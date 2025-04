La puerta se abre de nuevo para Barbero

Una vez tomado el pulso de la categoría y de lo que necesitaba el equipo, Óscar Gilsanz está demostrando que es un entrenador al que le gusta darle confianza a un once e ir con sus hombres de confianza hasta el final. Entrar en las alineaciones del Deportivo es complicado y los titulares se han ido cayendo más por contratiempos físicos que por decisiones técnicas. Cierto es también que el equipo blanquiazul atraviesa un gran momento desde el arranque de 2025 y la mayoría de futbolistas que parten de inicio le están dando la razón al técnico. Aunque hay posiciones siempre susceptibles de mejorar, como ahora mismo es el caso de la delantera.



Desde su llegada a finales de enero, Zaka Eddahchouri ha monopolizado la punta del ataque herculino. Pero toda la efervescencia del holandés nada más bajarse del avión ha ido apagándose y las últimas jornadas le han abierto de nuevo la puerta del equipo a Barbero. El andaluz, referencia y pieza clave en el ascenso, ha perdido ya el puesto en dos ocasiones esta temporada en favor de Bouldini y del propio Zaka, pero apunta a tener una nueva oportunidad para reivindicarse en el sprint final de temporada.



Sus apariciones más recientes, sobre todo en Riazor, han sido decisivas para que el Deportivo pudiera sumar en dos partidos en los que, además, su competidor estuvo más que desacertado. Barbero marcó a los pocos minutos de salir al campo para firmar el 2-2 contra el Cartagena e incordió la semana pasada a la defensa y portero del Cádiz, provocando que ni unos ni otros completaran la acción defensiva que segundos después desembocó en el golazo de Mario Soriano desde la frontal.

Indiscutible

Y es que Eddahchouri fue uno de esos fichajes que llegaron para ponerse la camiseta. Al poco de tocar tierra en A Coruña se subió a otro avión para viajar con la expedición a Eibar. En Ipurua salió desde el banquillo por primera y, hasta ahora, última vez como jugador del Deportivo. Zaka ha sido indiscutible desde entonces, participando en todos los partidos desde que firmó y siendo titular en nueve de ellos. Su producción ofensiva se reduce a dos goles. El primero a los pocos minutos de su debut en Riazor ante el Almería aliándose con un rival. El segundo para empatar el encuentro con el Córdoba rematando sobre la línea un disparo de Yeremay que acabó siendo un pase.



El es de balance de 712 minutos, un 79,1 por ciento de los que podría haber disputado, para una aportación que ha ido a menos con el paso de las jornadas. Ante el Racing de Ferrol y contra el Cádiz gozó además de varias ocasiones en las que se mostró muy desacertado a la hora de definir. Tampoco parece que la química con sus compañeros vaya a más.



Esa química es precisamente lo que no le falta al andaluz, del que Yeremay, Mella y también Lucas Pérez en su día cantaron alabanzas por ese trabajo oscuro del que tanto se benefician. Su problema nunca fue ese, tampoco el esfuerzo y trabajo en la presión. Lo que le pesó hasta el punto de reducir su protagonismo a un papel residual fue la falta de acierto de cara a la portería rival, especialmente en la primera vuelta.

En el momento en el que hubo competencia real, Bouldini ya se había quedado por el camino, Barbero pasó a un papel secundario en la rotación de arietes. En este tramo de 10 partidos desde que llegó Eddahchouri, el ‘9’ deportivista ha sido titular en Eibar y suplente en otras siete jornadas, llegando incluso a quedarse sin salir al césped en los duelos con Oviedo y Córdoba. Un total de 190 minutos (21,1 por ciento) en los que ha puesto sobre la mesa el gol al Cartagena y el pase de gol, aunque en semifallo, a Ximo Navarro en Ipurua.

Escenario propicio

Gilsanz ha estirado la confianza en Eddahchouri hasta el momento, pero cada vez parece más cerca la posibilidad de que Barbero regrese al once inicial. Y de decidir hacerlo, pocos escenarios más propicios que el que se encontrará el Deportivo este domingo en Anduva. Ya advirtió el técnico betanceiro que el Mirandés es un equipo que es capaz de ganar duelos en cualquier parte del campo. Y cuando se trata de chocar y bajar al barro, la ventaja es claramente para del de Roquetas de Mar, que nunca rehuye una batalla.

En su tercera temporada en Segunda después de los intentos con Almería y Alcorcón, Barbero ya ha superado sus registros de goles y minutos disputados. En lo que va de Liga acumula 31 encuentros, 17 de ellos como titular, cuatro tantos y cinco asistencias, faceta en la que lidera el equipo junto a Mella. Pero la sensación es que nunca ha podido llegar a sentirse del todo cómodo ni, desde luego, acercarse a esa versión letal que mostró en Primera RFEF. Un nuevo tren se le acerca y puede tener ocho jornadas para cambiar ese sabor agridulce y terminar la temporada demostrando que está capacitado para ser el delantero del Dépor.

Más de un mes sin jugar para Bouldini, con 21 minutos desde febrero

Bouldini, en el partido contra el Tenerife | Fernando Fernández

El gran derrotado de la pelea por la delantera este año en el Deportivo es Mohamed Bouldini. El delantero marroquí fue la gran apuesta de la dirección deportiva en el mercado de verano, pero en su primera campaña está siendo uno de los futbolistas más decepcionantes del equipo. El club blanquiazul pagó traspaso para hacerse con sus servicios y le firmó un contrato que se va hasta 2028. Hoy, el atacante puede extender una racha que ya supera el mes sin salir al terreno de juego.



Nunca ha terminado de encajar Bouldini en el Deportivo este curso. No lo hizo con Idiakez ni tampoco con Gilsanz. Los dos entrenadores le dieron oportunidades, pero más pronto que tarde acabó saliendo del once sin ser capaz de producir más que un gol, ante el Eldense en la primera vuelta en Riazor. No dispuso de muchas ocasiones, tampoco hizo mucho por tenerlas.



Entre el bajo rendimiento y diferentes problemas musculares, el ariete ha ido perdiendo poco a poco peso en el equipo hasta prácticamente desaparecer. Desde que arrancó 2025, Bouldini ha sido titular únicamente en dos encuentros. Ambos en enero y antes de llegar Eddahchouri, cuando el equipo blanquiazul se encontró con numerosos problemas en ataque, incluida la baja de Lucas Pérez. Salió de inicio en La Rosaleda y en Tenerife, su última titularidad hasta la fecha.

Tres apariciones

Ese día en el Heliodoro fue su última gran oportunidad. Porque desde entonces apenas ha vuelto a contar para Gilsanz. En este tramo de 10 encuentros disputados que arranca a principios de febrero, el exatacante granota únicamente ha participado en tres de ellos. Todos saliendo desde el banquillo y sin superar en ninguno los once minutos que tuvo en el Carlos Tartiere contra el Oviedo.



Para encontrar su última aparición con la camiseta blanquiazul hay que remontarse al 7 de marzo, cuando el Deportivo se enfrentó al Córdoba en un choque que terminó en tablas (1-1). El técnico deportivista no lo ha considerado una opción en los últimos cuatro encuentros, donde Barbero le ganó la partida como ya hiciera en la primera vuelta.