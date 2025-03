Un Tartiere menos peligroso ante la visita del Dépor

La condición de tercer mejor local de Segunda División que ostenta el Real Oviedo esta temporada, a priori, no invita al optimismo al Deportivo de cara al compromiso de mañana en el Nuevo Carlos Tartiere. Sin embargo, si analizamos la trayectoria de la escuadra carbayona en su feudo a medida que ha avanzado la competición, nos encontraremos con que el conjunto que dirige Javi Calleja ha perdido algo de fuelle, con respecto a los primeros meses de la competición. De hecho, el bloque ovetense se ha dejado casi la mitad de los puntos durante los siete últimos enfrentamientos que ha protagonizado en su campo.



La escuadra asturiana no levantó el telón a la campaña 2024-25 en casa de la mejor forma, precisamente. Tras ganar en Riazor (0-1) en la primera jornada y empatar en Castellón (0-0) una semana después, los de Javi Calleja jugaron en el Carlos Tartiere por primera vez en la tercera cita de la competición. Fue ante el Racing de Santander, que, pese a empezar perdiendo el encuentro, con un gol de Chaira en el minuto 12, terminó llevándose el triunfo con una remontada que propiciaron un doblete de Andrés Martín y una diana de Clément Michelin (1-3).

A un paso del récord

El tropiezo en el estreno de curso en su campo sirvió de aviso al Oviedo, que se puso las pilas y encadenó seis victorias consecutivas como local.



Cartagena (1-0), Eibar (1-0), Almería (3-2), Mirandés (4-1)Burgos (3-1) y Tenerife (3-1) fueron incapaces de detener al cuadro carbayón en el Tartiere, donde el bloque asturiano se mostró intratable desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre.



Aquella racha dejó al equipo ovetense a un paso de igualar su mejor serie de triunfos seguidos como local desde que retornó al fútbol profesional en la temporada 2015-16. Desde entonces, los azulones encadenaron siete victorias en el Tartiere en dos ocasiones. La primera vez, en la campaña 2016-17, con Fernando Hierro en el banquillo. Elche (2-1), Valladolid (1-0), Mallorca (2-1), Getafe (2-1), Cádiz (2-1), Girona (2-0) y UCAM Murcia (2-0) cayeron en tierras asturianas, antes de que el Huesca frenara la racha con un empate (1-1).



Al curso siguiente, con Juan Antonio Anquela como entrenador, el conjunto carbayón repitió la serie de siete victorias consecutivas como local, frente a Córdoba (2-0), Lugo (3-2), Numancia (3-1), Osasuna (1-0), Cultural Leonesa (3-0), Almería 2-1 y Sporting (2-1). Hasta que el Albacete se llevó un punto (0-0).

Cambio de dinámica

En la presente campaña no pudieron emular la racha, ya que el pasado 29 de noviembre el Huesca impidió ese séptimo triunfo seguido. Además, con una goleada (0-3).



“Es una derrota que nos duele, que no queríamos y que no esperábamos. En casa estábamos fuertes y perder con esta contundencia no lo esperábamos. Hay que ser muy críticos con nosotros mismos, exigirnos más. El habernos metido en ascenso directo durante una semana no ha sido positivo para nosotros. No podemos perder tanta intensidad, tantos duelos. Tenemos que disputar cada jugada como si fuese la última”, manifestó el entrenador del cuadro ovetense tras el tropiezo con los oscenses.



Esa derrota supuso un cambio de dinámica. Mientras que el equipo de Javi Calleja sumó 18 de los primeros 21 puntos que disputó en su campo (85,71%), con esa derrota ante el Racing de Santander y los seis triunfos siguientes, en sus siete últimos compromisos como local apenas ha alcanzado el 52,38%, ya que ha registrado tres victorias, dos empates y dos derrotas. Es decir, que los ovetenses se han embolsado once puntos, mientras que han dejado escapar diez de los útimos 21.



La escuadra asturiana respondió a ese partido perdido ante el Huesca a finales de noviembre con un 2-0 sobre el Granada. Pero en el siguiente choque en el Carlos Tartiere, volvió a tropezar, en esa ocasión, ante el Córdoba (2-3).



Los ovetenses volvieron a dejarse puntos en su siguiente cita en casa, en el derbi con el Sporting. Aunque en esa ocasión firmaron un empate (1-1).



Un gol de Alemao en el minuto 93 (1-0) impidió que el Castellón también sumara en el Carlos Tartiere en el siguiente compromiso de los de Calleja en su feudo. Sin embargo, sí lo consiguió el Eldense (0-0) dos semanas después en un ejercicio de resistencia.



Los carbayones disputaron el último enfrentamiento en su feudo el pasado 16 de febrero, contra el Albacete, y se saldó con una victoria local (1-0).