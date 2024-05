El ‘talismán’ Salva Sevilla prolonga su racha de ascensos

En medio de la espectacular celebración del pasado domingo, tanto en Riazor como en los aledaños del estadio, se paseaba con una sonrisa un veterano futbolista que, a pesar de contar con un rol secundario, prolongó su largo y prolífico idilio con los ascensos. Se trata de Salva Sevilla. El centrocampista de 40 años consiguió el séptimo ascenso de su carrera y sigue alimentado su fama de talismán.



El pivote recaló el pasado verano en el Deportivo a pesar de las críticas de una parte de la afición, que recordaba unas declaraciones hechas por el jugador almeriense cuando defendía los colores del Mallorca tras lograr precisamente el ascenso a Primera División en el playoff de la temporada 2018-19 contra el club coruñés.



Después de aclarar aquel incidente y de varias semanas de puesta a punto con la competición ya empezada, Salva Sevilla se fue haciendo poco a poco con un hueco en el once titular de Imanol Idiakez.



No obstante, los resultados irregulares del equipo coruñés durante la primera vuelta le apartaron del foco y regresó al banquillo. Tras el paso por el ecuador del campeonato, Salva Sevilla sólo volvió a participar en 17 minutos en dos partidos contra la SD Logroñés (0-5) y el Rayo Majadahonda (0-2), algo que le permitió defender la camiseta del Depor con 40 años, como ya hicieron en el pasado Donato, Manuel Pablo y Songo’o.



A pesar de su escaso protagonismo en el segundo tramo de temporada, el Deportivo logró su ansiado regreso a Segunda División, tras cuatro campañas en el barro, con Salva Sevilla en la plantilla.



El centrocampista ya había conseguido subir de la categoría de bronce a la de plata otras en dos ocasiones, tanto con el Sevilla Atlético en la 2006-07 como con el propio Mallorca en la 2017-18. Con el club insular también logró ascender dos veces a Primera División, en la 2018-19 y en la 2020-21.



El pivote ya había conseguido subir a la máxima categoría con el Betis en la campaña 2010-11 y repitió hazaña durante la campaña anterior a su llegada al Deportivo, la 2022-23, cuando también cumplió como talismán en el Alavés de Luis García Plaza.

Entrevista premonitoria

Siete ascensos en 20 años de carrera. Un ‘amuleto’ que el pasado 14 de diciembre de 2023, en uno de los momentos más bajos del club coruñés en la temporada, concedió una entrevista a este diario y desveló que no entendía el pesimismo instalado en el deportivismo.



“Aquí parece que se lleva la negatividad, ¿por qué no pensamos en positivo? Yo intento ser positivo, me ha funcionado a lo largo de mi carrera y trato de no cambiarlo. Hay que intentar animar a toda esa gente, que intente confiar un poquito más”, aseguraba Salva Sevilla.



El tiempo le ha dado la razón. El Deportivo consiguió darle la vuelta a una situación delicada y, con su filosofía de mentalidad positiva, encadenó una racha histórica para poner fin a cuatro años de barro. El ‘talismán’ Salva Sevilla ha vuelto a funcionar.