Riazor podría ser sede del Mundial 2030 sin necesidad de un aforo de 48.000 localidades

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha elevado una propuesta a la FIFA para bajar el aforo mínimo obligatorio de los estadios que albergarán el Mundial 2030, de las 48.000 localidades requeridas a un rango de entre 30.000 y 35.000. Esta petición, confirmada por Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), podría influir en la candidatura de A Coruña, que de esta forma vería reducida la magnitud de las reformas de ampliación que debe llevar a cabo en el estadio de Riazor.

"Sería lo razonable, pero falta que FIFA dé el brazo a torcer para eso. Esa será una negociación a mayores que estamos haciendo. A mí me parece una cuestión de sentido común", afirma a este diario Rafael Louzán sobre la propuesta de la RFEF, mientras que también ratifica la presencia de A Coruña como una de las once sedes españolas para el Mundial 2030, como confirmó este diario el 28 de junio, en una selección en la que todavía luchan por entrar Vigo y Valencia: "A Coruña está evidentemente dentro de las once sedes y se está pidiendo por todas las partes la posibilidad de la entrada de Vigo y Valencia para hacer un total de trece sedes".

La propuesta de reducción del aforo mínimo está estrechamente ligada a la posibilidad de reducir los costes de financiación en las remodelaciones de los diferentes estadios, algo que la candidatura herculina vería con buenos ojos. No obstante, si la FIFA accede a esta petición, la intención del Concello de A Coruña será mantener la idea de avanzar en la consideración de un Riazor multiusos y fijar el nuevo aforo en no menos de 38.000 localidades, 10.000 menos que lo requerido actualmente.

Se trata de una cifra que desde María Pita consideran ideal para poder albergar el Mundial y cumplir en términos de sostenibilidad respecto a las necesidades de la ciudad y del Deportivo, usuario habitual del estadio de Riazor. Un aforo de 38.000 localidades permitiría al Deportivo dar cabida a buena parte de los aficionados deportivistas que se encuentran en estos momentos en lista de espera para ser abonados y también pondría a Riazor en otro escalón en relación a la celebración de otros eventos extradeportivos como conciertos, pero sin acometer una obra de la magnitud de la planificada actualmente para aumentar la capacidad hasta los 48.000 asientos. De este modo, Riazor pasaría a contar con una capacidad para alrededor de 50.000 personas (entre grada y pista), el mínimo para acoger conciertos de artistas de primer nivel, y no sería necesario añadir un tercer anillo superior para alcanzar los 38.000 asientos.

Además, el Concello tiene en su hoja de ruta la instalación de un sistema de paneles que permitiría al estadio celebrar otros eventos no futbolísticos sin dañar el césped.

Una de las alternativas que baraja el Concello de cara a la hipotética aprobación de la propuesta de la RFEF sería hacer obras para bajar la altura del terreno de juego de Riazor y ganar espacio para alrededor de 4.000 nuevas localidades. Es decir, 'enterrar' el campo y de esta forma poder aumentar el anillo inferior del graderío. No obstante, se trata de una medida que lograría elevar el aforo a 36.000 asientos y no alcanzaría esos 38.000 asientos.

Opción apetecible para Balaídos

La hipotética reducción del aforo mínimo sería un factor a tener en cuenta para la candidatura de Balaídos, aunque su presencia como sede definitiva del Mundial 2030 todavía no está confirmada. "Si de alguna forma se puede bajar, va a beneficiar claramente a Vigo porque ya está con reforma, que creo que la acabará con 27.000 y pico localidades", asegura Rafael Louzán, quien reconoce que "de meter más de once, lo normal será que entren las dos", tanto Vigo como Valencia, en la selección definitiva de sedes. No obstante, esta propuesta podría causar malestar entre otras ciudades que en primera instancia declinaron presentar su candidatura para ser sede del Mundial 2030 debido a la exigencia de contar con un recinto de 48.000 localidades.

Por último, Rafael Louzán destaca que cualquier decisión sobre la cifra de aforo será posterior al 11 de diciembre de 2024, que será cuando "se ratificará la candidatura de España, Marruecos y Portugal en base a la documentación aportada y el trabajo de muchísimos meses". "A partir de ahí será el momento de hablar con FIFA sobre los estadios", recalca el presidente de la RFGF.