Rafa Obrador: “Estoy feliz en el Dépor, pero el futuro no depende solo de mí”

Mientras los canteranos de la casa se llevan los focos por ese lógico sentimiento de pertenencia, otros jóvenes como Rafa Obrador (Campos, Baleares, 2004) también crecen al amparo de Riazor y un proyecto que trata de asentarse en el fútbol profesional. Esa es también la meta del lateral cedido por el Real Madrid, que se ha acostumbrado este curso a vivir, además de lo que es la competición de alto nivel, el día a día compartiendo vestuario con futbolistas que suman muchos años de experiencia. Reitera lo mucho que le está dando A Coruña, pero de momento no quiere mirar al futuro.

¿Cómo fueron esos primeros minutos tras la lesión?

Estoy mucho mejor de la rodilla. Ante el Tenerife tuve buenas sensaciones y creo que ya me siento preparado para seguir sumando cuando el míster lo necesite.

Me he fijado que sigue con el vendaje incluso en los entrenamientos ¿Precaución física o también por seguridad en lo psicológico?

Es más por protección, para darle una estabilidad a la articulación. Y una seguridad también mental, sí. Después de esta lesión vas con un poco de miedo a veces, por el tema de golpear o un contrapié que te puede doler. Te da esa estabilidad y una seguridad mental que te ayuda.

“Me impresionaron bastante los primeros partidos en Riazor, pero para bien”

Aprender a convivir con las lesiones también forma parte de estos primeros pasos en el profesionalismo.

He tenido mucha suerte hasta el momento. También es cierto que soy joven y no he tenido tiempo a lesionarme. Pero sí, me ayuda a aprender a conocerme, controlarme y recuperarme bien para poder seguir trabajando.

¿Qué pensó cuando le dijeron que tenía que parar casi un mes?

Las lesiones son lo peor del fútbol. No es fácil porque lo que nos apetece es venir a entrenar cada día y jugar. No es fácil apartarte de la competición. Es jodido. La naturaleza del futbolista es competir y querer más y más. Tener que apartarse es duro.

¿Para eso sirve también ver cómo lo gestionan los veteranos?

Acabas fijándote, sí. En cómo lo llevan, como trabajan en el día a día. Ves a gente como Escudero, que ha tenido esta lesión, y ves cómo gestiona el día a día para aprender de ellos. Eso motiva.

La temporada no ha terminado todavía, pero es probable que ya tenga claro qué balance puede hacer de su primer año en el fútbol profesional.

Para mí ha sido una temporada de mucho aprendizaje. Adaptarme a la nueva categoría, compartir vestuario ya con gente más veterana, porque yo venía de cantera y siempre éramos chavales de mi edad... Conoces a gente con diferentes situaciones en su día a día. Y luego el ambiente de los partidos es otro, mucha gente, mucha afición. Y físicamente también he notado mucho la diferencia, la mejora. Entonces te diría que ha sido un año de mucho aprendizaje y muy bonito.

Destaca la diferencia física, que precisamente es una de sus virtudes ¿El salto es tan grande?

Físicamente lo he notado bastante, sí. Recuerdo que a principio de temporada me costaba mucho llegar a los últimos minutos. Ahora ya no. Viene de un progreso, de una evolución física que he tenido para adaptarme a la categoría y ahora mismo sí que puedo jugar un partido completo sin ningún problema.

“Físicamente noté bastante el salto de categoría, ha sido un año de aprendizaje”

¿Cuánto influye en eso el hecho de tener minutos con continuidad y cuánto depende de la preparación, tanto individual como colectiva, que se hace durante la semana?

Diría que los entrenamientos nos preparan muy bien para competir cada fin de semana. Hay una exigencia alta y eso te prepara. Pero los partidos son importantes. Considero que lo principal es ir sumando minutos.

En el Castilla brilló especialmente como carrilero en una línea de cinco, ¿aumenta mucho la dificultad atacar en una defensa de cuatro?

Tienes que adaptarte. Tanto a las características de tu compañero como a lo que te pide cada entrenador. Este año comparto banda con Yeremay, que es un jugador muy ofensivo, y tenemos que entendernos. Una vez uno por dentro, otro por fuera... En el Castilla, al ser carrilero, mi función era muy de ir al espacio. De uno para uno incluso, con mucho centro. Pero creo que me he adaptado bien y que en salida de balón o incluso llegando para poner centros estoy dando un buen rendimiento.

No habrá sido menor la exigencia defensiva, aunque Gilsanz destacó su evolución hace unos días...

Creo que sobre todo ha sido en lo táctico. Analizando mis partidos con el cuerpo técnico, corrigiendo movimientos, basculaciones, marcas en el área... Al final el uno para uno depende más de la condición física, te ayuda bastante la velocidad para corregir. Y en los entrenamientos también trabajamos mucho tácticamente a nivel colectivo. Entonces acabas mejorando gracias a eso. Es cuestión de análisis y entrenamiento.

Una de las virtudes que ha tenido esta temporada es que en ningún momento ha dado sensación de poderle un escenario como Riazor, esa presión que muchos jugadores han señalado.

Bueno. Siendo sincero, lo cierto es que los primeros partidos en Riazor impresionaron bastante. Por ejemplo el día que debuté contra el Racing de Ferrol en casa, entré en los minutos finales y la impresión, ese ruido, cómo animaba la gente y cómo apretaba la grada... me impresionó mucho, pero para bien. No me supuso una presión extra, fue más una sensación de poder disfrutar de ese ambiente que de sentirme presionado por la situación.

Imagino que esa es una de las cosas para las que también te preparan en un club como el Madrid y una cantera en la que se exige lo máximo.

Nos preparan para todo. En la cantera del Madrid, que es la que conozco y en la que he estado, te preparan para todo porque además ya te avisan. Allí vives como en una burbuja. Unas instalaciones tremendas, la calidad de los cuerpos técnicos... todo es de un nivel altísimo y te avisan de que cuando salgas fuera es posible que no vayas a encontrar lo mismo. Que puede hacer mucho frío, vaya. Yo he tenido la suerte de venir aquí, que las instalaciones también son increíbles, tenemos un gran cuerpo técnico y claro, afición y estadio increíble.

27 PARTIDOS

ha jugado Obrador con el Deportivo esta temporada en su debut en el fútbol profesional.

Pero precisamente a más derechos, más obligaciones

Obviamente. En el Madrid nadie puede ir a medio gas, entonces te preparan y se te exige para cuando salgas de ahí, seguir dándolo todo en cualquier lugar.

Con todo lo que se está trabajando este año en Abegondo, la ciudad deportiva aquí tampoco se va a quedar corta.

A mí las instalaciones me parecen espectaculares. La calidad de los campos me ha sorprendido. Me dijeron que habían hecho reformas para tenerlos bien por la lluvia y se han mantenido todo el año muy bien. Además están los vestuarios, el gimnasio, la calidad del material es increíble.

Con el descenso tan lejos y el playoff a una distancia considerable, ¿qué objetivos se puede plantear el grupo para este final de liga?

El objetivo sigue siendo conseguir la permanencia definitiva y si se puede aspirar a algo más, pues hacerlo. Queremos dar lo mejor de nosotros y sacar los máximos puntos posibles hasta final de Liga.

¿Y a nivel individual?

Espero seguir teniendo suerte y jugar más minutos. Me gustaría seguir ayudando al equipo en defensa y en ataque, poner más centros... pero no tengo ninguna meta específica más allá de hacer un buen final de temporada.

¿Da tiempo a pensar ya en el futuro?

Ahora mismo, pensar en el futuro solo me distrae de lo que es importante para mí, que es venir aquí cada día a entrenar y ayudar al equipo. Quiero centrarme en los partidos con el Dépor y una vez termine la temporada ya llegará el momento de pensar y a ver qué hago.

¿Qué le dice a toda esa gente que compra la idea de no enamorarse de un cedido?

(Risas) Ya lo he dicho más veces. Tanto la ciudad, como el club, como la afición me han encantado y estoy feliz aquí. Lo que no puedo decir es lo que va a pasar en el futuro. Primero porque no lo sé, pero además no depende únicamente de mí.

No debe ser sencillo saber que uno no controla del todo su propio destino, por mucho que la situación pueda ser privilegiada.

Obviamente tengo una parte de opinión en la decisión. Pero tengo contrato y depende del Madrid, también dependería del Dépor en este caso, depende de los representantes... Entonces, al final, lo mejor es que hasta que no termine la temporada, no perder energía pensando mucho en eso, porque solo me distrae.