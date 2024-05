La peña ‘Perla de Arousa’ se desplazó a Riazor en un Citroen Mehari de 1985

La peña deportivista ‘Perla de Arousa’ vive con suma pasión el día a día del cuadro herculino; no solo desplazándose a Riazor cada fin de semana sino también desempolvando las maletas para acudir a los encuentros a domicilio o siguiéndolo con gran ilusión a través de la televisión en su coqueto local social.



El pasado sábado, tres miembros de la agrupación que encabeza Adrián Alcalde viajaron hasta A Coruña en un coche tan llamativo como un Citroen Mehari.



Un clásico de 1985 ataviado con los colores blanco y azul que apenas puede sobrepasar los 100 kilómetros por hora.



Los peñistas Modesto, Graciela y Albino emprendieron rumbo a la ciudad herculina desde Poio, un trayecto que se hizo más llevadero con las constantes muestras de cariño de numerosos vehículos.



“A verdade é que nos levou unha hora e corenta minutos pero moita xente saudounos con pitos e pulgares para arriba, festexando o ascenso acadado”, destacó Modesto Pazos, al tiempo que expresó su enorme júbilo por la complicidad en las calles herculinas.



“Sacamos os globos para a defensa despois do partido e aplaudíronnos moito; a única mágoa foi non poder seguir ao autobús do equipo ata Catro Camiños pero desde logo que foi unha xornada espectacular e tentaremos repetila no futuro”, concluyó el aficionado.