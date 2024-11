Peru Nolaskoain, un viejo conocido del Dépor al timón del Eibar

“He llegado a la conclusión de que estoy jodido. Tengo un trancazo de locos, que no sé de dónde viene, y no ganamos un partido ni a la ONCE. Es increíble lo malos que somos. Preocupante de verdad”. La frase, que se hizo viral entre el deportivismo, cumplirá cinco años el próximo 1 de diciembre. Su autor, un joven Peru Nolaskoain que en aquella noche de 2019 tenía 21 años y estaba harto de ver cómo el Deportivo encadenaba su decimoséptimo partido consecutivo de Liga sin saborear el triunfo.



Era la decimoctava jornada del campeonato de Segunda División 2019-20 y el Dépor había empatado en Lugo (0-0). La escuadra blanquiazul sólo había ganado el primer duelo de aquel curso. 3-2 en Riazor ante el Oviedo. Desde entonces, los herculinos habían registrado nueve empates y ocho derrotas. Juan Antonio Anquela había comenzado la temporada en el banquillo y le había sucedido Luis César tras la décima jornada.



Peru Nolaskoain, que jugaba cedido en el Dépor por el Athletic Club, envió un vídeo a sus amigos que se terminó filtrando. En él mostraba su enfado por la errática trayectoria de la escuadra coruñesa, que cerraba la clasificación con 12 puntos, a seis de la salvación.



“Y, aparte, no salgo de fiesta... Salir de fiesta para emborracharme y para olvidar la puta mierda de año que estoy haciendo y estamos haciendo. No, no. Me quedo en casa haciendo el subnormal”, sentenciaba el joven jugador en aquel vídeo que se hizo famoso en el entorno blanquiazul.



Aún quedaban dos jornadas más sin ganar —sendas derrotas ante el Zaragoza (1-3) y la Ponferradina (2-0)—. Curiosamente fue un gol del propio Peru el que puso fin a aquella horrible racha el 20 de diciembre de 2019. El Dépor jugaba en Riazor frente al Tenerife, el partido expiraba y el cuadro coruñés, que empataba a un gol, estaba a punto de sumar su vigésimo encuentro seguido sin ganar. Christian Santos había adelantado a los coruñeses en el minuto 20 y Suso Santana había firmado el 1-1, de penalti, en el 90’. Entonces, en el minuto 95 Ager Aketxe botó un córner al primer palo y Nolaskoain cabeceó picado con contundencia para hacer estallar a Riazor.



Fue el único triunfo de Luis César y su último duelo en el banquillo, ya que Fernando Vázquez cogió el testigo a continuación. El equipo reaccionó, pero no pudo evitar el descenso a Segunda B en aquella campaña marcada por la pandemia del covid.

Inicio accidentado

El jugador vasco comenzó el curso 2019-20 de forma accidentada, ya que estando en Huesca para disputar la segunda jornada, tuvo que ser intervenido de una apendicitis.



El guipuzcoano retornó en la octava cita del curso, con 25 minutos contra el Mirandés en Riazor, y desde entonces se convirtió en un jugador importante.



La principal característica de Peru siempre ha sido su polivalencia, que le llevó a alternar el eje de la retaguardia y la medular. Disputó 28 partidos de Liga con el cuadro herculino. Once como central, nueve como mediocentro y ocho en los que actuó como pivote.



Esa primera diana que marcó con la camiseta blanquiazul, la que le hizo al Tenerife, fue actuando como mediocentro, junto a Vicente Gómez en la zona ancha.



Aún marcaría un tanto más en la jornada 33ª. Esta vez ejerciendo como central y que sirvió para rescatar un punto en Oviedo. El cuadro local se adelantó 2-0 en la primera parte con goles de Luismi Sánchez y Yoel Bárcenas, pero Sabin Merino, al borde del descanso, y Nolaskoain, al cuarto de hora de la segunda parte, equilibraron el choque (2-2). De nuevo, el tanto del vasco se produjo tras un saque de esquina.



Peru es un jugador que sabe explotar muy bien las acciones a balón parado en ataque. De hecho, pese a su condición de central o mediocampista defensivo, casi todas las temporadas marca algún gol y ya ha anotado quince dianas en liga durante su trayectoria profesional. Cinco de ellas, en Segunda B con el Bilbao Athletic en sus inicios. Dos con el primer equipo rojiblanco en la campaña 2018-19. Las dos con el Dépor al curso siguiente. Una con el Amorebieta en Segunda en el curso 2021-22. Y cinco con el Eibar, equipo en el que jugó cedido durante la temporada 2022-23 y con el que fichó en enero de 2024 hasta junio de 2027.

Refuerzo en Ipurua

El pasado curso, desde que reforzó la entidad armera en el mercado de invierno, se convirtió en un jugador clave en el centro del campo. Desde finales de febrero, fue titular indiscutible en la zona ancha, donde actuó como pivote, sujetando al equipo vasco. Además, marcó dos goles y repartió una asistencia.

Peru Nolaskoain celebra un gol con el conjunto armero | SD Eibar



En la presente temporada, Peru no ha empezó tan bien y ha perdido algo de peso en el equipo, aunque ha participado en doce de las trece jornadas disputadas. Pero ha sido titular en la mitad de los partidos que ha jugado.



Aun así, el ex del Dépor fue de nuevo decisivo a balón parado el pasado 14 de septiembre. El de Zumaia dio el triunfo al conjunto eibarrés frente al Tenerife en Ipurua al marcar de cabeza tras un córner botado por Cubero en el primer minuto del segundo tiempo.



La pasada jornada fue titular en la derrota de los armeros ante el Elche (0-2).