Ranking de las 11 camisetas del Dépor con los colores de Galicia

El Deportivo ha convertido en tradición, desde hace algo más de una década, sacar una equipación todos los años en homenaje a Galicia, ya sea reflejando su bandera, su himno o incluso su forma. Este viernes estrenará en liga una nueva piel que ya mostró en el primer partido del Teresa Herrera y que ha suscitado casi que unánimes elogios.

En este top absolutamente subjetivo se va a tratar de analizar una por una las once equipaciones de esa serie para determinar de menos a más cuál es la más bonita. No es una tarea sencilla dado que no hay ninguna que realmente sea fea: simplemente unas lucen más que otras y así lo veremos.



11. Temporada 2023-24

La campaña pasada en busca de hacer algo novedoso en cuanto a las equipaciones de la bandera gallega, el club optó por un diseño que se quedó a medio camino entre lo original y lo repetitivo. Se asemeja a prendas de otras temporadas en el sentido de que la franja está hecha con palabras, las cuales se pueden usar cómo en esta ocasión para transmitir un sentimiento o un mensaje. Pero en la práctica se distingue de manera muy tenue el color azul y propicia que semeje prácticamente toda blanca vista en el campo o en la televisión. Además el detalle de que la franja sea casi horizontal por diferenciarla de otros modelos anteriores no ayuda en cuanto a la estética.

Dani Barcia en partido de Copa contra el Covadonga | ALFAQUÍ

10. Temporada 2019-20

De nuevo nos encontramos con una camiseta a la que le ocurre el mismo problema que a su antecesora, con la representación de la bandera gallega mediante el himno ocurre el ya mencionado problema de la visibilidad y el cómo se ve desde lejos. Además como punto negativo no hay que obviar su claro paralelismo a la de la campaña inmediatamente anterior, por lo que en su momento pudo ser un poco decepcionante ver cómo era casi una réplica de la usada justo antes.

Luis Ruiz en un partido contra el Huesca





9. Temporada 2021-22

Posiblemente sea una de las más alternativas que veremos en esta clasificación. No está mal un poco de ideas nuevas. Pero a pesar de que no estamos ante un diseño feo, la camiseta está lejos de otras que se verán a continuación. Quizás la combinación de azules podría haber sido mejor. Aún así se trata de una equipación más que digna.

William de Camargo celebra un gol en el campo del DUX Internacional

8. Temporada 2018-19

Cerramos el círculo de las camisetas gallegas con la franja realizada a través de palabras/himno. Se sitúa en el top más arriba que las otras dos, sobre todo porque llegó antes y debe premiarse la originalidad de ser la primera de esta saga. Es un buen detalle que esté el himno escrito en forma de la banda gallega. Gana de cerca.

Vicente Gómez contra la UD Las Palmas





7. Temporada 2015-16

Es verla y trasladarte a la temporada en la que Lucas Pérez deslumbró con Luis Alberto como socio, pero ese es otro tema... En sí la camiseta sigue la línea de la primera que sacó el club. Así es como muchas veces tienen que ser las cosas, sencillas. Por buscarle algún defecto, uno de los fallos de esta camiseta es el rojo en las mangas y el cómo está diseñada la franja, de forma fina e irregular.

Barrera del Deportivo en el Camp Nou

6. Temporada 2020-21

Tras dos años donde no se veia bien la franja debido a estar compuesta por el himno se decidió cortar por lo sano y meterle un brochazo azul que se pueda ver de forma sencilla. Rompe con los esquemas de trazar la diagonal perfecta y alineada pero le da contundencia a la camiseta. Una pena que no se pudiera disfrutar del todo debido a las restricciones de aforo.

Salva Ruiz en el campo del Marino de Luanco

5. Temporada 2017-18

Un poco del estilo de la anterior, con una banda ancha y potente. Fue la primera temporada en la que el escudo también se modificó en cuanto al color para hacer juego con la prenda y se trata de una solución que aporta frescura a la camiseta. Se ve muy bien en persona, lo que evidentemente le hace sumar puntos.

Emre Çolak y Lucas Pérez en un partido contra el Atlético

4. Temporada 2022-23

Sin lugar a dudas la más distinta de todas. La única que no contiene una banda diagonal, sino que representa la costa de Galicia con el azul ejerciendo de Océano Atlántico. Está bien implementar estos cambios para no saturar el producto. También a destacar el cambio de color del escudo y de la publicidad, que con esos tonos negros y blancos le dan mayor elegancia.

Alberto Quiles, Antoñito y Rubén Díez en un partido contra el Fuenlabrada

3. Temporada 2024-25

La más reciente, difícil de juzgar precisamente por el poco tiempo que lleva en el marcado, pero sin lugar a dudas debe de estar arriba. Ya no solo es una camiseta simple y a la vez bonita y estética, sino que además sirve como homenaje a Arsenio Iglesias, detalles que si está bien hecho (es el caso) hay pocas dudas de que va a funcionar. Lo único que puedo reseñar de forma negativa es el color del escudo, pese a que las adaptaciones de color suelan funcionar, en este caso se hace un poco repetitivo colorearlo de azul, pero nada grave que empañe una camiseta de sobresaliente.

Barberi y Chacón durante el Teresa Herrera

2. Temporada 2016-17

Una de las que es ya “old school”. Como en los primeros años se apuesta por la sencillez con la franja gallega, pero en esta ocasión con un detalle determinante como es el de las mangas oscuras. Esto hace que se vea mucho más elegante y seria tanto en persona, como en especial jugando con ella.

Florin Andone pugna con Mathieu

1. Temporada 2014-15

Sin querer pecar de nostalgia, de primera en esta clasificación sitúo a la pionera de esta saga. Con ella se empezó esta bonita tradición. Se ve muy pulcra y limpia, poco detalle más allá de representar la bandera en una camiseta. Tamaño perfecto en cuanto a la franja, la inclinación y el tono del azul tal y como debe ser. Poco más que objetar, justa ganadora solo hay que verla.