Juan L. Cudeiro - Lois Novo

Pelé, Maradona, Di Stéfano, Messi o Cruyff... también la gran mayoría de ganadores del Balón de Oro, incluido obviamente Luis Suárez Miramontes. Todos se mostraron de una u otra forma, contra el Dépor, en torneos de verano, amistosos o partidos de selecciones. sobre el césped de Riazor, una pradera que en casi 80 años pisaron no solo ellos sino grandes estrellas del fútbol. Pero hay excepciones. Este es un listado, siempre subjetivo (podría hacerse otro de mitos como Cantona o Sócrates), de los diez mejores futbolistas que no han jugado en Riazor. Alguno aún está a tiempo de hacerlo.

10. George Best. El quinto Beatle del fútbol de las Islas cumplió once memorables campañas en el Manchester United, pero el matrimonio entre el Teresa Herrera y los equipos ingleses siempre fue imperfecto. El Newcastle acudió a Riazor en 1960, tres años antes de la eclosión de Best en Old Trafford. En 1975 vino el Stoke City, pero para entonces Best ya estaba en el agujero del que no pudo salir.

9. George Weah. El expresidente de Liberia pudo haber jugado la semifinal de la Recopa contra el Deportivo en la temporada 1995-96, pero en el verano anterior había salido rumbo al AC Milan, donde impactó tanto como en su estancia en el Parque de los Príncipes. Fue justo a finales de 1995 cuando se proclamó ganador del Balón de Oro. Aquella semifinal en Riazor la jugaron en punta Julio César Dely Valdés y Patrice Loko.

8. Gabriel Batistuta. Pasó por River y Boca antes de dar el salto a la Fiorentina, donde marcó 168 goles en 269 partidos entre 1991 y 2000, siempre lejos del radar de Riazor. Tampoco su más breve paso por Roma e Inter le trajo por A Coruña.

7. Lothar Matthäus. El Bayern ganó el Teresa Herrera en 1989, pero para entonces el capitán de la selección alemana ya lideraba al Inter. Entre 1992 y 2000 volvió a ponerse a los mandos del gigante bávaro, pero el mítico emparejamiento de la Champions con el Deportivo ya le cogió retirado.

Sir Stanley Matthews con el Stoke City

6. Sir Stanley Matthews. El primer Balón de Oro de la historia jugó entre 1932 y 1960, se retiró a los 50 años de edad tras una prolífica carrera, pero nunca jugó en el estadio coruñés. Sí lo hizo el Stoke City, uno de los dos clubs en los que se alistó (el otro fue el Blackpool).

5. Kylian Mbappé. La atonía del Teresa Herrera y del propio Deportivo propicia que la mayor parte de las grandes estrellas del fútbol contemporáneo no hayan pisado Riazor. El campeón del mundo galo encabeza una lista en la que también podría entrar Erling Haaland e incluso algún veterano como Robert Lewandowski.

4. Roberto Baggio. Il Divin Codino, la coleta más famosa del fútbol italiano, el mejor futbolista con el que Pep Guardiola confiesa haber jugado (y eso que ya estaba en su tiempo final en el Brescia, con las rodillas hechas fosfatina). El gran Roberto Baggio nunca jugó en Riazor. Lo hizo en el Milan entre 1995 y 1997 y justo en ese intervalo, la Juventus, donde había dejado su mejor versión, pasó por el estadio para jugar el Teresa Herrera. De alguna manera il Codino esquivó Riazor.

3. Sir Bobby Charlton. Contemporáneo de Best, Balón de Oro en 1966 tras ganar la Copa Jules Rimet en Wembley, el gran mito del Manchester United (para el que jugó más de 700 partidos durante 19 años) sólo visitó Riazor como embajador del equipo, pero jamás como futbolista.

2. Arthur Antunes Coimbra ‘Zico’. El partido 248 entre Flamengo y Fluminense se jugó en Riazor, en el Teresa Herrera de agosto de 1978. Fue el primer gran derbi carioca que se jugó fuera de Brasil y Zico tenía que haber estado ahí, pero en aquellos días el Flamengo le había declarado transferible y negociaba un jugoso traspaso al fútbol árabe. No viajó con el equipo a A Coruña. Al final no salió hasta 1983 y con dirección al Udinese, pero aquellas negociaciones evitaron que Riazor viese a un futbolista excepcional.

1. Michel Platini. Con él Francia dio el paso adelante que le faltaba para situarse entre las mejores selecciones del mundo. Lo fue todo en la Juventus, acabó como presidente de la UEFA antes de ser defenestrado como dirigente. Pero antes de ese agreste final fue un excelente futbolista, un diez que en realidad era un nueve y medio por su capacidad realizadora. Salió del Nancy y pasó por el mejor Saint-Étienne de la historia antes de convertirse en el futbolista fetiche de los Agnelli. Pero la Juventus no se estrenó en el Teresa Herrera hasta 1996, cuando las gestas balompédicas del triple ganador del Balón de Oro (hasta 1995 sólo se premiaba a futbolistas europeos) ya apenas eran un recuerdo.