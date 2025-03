Petxarroman: "Me está tocando jugar un poco menos, pero mi nivel va a más"

Dos meses tuvo que esperar Alex Petxarroman para disfrutar de su séptima titularidad durante la Liga 2024-25. El lateral vasco, que formó en el once inicial del Dépor frente al Cartagena, se muestra feliz por su retorno al equipo y asegura que su nivel "va a más", motivo por el que está preparado para tener mayor presencia en la escuadra, más tras la lesión de Ximo Navarro, que se une a Obrador y Escudero en la lista de bajas de los laterales blanquiazules.

Lesión de Ximo:

"Aparte de la expulsión, que nos condicionó el partido, la mala suerte de que en la caída le pasa lo que le pasa y es una pena porque, encima, estaba en un buen nivel y es una baja sensible para el equipo".

Juego del equipo ante el Cartagena:

"Creo que condiciona mucho la expulsión y jugar todo el partido con uno menos es muy difícil. El plan de partido que teníamos se va al traste y no puedes competir igual, pero creo que el equipo dio la cara y competimos casi 90 minutos a un buen nivel y creo que incluso tuvimos alguna ocasión para poder llevarnos el partido".

¿Cómo ha llevado el no entrar en los planes del técnico durante tantas jornadas?

"He tratado de hacer mi trabajo todos los días, el venir y entrenar a mi mejor nivel y al final sí que es verdad que me está tocando jugar un poco menos, pero lo que cuenta es el día a día, que estoy trabajando bien. El otro día me costó entrar un poco al partido, pero también es por la circunstancia de que llevo mucho tiempo sin competir, pero terminé bien y el equipo que compita bien ayuda a que el que entre lo tenga más fácil".

La ausencia de Ximo le abre las puertas de la continuidad:

"El estar preparado es lo más importante y el entrenamiento es lo que te hace estar el fin de semana. No sé qué es lo que va a pasar, yo trato de hacer mi trabajo todos los días lo mejor que puedo y, a partir de ahí, si me toca jugar, mejor y si no, ayudar desde donde toque".

Segundo rival consecutivo en una situación complicada, como el Racing:

"Los derbis son partidos de mucha emoción y mucha tensión. Es verdad que en la clasificación ellos lo tienen muy difícil, pero van a salir con muchas ganas, encima en su casa, con la ayuda de la afición, de poder ganar al Dépor y nosotros vamos a tener que salir igual porque la semana pasada jugamos contra el colista y no pudimos ganar, son partidos en esta categoría que hay mucha igualdad y o sales al cien por cien o te puede ganar cualquiera".

Empates seguidos ante Castellón y Cartagena:

"Hay que salir en todos los partidos igual y creo que todos tienen su dificultad. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera, ganar a cualquiera y vamos a salir así, con ganas de sacar los tres puntos y que nos dé también esa tranquilidad en la clasificación y poder afrontar los siguientes partidos con más tranquilidad".

Colchón de siete puntos sobre el descenso:

"Sí, es evidente. Cuanto más lejos de abajo da mayor sensación de tranquilidad para afrontar cualquier partido y no tener esa presión y esa ansiedad un poco por salir de ahí. Tienes que pelear todos los partidos porque pierdes un partido, ganan los de abajo y estás otra vez en problemas, así que nosotros a hacer lo nuestro, sacar los tres puntos el fin de semana y, a partir de ahí, sabemos que dependemos de nosotros para lo que sea".

Objetivos a nivel personal:

"Vengo con ganas de ayudar y lo que quiero es jugar, pero el año se ha dado así, también Ximo ha estado a un nivel muy alto, que ha hecho que tenga más partidos y más continuidad. A partir de ahí, lo que quiero es ayudar al equipo, seguir mejorando, que creo que lo he hecho, que mi nivel en los entrenamientos ha ido de menos a más y en mi futuro lo único que quiero es estar aquí todos los años que pueda porque estoy muy a gusto en el club, en la ciudad y, a partir de ahí, veremos lo que pasa".

Ambiente:

"Dos aficiones que van a apoyar a muerte a sus equipos, sabemos que se va a mover mucha gente de A Coruña para ver el partido en Ferrol y esperemos disfrutar de la fiesta con un buen partido y sacando los tres puntos".

Atasco de equipos por detrás en la clasificación:

"No comentamos gran cosa. La gente que ya tiene más experiencia en esta categoría sabemos que es una Liga muy difícil e igualada. Solo hay que ver cómo está la parte de arriba y cómo está la parte de abajo para darnos cuenta de que es una liga muy igualada y que es complicado ganar todos los partidos. Viene el Cartagena, que es el colista y te compite bien, y vamos a ir a Ferrol sabiendo que también va a ser muy difícil, pero si hacemos lo que nos toca a nosotros, no nos preocupa nada más"