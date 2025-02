El Oviedo, en su mejor momento desde el regreso al fútbol profesional desde 2015

Con el triunfo a domicilio ante el Burgos, el Real Oviedo finaliza el segundo tercio de la competición liguera en Segunda División como colíder y sumando 50 puntos, el mejor registro de los azules desde el regreso al fútbol profesional de 2015.

En estas diez temporadas en Segunda División, esta es la segunda vez que el Real Oviedo acaba una jornada en puestos de ascenso directo, ya que cuando se puso segundo el pasado mes de noviembre el Levante tenía dos partidos menos y, cuando los disputó, sacó al equipo carbayón de dicha posición.

En El Plantío, el Real Oviedo sumó un nuevo triunfo a domicilio, el cuarto en las últimas cinco salidas del equipo oviedista; los azules, además, todavía no saben lo que es perder en este 2025 en el que suman cuatro victorias y tres empates.

"Tenemos que disfrutar, ser ambiciosos y no dejar de creer. Estamos en un gran momento y no podemos bajar los brazos, aunque hay que valorar las cosas buenas. Siete partidos sin perder es el camino, el que estamos marcando y está funcionando. No hay que desviarse", dijo Javi Calleja, entrenador del Real Oviedo, en la sala de prensa de El Plantío.

Los 50 puntos en el casillero y este coliderato compartido con el Elche al finalizar la jornada 28 son el mejor registro del Real Oviedo desde 2015, superando los 46 puntos sumados por el Oviedo de Sergio Egea en la campaña 2015/2016, que por aquel momento era tercero en la tabla a tres puntos del segundo puesto.

El primer equipo del Real Oviedo regresará a los entrenamientos mañana martes en El Requexón, momento en el que comenzará a preparar el partido del domingo (Carlos Tartiere, 16:15 horas) ante el Deportivo de La Coruña.