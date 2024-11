Pablo Martínez: "Mi inicio de temporada fue malo; me vino bien sentarme en el banquillo"

"Mi inicio de temporada fue malo. Me vino bien sentarme un poco en el banquillo porque te das cuenta de que otros lo están haciendo muy bien. Barcia lo está haciendo de puta madre y menos mal que vino la lesión, porque si no, creo que no entraba en el equipo", afirma Pablo Martínez. El defensa central ha hablado este miércoles en rueda de prensa sobre su retorno a la titularidad el pasado domingo, frente al Sporting, tras diez partidos fuera del once.

Sensación al volver a jugar después de varias semanas:

"Un placer enorme, porque cuando pasas tanto tiempo en el banquillo mirando a tus hermanos en el terreno y no poder ayudar, o ayudar de otra manera, fue una locura para mí por empezar a jugar este partido. Todo salió bien, más o menos, porque quería ganar este partido, pero en plan personal fue bastante bien".

Sensaciones físicas, tras la inactividad:

"Depende de cómo entrenas. Yo cambié mi forma de entrenar, entreno más duro que antes, por eso estaba contento de volver al terreno y poder enseñar que ya estaba para jugar. La semana a paso genial, ya me da alegría entrenar, que antes me costaba un poco motivarme, y ahora cada día, y sobre todo a mi edad, que sé que dentro de poco se va a acabar eso, estoy disfrutando un montón".

Cambio de ser titular indiscutible a suplente:

"Al principio, como todos los jugadores, te quitan del equipo, vas de suplente, te vienen mil cuestiones, qué hice mal, pero con la edad sabía lo que tenía que hacer, era normal que saliera del equipo porque no estaba rindiendo muy bien. Mi inicio de temporada fue malo, lo digo yo, entonces me tocaba trabajar para volver y ayudar al equipo de otra forma. Me vino bien sentarme un poco en el banquillo porque te das cuenta de que otros lo están haciendo muy bien. Barcia lo está haciendo de puta madre y menos mal que vino la lesión (risas), no, pero lo agradezco un poco porque si no, creo que no entraba en el equipo. Que se mejore lo más rápido posible porque es un chaval que tiene una calidad loca y yo disfruto viéndolo. A ver si puedo jugar con él y con Pablo puedo volver a disfrutar, pero intento dar lo máximo posible".

Está muy encima de Barcia en los entrenamientos. ¿Qué parte tiene de culpa en su buen rendimiento?

"Nada, yo no tengo nada. Es que la calidad la tiene el chaval, lo está haciendo de puta madre. Los dos últimos años no jugó mucho y estaba muy pendiente de nosotros, preguntando cosas, el chaval tiene una calidad de loco, nos lo enseñó a todos cuando jugó. Yo intento ayudarle, pero no necesita nuestra ayuda, tiene una trayectoria que está todo hecha si sigue trabajando así".



¿Cuándo decide cambiar sus hábitos de entrenamiento?

"Cuando estás acostumbrado a jugar todos los partidos y como tenía Imanol su equipo, era muy difícil cambiar eso, algo que funcionaba. Hemos ascendido con este equipo, entonces te relajas un poco porque sabes que el finde te va a tocar, pero vino Barcia entrenando muy bien y era muy normal que me sacara del equipo Imanol. Entonces, cuando ves que no juegas un partido, dos, tres, y que el chaval está haciendo las cosas muy bien, él subió el nivel y yo tenía que enseñar el mío, en plan, estoy aquí, dame dos minutos... Y nada, entrenar muy fuerte y que los entrenamientos sean como los partidos, darlo todo y llegar reventado a casa".

Transición entre Idiakez y Gilsanz:

"Como pasa en el fútbol, para nosotros fue una sorpresa lo de Imanol, sobre todo en este momento, que venía el Cartagena justo después, pero somos parte de un equipo y sabemos muy bien que estas cosas pueden pasar y confiamos en Óscar. La transición fue muy buena, Óscar está muy cerca de nosotros también, habla con todo el mundo y conoce a todo el mundo. Te da confianza, por eso, cuando entras en el terreno de juego, quieres darlo también todo para él".

Problemas en casa para hacer goles:

"Falta ser eficaz delante de la portería, pero yo no lo veo tan mal, jugamos en otra liga y hay que ver que los otros equipos entrenan y juegan muy bien también. El partido de este finde fue especial, muy difícil y salió el empate, que era bueno para todo el mundo, pero por supuesto que queremos ganar los partidos, pero cuando no sale, hay que saber no perder".

La Segunda División:

"Es una categoría muy igualada, lo ves en la clasificación, ganas un partido y estás arriba, pierdes uno y estás en descenso. Es que está muy igualada y se juega con detalles y nosotros tenemos que estar listos para eso".

Cádiz:

"A jugar un partido de fútbol, como contra todos los equipos e intentar ganar. Acaban de descender, es un buen equipo y nosotros vamos ahí a intentar hacer nuestro juego".

¿Más cómodos fuera que en casa?

"Yo no, pero depende de cada jugador. Creo que hay un poco menos de presión fuera de casa porque sabemos que el resultado no impide nada y en casa queremos darle una alegría a todo el mundo, entonces a veces puede ser un poco de presión. Yo no lo veo así, pero mi juego no depende de si es fuera o en casa, porque intento dar el máximo siempre".

Cambios en los entrenamientos con Gilsanz:

"Es mucho más físico con Óscar. Entrenamos muy duro, son partes cortas, pero muy intensas y creo que nos va muy bien a todos. Descansamos muy poco, entrenamos un poco menos, pero mucho más fuerte".

¿Cómo se lleva el cambio de ser un equipo favorito el año pasado a pelear por otros objetivos esta temporada?

"Ya, pero una temporada es muy larga. El año pasado me hicisteis la misma pregunta y al final ascendimos. Yo creo que hay que tomárselo con calma, acabamos de ascender, somos nuevos en esta liga, hay equipos que llevan muchísimos años jugando en esta liga, que tienen más experiencia que nosotros y hay que saber manejar los partidos. Creo que estamos en el buen camino, nos falta poco para entender esos pequeños detalles, gestionar bien eso y va a salir bien la cosa. Si seguimos trabajando como lo estamos haciendo ahora, estoy seguro de que va a salir algo".

Importancia de los partidos que restan de año:

"Hay que coger cada partido tras partido, no hay que ver más allá de eso. Lo más importante es intentar ganar y ya está".

¿Qué objetivo tiene este Dépor?

"A ver, yo de momento no tengo objetivo. A ver cómo va la temporada. El año pasado en Navidad estábamos casi en descenso y al final ascendimos. Podemos darle la vuelta, todo cambia muy rápido y más en una liga tan igualada. Partido a partido y vemos dónde estaremos".