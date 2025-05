Pacheta: "Imagino que el Dépor no podrá sujetar a Yeremay con las cantidades de las que se hablan"

José Rojo 'Pacheta', quien se ha estrenado como entrenador del Granada en Riazor, se ha deshecho en elogios hacia Yeremay, tras el partido contra el Dépor (2-3). "Se están hablando de cifras disparatadas de lo que puede valer Yeremay. Eso ya te dice lo que es el jugador", ha manifestado y considera que "el Dépor no podrá sujetarlo con las cantidades de las que se hablan".

Análisis:

Son tres puntos muy importantes por cómo están conseguidos. Los chicos han hecho un esfuerzo descomunal. Hemos sufrido mucho al final, pero hemos hecho un partido muy interesante. Esta es la línea a seguir y nos hemos repuesto a adversidades, que era lo que teníamos que tener cuidado".

Del penalti sobre Villares al 0-1:

"No te puedo contestar porque no he visto la acción todavía. Estaba saludando a toda la gente que me he encontrado por aquí, he estado saludando a Donato, que me ha hecho una ilusión de la leche verle y todavía no he visto nada. Estoy emocionado por la victoria, creo que la hemos conseguido en base a un trabajo fantástico, en base a una solidaridad de la leche, en base a un esfuerzo y estoy sumamente feliz porque esta victoria nos mete en la pelea".

Presión:

"El equipo está débil todavía, no está sólido. Cuando estos jugadores cojan solidez, son muy buenos. Los he visto entrenar, pero la competición es otra cosa, te puede la ansiedad. Están ansiosos porque eres el Granada, un equipo que acaba de bajar, por la ciudad y si no va bien, esa presión te aprieta. Estamos en ello".

Yeremay:

"Se están hablando de cifras disparatadas de lo que puede valer Yeremay. Eso ya te dice lo que es el jugador, que lleva quince goles, un extremo. Pues nada. Es muy bueno y en Segunda División los jugadores desequilibrantes llaman mucho la atención y este es capaz de romper líneas y luego tiene gol. ¿Qué más le puedes pedir? Pues eso, que le vaya bien. Imagino que el Dépor no podrá sujetarlo con las cantidades de las que se hablan, pero que le vaya muy bien al chico porque es muy bueno, tiene muchas virtudes.

Números:

"Castellón ya. Solo Castellón. Primero teníamos que ganar aquí, ya lo hemos conseguido. Ahora a Castellón. Podemos sacar nueve puntos y a por ellos vamos".

Riazor:

"Qué bonito. Está el estadio bonito, bonito. Éramos 19.000 hoy aquí, más 50 que han venido de Granada. Darles las gracias a estos que han viajado, que el viaje no es fácil, que, además, muchos han venido el coche. Que les vaya muy bien y que vuelvan todos sanos y salvos, que no tengan ningún percance".