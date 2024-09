Portela: "Veo favorito al Deportivo"

José Manuel Portela vivirá este sábado un encuentro especial entre dos de los clubes más importantes de su carrera deportiva, RC Deportivo y Real Burgos (refundado en 1994).

Central a la vieja usanza que brindó su saber hacer al servicio de herculinos y burgaleses a finales de los ochenta y principios de los noventa, confía en la reacción del conjunto dirigido por Imanol Idiakez, al que ve con más opciones de embolsarse los tres puntos en juego en esta sexta jornada de Liga.

Deportivo y Burgos marcaron su carrera deportiva...

Sí, desde luego, empecé en el Deportivo y después por las cosas del fútbol me fui al Burgos, donde viví dos buenos años.

Curiosamente su debut en el fútbol profesional en la campaña 81-82 fue en El Plantío.

Exactamente, fue en la primera huelga de futbolistas que hubo, en aquel entonces mililtábamos en el Fabril de Tercera División y habíamos ido todos a jugar contra el Burgos. Era un equipo puntero, que tenía como delantero centro a Cholo, que había pertenecido al Real Madrid. Perdimos por 1-0.

Desde 1986 hasta 1989 usted fue un fijo en las alineaciones del Deportivo...

Bueno, tuve temporadas mejores y peores, pero en esos tres años tuve la suerte de jugar más de cien partidos oficiales. No me consideraba un titular indiscutible pero sí uno más de la plantilla. En aquellos años los planteles eran más cortos que ahora, había mucha más gente de la cantera y tuve la oportunidad de formar parte del primer equipo. Estaba Zubialde, que venía de jugar el Mundial de México y se había lesionado. Tuve la oportunidad de debutar en Elche. Ganamos y desde entonces conté bastante. Fue el año que más partidos disputé. Fue el único aó que hubo playoff en Primera y Segunda y actué en 40 encuentros.

Usted fue el primer 'machete' del Dépor, antes que Martín Lasarte.

(Risas). La verdad es que eso venía de que mis padres tenían una carnicería bajando la Ronda de Outeiro. La peña Barrio Sésamo caminaba para el estadio con la cabra y me veían por allí. Por eso me cantaban lo de "saca el machete". Yo era duro pero para nada violento.

¿Cuáles son sus principales recuerdos de aquella época como jugador del Deportivo?

Tuve la suerte de jugar grandes jugadores en esa época, teníamos un gran capitán como José Luis Vara, que era una persona excepcional. Coincidí también con Vicente Celeiro y con Jorge. Ayudaban mucho a la gente de casa.

¿Cómo era Arsenio Iglesias?

Era como un padre para todos, lo que siempre se dice de él. Como un maestro. No le gustaba relacionarse mucho con los jugadores para no adquirir compromisos, como él mismo cuenta en su libro. Eso creo que fue clave para el reconocimiento en su carrera. Demostró ser un buen entrenador con equipos malos y también un gran entrenador con equipos buenos. Eso quiere decir mucho. Cuando nos cogió a nosotros íbamos cuesta abajo. Estuvimos a punto de bajar. Nos salvó y después llegaron épocas buenas para el club a todos los niveles.

¿Y Lendoiro?

Ya lo conocía personalmente del Español de Santa Lucía y del Ural. Me llevó para el Deportivo y tuvo que pagar el traspaso por el fichaje desde el Español porque antes no había convenio. A Riazor en esa época iban solo al campo unas 6.000 personas. Fue capaz de relanzar al club. Ha hecho cosas deportivamente muy buenas y a veces, al tomar tantas decisiones, adoptas alguna errónea. Desconozco lo que hay que hacer para gestionar un club pero tengo un gran concepto de él. Sus éxitos deportivos ahí están.

En la temporada 89-90 decidió hacer las maletas rumbo al Burgos. ¿Cómo fue ese movimiento?

Bueno, se produjo por medio del entrenador coruñés José Antonio Naya, que me llamó y me convenció para un buen proyecto. Llevaba tres años en el Deportivo y lo veía complicado para poder seguir porque había llegado Lendoiro y tenía objetivos más altos. Me apareció la oferta de dos años en el Burgos y me agarré a ella. Entonces los jugadores de casa ganábamos muy poco dinero y estaba en una etapa de mi carrera en la que necesitaba dar un cambio. Con Naya jugué mucho. Desde principios de temporada lo clavó porque nos dijo que el ascenso era "bueno, bonito y barato", en alusión a que los clubes que subirían iban a ser Burgos, Betis y Bilbao Athletic, y así fue la clasificación final.

¿Cómo discurrió su aventura en el Real Burgos?

Fueron dos años muy bonitos. En el segundo de ellos, en Primera División, se ficharon a hombres importantes como el internacional rumano Balint, Gonzalo, Elduayen... se hizo una gran plantilla y ya resultó más complicado jugar pero en el año que ascendimos jugué muchos partidos. Conocí a Magdaleno, un jugador excepcional y de los mejores compañeros que tuve en el fútbol.

Portela, a la izquierda, en el Burgos junto a Magdaleno

En 1994 el Real Burgos desapareció por las deudas...

Efectivamente, no era la primera vez que le pasaba. Mi club era el Real Burgos. En mi época nos pagaban bien, cobrando al día y los problemas económicos llegaron después.

¿Cómo definiría el ambiente futbolístico en El Plantío?

En invierno hace mucho frío (risas). De hecho, una parte del campo a la que no le daba el sol estaba muchas veces helada y ya la teníamos controlada porque era francamente complicado mantenerse en pie sin perder el equilibrio. Es una ciudad pequeña y señorial. Cuando yo estaba vivían muchos militares y gente eclesiástica. Pasamos dos años fenomenales. No es igual que Riazor, es más pequeño pero cuando las cosas van bien todo acompaña.

¿Qué le está faltando al Deportivo esta temporada 24-25?

Ha merecido más puntos de los que tiene. Lo malo de un equipo es cuando no llega, cuando no crea ocasiones pero en este caso el Deportivo estamos llegando, nos falta un poco más de contundencia defensiva y de dominar el balón parado. De momento es la asignatura pendiente pero estoy convencido de que nos vamos a mantener en Segunda bien. Las diferencias ahora mismo en el fútbol son muy pequeñas y el factor suerte es determinante. A ver si enlazamos un par de victorias con la gente joven que hay. Vienen con muchas ganas y con muchas expectativas creadas también.

¿Qué piensa de Imanol Idiakez?

Es un profesional con gran experiencia en el fútbol. Creo que de fútbol todos entendemos pero las decisiones tiene que tomarlas el entrenador. Es una persona preparada. Hay que tener paciencia, como se demostró el año pasado. Hicimos un final de temporada brillante. Debemos darle confianza porque los resultados van a llegar.

¿Cómo está viendo al Burgos?

El equipo se ha consolidado en la categoría, es su cuarta temporada seguida en Segunda. Fuera de casa baja un poco. El año pasado le costó puntuar fuera de El Plantío. Pero en su feudo es muy complicado de doblegar. A domicilio gana menos partidos pero tiene un entrenador como Bolo, que conoce muy bien la categoría, y ha ido armando un equipo mejor cada año. No descarto que esta temporada pueda estar en la zona alta de la tabla.

¿Ve un favorito para el encuentro de este sábado en Riazor?

Es un duelo muy importante, como todos, pero para el Deportivo lo es más porque necesita los puntos. Somos locales y creo que va a ganar el Deportivo, es mi favorito. Debemos dominar el encuentro y quedarnos con los tres puntos.

¿Asistirá mañana al partido?

Me toca trabajar, por lo que me resultará imposible ir, pero normalmente suelo ir.

¿Cuál debe ser el objetivo de Dépor y Burgos en la presente campaña?

Para ambos es imprescindible mantener la categoría, eso está claro. Pero al Deportivo le pedimos siempre un poquito más. Debemos ser realistas y saber que venimos de un pozo, de muy abajo. Ojalá no pasemos apuros. La meta del Burgos debe ser mantenerse y, en caso de poder dar la sorpresa, meterse en la zona de playoff.