las que se someterá a lo largo de las próximas horas.



Si finalmente no llega a tiempo, se abrirá la puerta a la solución natural, con Tosic, o a un nuevo rompecabezas que colocaría a Ximo en la banda izquierda y dejaría la derecha para el propio Petxarroman o para Diego Villares, baja en Castellón y al que se espera recuperar para el próximo encuentro.



La solución imaginativa fue más que comprensible en Castalia, un partido de ida y vuelta en el que además Calatrava estaba siendo un incordio constante por ese perfil, lo que justificaba poner sobre él al mejor defensor de banda. Pero si el domingo en Riazor ante el colista que llega tras nueve derrotas consecutivas, Tosic no es el elegido para ocupar el lugar del lateral izquierdo titular, quizá haya que preguntarse cuándo podrá jugar el serbio con la camiseta del Deportivo.