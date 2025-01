El quinto mejor local, próximo desafío del Dépor

“Solo estoy pensando en el Eibar, que es el quinto mejor local de la categoría, muy fiable en su casa”, advirtió ayer Óscar Gilsanz sobre el adversario de mañana del Deportivo, un rival que en Ipurua se hace fuerte, aunque ha dejado escapar cuatro de los últimos seis puntos que ha jugado en su feudo.



La fortaleza de los pupilos de Joseba Etxeberria en su estadio les permite contrarrestar sus pésimos números a domicilio. Como visitante el bloque vasco estaría en puestos de descenso, ya que es el cuarto peor conjunto fuera de su campo con 8 puntos de 32 posibles. Todo lo contario a lo que ocurre cuando el cuadro eibarrés juega en Ipurua, donde se convierte en una escuadra prácticamente infranqueable.



Solo dos oponentes han logrado imponerse en Eibar esta temporada. En la octava jornada, el Sporting de Gijón venció (1-3) al equipo armero con remontada incluida. Jon Bautista adelantó a los locales en el minuto 18, pero el conjunto asturiano le dio la vuelta al duelo con una diana de Dubasin, otra de Corpas en propia puerta y un tanto de Gaspar en el tiempo de descuento. Además, en la decimoquinta semana de competición, el Elche se llevó los tres puntos de Ipurua (0-2) gracias a los goles de Agustín Álvarez y Mourad. Fueron los únicos encuentros en los que el Eibar mordió el polvo como local. En los diez restantes, sumaron siete triunfos y tres empates para un balance de 24 puntos de 36 posibles. Es decir, el 66,7%.



Eso sí, dos de esos tres encuentros igualados han tenido lugar en los dos últimos duelos que el equipo de Etxeberria ha disputado en su feudo.



Hace dos jornadas, el cuadro vasco se adelantaba con un tanto de Madariaga a los 4 minutos de juego, pero en el 49 un gol de Arambarri en propia puerta equilibraba el enfrentamiento (1-1).

En la anterior cita de los eibarreses en Ipurua ocurría una historia similar. Puertas veía portería en el minuto 15, pero en el 82 Pablo Insua firmaba el 1-1 y permitía al Granada sumar un punto.

Zona de privilegio

Solo hay cuatro equipos mejores que el Eibar como locales. Se trata del Elche, que suma 29 puntos en 13 duelos en el Martínez Valero, el Mirandés (27 puntos en doce duelos), el Huesca y el Oviedo, ambos con 25 unidades.



La solidez es la principal arma de la escuadra de Joseba Etxeberria, que ha marcado catorce dianas en su estadio (1,17 por partido) y ha encajado diez (0,83).



De hecho, el Eibar es el séptimo conjunto menos realizador de Segunda como local, aunque también es el cuarto menos goleado en su estadio.



Aún bajan más las cifras ofensivas de los eibarreses, si tenemos en cuenta los datos generales. 24 goles han marcado en los 24 partidos de Liga, mientras que han encajado 26. Números que convierten a la escuadra de Etxeberria en la quinta con menor pegada de la categoría y la séptima que menos tantos ha recibido hasta el momento.



Aunque los armeros destacan por su rocosidad, Gilsanz avisó sobre la pareja ofensiva del bloque vasco, formada por Jon Bautista, autor de tres dianas, y Jorge Pascual, que ha marcado cuatro tantos.

“Es un equipo que es capaz de jugarte directo a cualquiera de los dos puntas, juegue tanto Bautista como Pascual, y también a través de segundos balones, pero tiene capacidad para hacer salida de tres con Peru. Acaba de fichar dos jugadores en el mediocampo que le dan un nivel con balón muy alto. Tiene dos futbolistas por banda que le dan profundidad...”, subrayó el preparador de la escuadra coruñesa.

Potencial

Aunque el Eibar está instalado en mitad de la tabla, el preparador deportivista indicó que “tiene un equipo con un nivel muy alto, que el año pasado hizo playoff y estaba pensado un poco para estar en ese nivel, cerca de ese playoff. Por lo tanto, tenemos que poner toda nuestra energía y nuestra cabeza en ese partido porque todo lo demás nos va a perjudicar. Como aficionado, no me gusta que me vendan futuribles, sino lo que realmente se piensa y nuestro pensamiento está únicamente en el Eibar”, respondió cuando le preguntaron sobre la importancia del choque de mañana de cara a marcarse el objetivo por el que el Deportivo deberá pelear en lo que resta de curso.



En ese sentido, Gilsanz dijo que “estamos un poco en el camino que buscamos. Cuando yo empecé, estábamos en descenso. Si perdíamos el partido, nos pasaba el último clasificado. Desde ahí, estamos siempre fluctuando en esas posiciones, entre los tres o cuatro equipos que preceden al descenso. Hay que mirar al partido de Éibar, ver los puntos que vamos haciendo y ver la realidad, que es que estamos en esa pelea de salir de los puestos de descenso. Cuando esa pelea sea pasado, veremos otra cosa. Intentaremos ir a ganar a Eibar”.