Salva Sevilla confiesa que el club de su vida ha sido el Betis

El exjugador deportivista Salva Sevilla, que colgó las botas a fin de curso pasado con 40 años después de haber puesto su granito de arena para el ascenso del Deportivo, fue el invitado estelar del programa de Canal Sur 'Gol a gol'.

El exfutbolista confesó que a lo largo de su dilatada carrera profesional, el club que más le ha marcado ha sido el Betis, en donde militó desde 2010 a 2014.

"Es el equipo más especial para mí, tengo fotos de pequeño con la camiseta del Betis y cuando me llamaron Víctor Fernández y Momparlet no me lo creía, fue como un sueño", especificó un hombre que también ha vestido la camiseta de Poli Ejido, Sevilla B, Espanyol, Mallorca, Alavés o Deportivo.

Ya con el título de entrenador en su poder, aguarda progresar en los banquillos desde su actual club, el Benjamín del Berja (Almería), su localidad natal.

Como técnico decisivo en su andadura profesional, Sevilla subrayó la relevancia de Quique Setién. "Cuando era juvenil me puso a jugar de titular en Segunda División, es un entrenador 'top' que no ha tenido suerte y creo que se le ha maltratado".

Asimismo, ensalzó la labor profesional del actual preparador del Betis, Manuel Pellegrini. "Me gusta por cómo juegan sus equipos", incidió.

La pasada campaña, en las filas del Dépor, Salva Sevilla disputó un total de 18 encuentros de Liga (fue titular en 14) en Primera RFEF, acumulando 1.199 minutos y anotando una diana.