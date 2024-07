Rubén López, el centrocampista híbrido que se inspira en Rodri

“Agora mesmo todo o mundo fíxase en Rodri. Gustaríame ser un perfil así como Rodri na selección e no City”. Rubén López apunta alto. El centrocampista de Silleda compareció en rueda de prensa en Abegondo, en el segundo día de pretemporada del Deportivo, y reconoció que a pesar de actuar durante la pasada temporada en posiciones más adelantas a las órdenes de Imanol Idiakez, como interior e incluso como mediapunta, su preferencia es la demarcación de mediocentro posicional, donde Rodri Hernández brilla en la Eurocopa 2024 liderando a la selección española con una innegable jerarquía y una impoluta lectura de juego.



Rubén López (Silleda, 2004) se hizo un hueco en la rotación del primer equipo del Deportivo durante el curso pasado. El joven futbolista zurdo se ganó la confianza de Imanol Idiakez, que le fue aumentando progresivamente la cuota de responsabilidad hasta finalizar la temporada convertido en el primer recambio desde el banquillo para reforzar el centro del campo, pasando incluso por delante de otros jugadores a priori con más galones.

Gustaríame ser un perfil así como Rodri na selección española e no City



Su energía y despliegue físico, su capacidad para interpretar el juego y su sexto sentido para acudir a la presión fueron factores clave para que Idiakez apostara por Rubén López como una especie de espejo de Diego Villares. El de Silleda actuó generalmente como interior junto al de Vilalba, con José Ángel Jurado como mediocentro posicional, pero también ejerció de mediapunta y escorado a la banda. Un comodín perfecto para el preparador vasco a la hora de cerrar partidos.



Rubén López dio un paso adelante, tanto en su crecimiento como jugador como en términos posicionales. Ya no es sólo un mediocentro posicional, como jugó habitualmente en su formación, sino que también demostró que puede rendir a un gran nivel en otras alturas más adelantadas del centro del campo.



“Sempre xoguei máis atrasado nesa posición de ‘6’, pero no fútbol hai variantes e o equipo necesitaba que xogase máis adiantado. Sempre que teña minutos nesa posición, encantado. Dáme igual xogar de ‘8’ ou de ‘6’. Adáptome a todas as posicións, pero gústame máis de ‘6’”, apuntó el propio Rubén en la rueda de prensa de ayer en Abegondo.

Mediocentro posicional

Acostumbrado a ver el fútbol de cara, en sus años como juvenil en el Deportivo se acostumbró a jugar como el mediocentro posicional en un 1-4-3-3 o en un doble pivote compartido en muchas ocasiones con Jairo Noriega, desvinculado recientemente del club coruñés. Esta pareja fue titular en la medular en uno de los partidos más agridulces de la todavía corta carrera de Rubén López.



El 9 de febrero de 2022, un total de 20.115 aficionados pudieron comprobar en el estadio de Riazor la capacidad de Rubén López para abarcar campo, una de sus mayores virtudes, a pesar de jugar en el doble pivote. El zurdo logró anotar el 2-1 para el equipo blanquiazul en la eliminatoria de playoffs de la UEFA Youth League ante el Dinamo Kiev. Y lo hizo llegando a la presión hasta el portero rival. Un ímpetu y una competitividad que le hicieron echarse el equipo a la espalda, aunque también fueron su kriptonita, al ser expulsado poco después de la media hora por doble tarjeta amarilla.

Adáptome a todas as posicións, pero gústame máis de ‘6’



Asimismo, Rubén cuenta con grandes actuaciones a sus espaldas ejerciendo de ‘6’, de Rodri. Una de las más destacadas se produjo el 15 de febrero de 2023, en los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil ante el Villarreal (3-4). El de Silleda dio una exhibición como mediocentro en un 1-4-3-3. Llegó a todo defensivamente y se ofreció siempre en ataque siendo el claro motor del equipo. Una actuación que disipó cualquier duda en el club sobre su capacidad para jugar en esa demarcación.

Interior con llegada

Sin embargo, el Deportivo no coartó la libertad de Rubén durante su etapa como juvenil. El cuerpo técnico blanquiazul era conocedor de la llegada de Rubén al área y su capacidad para saber dónde y cómo hacer daño en la presión. Virtudes que le convierten también en un gran activo como interior. Esa polivalencia adquirida en su etapa de formación en el Deportivo le ha permitido ser un jugador multiusos para Imanol Idiakez, que reconoció su fascinación por el canterano desde el principio: “La primera vez que le vi pensé que ahí había un futuro futbolista y lo ha confirmado. Ha hecho un trabajo espectacular”, reconoció el técnico tras la eliminación copera ante el Tenerife (2-3), donde Rubén jugó los 120 minutos.

Un ‘mix’

El Deportivo cuenta en la actualidad con sólo tres centrocampistas: José Ángel Jurado, Diego Villares y Rubén López. Los roles de los dos primeros están definidos, mientras que el tercero, que todavía tiene estatus de fabrilista, es una especie de híbrido entre las características de sus dos compañeros. La formación de un mediocentro posicional y el físico y la interpretación del juego de un interior. Un ‘mix’ que, sin embargo, a Rubén López no le hace olvidar su deseo de asentarse en el fútbol profesional como un ‘6’, la posición de un Rodri Hernández que inspira al canterano deportivista y que indiscutiblemente es el mejor mediocentro de la actualidad.

Convencer a Idiakez

Para consolidarse en el fútbol profesional, el paso más rápido y sencillo para Rubén López es convencer de nuevo a Imanol Idiakez de cara al regreso del Deportivo a Segunda División en la temporada 2024-25.

El futbolista de 19 años, que cumplirá 20 el próximo 26 de agosto, afronta el reto “con moitas ganas e ambición”. Su presencia en la pretemporada del primer equipo no es más que la confirmación de la apuesta del club y de Imanol Idiakez por él tras su renovación hasta 2028, sellada el pasado diciembre de 2023.

éxoo como unha oportunidade e un premio polo traballo que fixen na tempada pasada



“De primeiras véxoo como unha oportunidade para convencer a Imanol e poder seguir con el e tamén o vexo como un premio polo traballo que fixen na tempada pasada”, apuntó Rubén López en la sala de prensa de Abegondo tras ser preguntado por su valoración tras ser citado para iniciar la pretemporada con el primer equipo.



A pesar de la progresión de la pasada temporada y de las claras muestras de confianza por parte de Imanol Idiakez, Rubén no se fía y tiene claro que debe trabajar para volver a “convencer “al preparador donostiarra de que su sitio es Segunda División: “A miña idea nesta pretemporada é tentar convencelo (a Idiakez) para entrar nos seus plans para que me siga dando oportunidades. Aínda non tiven momentos para falar con el, pero a idea é que estea na dinámica dos adestramentos e despois xa se verá se conto para el para os partidos ou estou para o Fabril”.

Sin fichajes en la medular

A pesar de que el Deportivo ya lleva dos entrenamientos de pretemporada, todavía no ha llegado ninguna incorporación en el mercado de verano. Tampoco en el centro del campo, una de las zonas que sufrió el pasado curso mayor carencia de efectivos. Después de la salida de Salva Sevilla el pasado 30 de junio al finalizar su contrato, el Dépor tiene a José Ángel y Diego Villares como indiscutibles y mantiene a Rubén López en la ecuación a la espera de fichajes.



No obstante, al propio Rubén no le molesta que el club coruñés se esté demorando en ese sentido y se lo toma como un factor más de motivación. “Tentarei seguir traballando para tentar gañarme un posto ou os minutos que me propoñan”, aseguró el silledense, quien bromea afirmando que para él sería perfecto si no llegan fichajes: “Pero se chega alguén vai ser para sumar e para mellorar o equipo. Se non vén, terei mais posibilidades para entrar no equipo”.



Rubén es quizá el fabrilista que con más papeletas para hacerse un hueco en la rotación del primer equipo en la temporada 2024-25. El centrocampista fue uno de los cinco jugadores del filial citados por el Dépor para el inicio de la pretemporada junto a Diego Gómez, Mario Nájera, Martín Ochoa y Kevin Sánchez. Además, Idiakez ha contado en estos dos primeros días de trabajo con Adrián Guerrero, Pablo Parada, Álex Alfaro y el joven lateral Pablo García. Una buena lista de canteranos, algo que Rubén considera una buena noticia. “Este ano estamos a ser máis canteiráns e mentres sexa así, mellor para a base e mellor para Abegondo”, comentó Rubén López, el todocampista del Deportivo.