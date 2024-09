La previa de la jornada 7. Problemas que solucionar en Ferrol y Tenerife

La séptima jornada de la Liga Hypermotion llega con mucho en juego para la mayoría de los equipos. Todavía quedan tres escuadras que siguen sin saber nada de la derrota: Racing de Santander, que parte como líder; Eibar, asentado en los puestos de playoff y Málaga, que acecha a los seis primeros. Por su parte, Tenerife y Racing de Ferrol quieren dejar atrás el mal inicio y cosechar su primera victoria.



Duelo directo para intentar mantenerse en la zona alta.



Cádiz (10º - 9 puntos) - Eldense (11º - 8 puntos). Mañana a las 16.15 horas.



Choque en la zona media de la clasificación entre gaditanos y eldenses con el objetivo de seguir de cerca el puesto de los playoffs.



Los de Paco López continúan sin dar con la tecla para ganar en el Nuevo Mirandilla, donde cosecharon dos empates y una derrota. En las filas del Eldense, dos excadistas como máxima amenaza: Iván Chapela y Joel Jorquera.



Dani Ponz sabe que el de mañana será un encuentro complicado. Se enfrentan a lo que él mismo calificó como “una plantilla y cuerpo técnico de Primera División”.

Mucho en juego para Mirándes y Huesca este sábado.



Mirandés (8º - 9 puntos) - Huesca (4º - 12 puntos). Mañana a las 16.15 horas.



Esta jornada, una vez más, el liderato puede acabar en manos de cualquiera y el Huesca visita el estadio de Anduva para intentar asaltarlo.



No se lo pondrán fácil los de Alessio Lisci y el técnico del equipo oscense es consciente de ello. Reconoció en la rueda de prensa de este pasado jueves que espera “un partido duro e igualado” ante un rival que “tiene una estructura defensiva muy bien trabajada”.



Se enfrentan uno de los equipos más goleadores de la categoría, contra el menos goleado. Y es que el Mirandés, en las seis jornadas que van de campeonato, solo ha encajado dos goles, ambos como visitantes.

Recuperar el liderato como objetivo de los zaragozanos.



Real Sporting (15º - 6 puntos) - Real Zaragoza (2º - 13 puntos). Mañana a las 18.30 horas.



Si algo caracteriza este inicio de liga, es que retener el primer puesto es tarea complicada.



Víctor Fernández describió a su propia plantilla como “equipo atrevido”, y esa cualidad puede hacer que el liderato vuelva a teñirse de rojo si hoy hacen los deberes y el Racing de Santander sufre su primer pinchazo el próximo lunes.



No están teniendo el mejor arranque de los asturianos, con solo una victoria. Sin embargo, llevarse los tres puntos delante de su afición puede suponer un chute de adrenalina, además de la vuelta a la zona media de la tabla.

La imbatibilidad continúa en pie para el Málaga.



Málaga (7º - 10 puntos) - Elche (14º - 7 puntos). Mañana a las 21.00 horas.



La buena imagen y la victoria que ofreció el Elche el pasado fin de semana, permite a los verdiblancos afrontar su visita a un Málaga aún invicto con la moral alta.



Pellicer sabe que la idea de Eder Sarabia es que su equipo sea “dominante, que trabaje con la posesión de la pelota y conseguir que el partido se duerma”.



Sin embargo, los ilicitanos tienen una tarea pendiente: se han vuelto de vacío de todos los desplazamientos que han tenido. Hoy mismo tienen la oportunidad de solucionarlo.



Salir del pozo cuanto antes es la prioridad almeriense.



Levante (6º - 11 puntos) - Almería (17º - 6 puntos). Domingo a las 14.00 horas.



Melero ya avisó este jueves de que el Levante “se ha rehecho después del descenso”. Para el jugador del Almería será un partido lleno de emociones al enfrentarse a la que fue su casa durante tres años. Rercuerda esa etapa con felicidad y afirma que a nivel deportivo, pasó “sus mejores años”.



Además, a los de Rubi les urge puntuar para salir de la zona baja y evitar algún susto que otro a la afición.

El Levante, que perdió el pasado fin de semana por primera vez en esta campaña, quiere volver a la senda de la victoria cuanto antes y volver a apretar al actual líder, el Racing de Santander.



Primer test para Fran Escribá como técnico del Granada.



Burgos (3º - 13 puntos) - Granada (16º - 6 puntos). Domingo a las 16.15 horas.



Los burgaleses llegan en racha y dispuestos a afincarse en la parte más alta de la tabla; los granadinos, con solo una victoria, buscan volver a sumar de tres en tres.



Tras la destitución de Guille Abascal, Fran Escribá tendrá su primer test este domingo.

El Tenerife, ante el reto de conseguir la primera victoria.



Castellón (13º - 7 puntos) - Tenerife (22º - 2 puntos). Domingo a las 16.15 horas.



El actual colista de la Segunda División necesita cambiar la dinámica cuanto antes. Tras el empate cosechado la jornada pasada, Pepe Mel aspira a lograr la primera victoria de la temporada ante un correoso Castellón.

Pelea en la zona baja con un Racing de Ferrol en apuros.



Córdoba (18º - 4 puntos) - Racing de Ferrol (21º - 3 puntos). Domingo a las 18.30 horas.



Los problemas para los de Parralo no hacen más que aumentar. No solo es, junto con el Tenerife, el único que no conoce la victoria, sino que también es el quipo con menos gol. El Córdoba no tiene mejores números y ambos se batirán en un duelo en el algo más que los tres puntos está en juego; el orgullo de ambas escuadras puede ser determinante.

La irregularidad como principal impedimento del Oviedo.



Oviedo (12º - 8 puntos) - Eibar (5º - 11 puntos). Domingo a las 18.30 horas.



El Carlos Tartiere acoge un encuentro que puede enchufar a su Oviedo a los puestos de playoff a pesar de la irregularidad. Javi Calleja aprovechó para enviar un mensaje de tranquilidad a la afición y pidió que no se piense de forma “catastrofista”, porque el equipo “va dando pasos hacia delante, aunque no sea regular”.



En frente, un Eibar imbatido y dispuesto a prolongar su lucha por el liderato.

Situación crítica en el peor momento posible.



Racing Santander (1º - 14 puntos) - Cartagena (20º - 3 puntos). Lunes a las 20.30 horas.



Cinco derrotas en seis partidos han bastado para que el Cartagena haya decidido prescindir de Abelardo. El club murciano ha contratado a Jandro y ya piensa en conseguir una mejora en los próximos encuentros. El primero de ellos no es el más sencillo. Se enfrentan al actual líder, que además sigue imbatido y cuenta con el máximo goleador: Andrés Martín.