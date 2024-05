Peña al “amigo” e “ídolo de los niños” Lucas Pérez

La familia deportivista celebró esta tarde la inauguración de la peña ‘Lucas Pérez’, con sede social en el bar A do cuñado, ubicado en la avenida de Novo Mesoiro, número 5, y cuyo presidente es Manuel Val y el vicepresidente, Pablo Martínez, como el defensa central blanquiazul.



“La peña nació hace dos meses y medio y somos 70 socios”, explica Martínez, quien apunta que “Sestao es nuestro primer viaje oficial, porque queríamos esperar a la inauguración, aunque varios estuvimos en Logroño, pero por cuenta propia”.



“Somos amigos de Lucas desde pequeños y como para los niños es un ídolo, nos pareció una buena idea, por conocerle y porque es un icono en A Coruña”, relata el vicepresidente de esta nueva agrupación deportivista.

"Los niños de ahora ven a Lucas como veíamos nosotros a Djalminha. Lo ven como un icono y es que bajarse al barro como ha hecho él para jugar en el equipo de su ciudad no hay muchos que lo hayan hecho", subraya Pablo Martínez.



El delantero de Monelos disfrutó del nacimiento de esta peña que lleva su nombre, acompañado por compañeros como Diego Villares, David Mella y Yeremay, quienes firmaron autógrafos.

“Muchas gracias por todo lo que estáis haciendo por el Depor. Vamos a conseguir el objetivo, me gusta que estéis animados, esto es lo que me ha hecho volver a casa y lo vamos a conseguir”, dijo Lucas a los cientos de aficionados que vivieron la inauguración de la peña in situ.