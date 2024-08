Otro despiste que cuesta una derrota

El balón parado, que tanto dio al Deportivo la pasada temporada en la Primera RFEF, ha sido el verdugo del cuadro blanquiazul en estas dos primeras jornadas del campeonato, según reconocen los propios futbolistas, que fallaron en el estreno liguero en Riazor, frente al Oviedo al defender una falta, y que volvieron a errar en El Alcoraz en un córner.



“Sabemos que un aspecto muy importante en esta categoría son los balones parados”, admitió Ximo Navarro ante los micrófonos de televisión cuando finalizó el duelo.



“La temporada pasada éramos un equipo muy fuerte en ese aspecto, pero en estos dos primeros partidos hemos empezado bastante mal en ese aspecto”, subrayó el lateral derecho, que volvió a jugar a banda cambiada por la izquierda.



“El otro día encajamos a balón parado en el minuto 5 y ahora en el último. Tenemos que estar más concentrados”, apuntó el zaguero, quien reconoció su propio fallo en la acción crucial del 2-1.

Ximo, autocrítico

“Estoy involucrado en la última jugada. En el primer remate de Pulido, que se me va y pone ese balón a Blasco y estoy muy jodido, pero tengo experiencia, muchos años en esto y me levantaré. Con los días me sentiré mejor y me volveré a preparar esta semana para dar el máximo”, argumentó el futbolista del Deportivo.



El jugador granadino lamentó que el esfuerzo en El Alcoraz no sirviera “de nada”.



“Hicimos un partido bastante bueno, pero perdimos en una jugada a balón parado en el último minuto. Es una pena por el trabajo del equipo, por el apoyo de nuestra afición aquí. Ahora hay que seguir y el domingo a sumar los primeros tres puntos”, indicó.



“Nos ha jodido mucho ese gol en la última jugada, la forma en la que es, con varios despistes”, insistió.

“Sabíamos que ellos podían vivir del balón parado y de alguna jugada al contraataque y se nos ha escapado en dos jugadas a balón parado”, analizó Ximo Navarro.

Germán, cabreado

Germán Parreño tampoco rehuyó hablar de la jugada que terminó dándole los tres puntos a la escuadra aragonesa.



“Estamos cabreados porque después de una segunda parte buena, que hemos competido otra vez y nos hemos sentido bien, hemos hecho muchas cosas bien, pero en una jugada de estrategia, que habíamos trabajado, en esos detalles mínimos se nos escapa el partido. Pensamos en pulir los detalles y en darle importancia a lo bueno que hacemos, que es mucho”, dijo.



El portero lamentó que esas acciones de estrategia “nos están penalizando a todos. Si nos ponemos a ver las jornadas, la estrategia es muy importante y sobre todo en competiciones tan igualadas”.



Para el guardameta, en este Deportivo “hay muchas cosas buenas y detalles a mejorar”.



“Un detalle de estrategia, tanto defensiva como ofensiva, puede marcar un partido y los está marcando. Debemos seguir con nuestra forma de jugar, que creo que estamos generando más que el rival, pero hay que pulir esos detalles. Somos conscientes, lo estamos viendo”, insistió.



El balón parado se ha cebado con los blanquiazules en este arranque de curso 2024-25 y, por el contrario, ha sonreído al Huesca, como puso de manifiesto el propio héroe de la victoria local, Jérémy Blasco.



“Lo trabajamos durante la semana y es una de las cosas que hacemos bien. Ya lo vimos el año pasado y ahora también. Es una jugada muy importante en el fútbol hoy en día”, señaló el central del cuadro oscense.

Primer goleador

Barbero, Lucas, Yeremay, Mella, Mario Soriano... El Deportivo abrió la segunda parte con sus ‘cinco magníficos’ sobre el césped de El Alcoraz. Y sin embargo, fue Ximo Navarro quien marcó el primer gol de la escuadra blanquiazul de la temporada 2024-25.



El lateral ya se mostró bastante activo en ataque durante la primera jornada de la competición, protagonizando un par de ocasiones, pero fue en Huesca donde firmó la primera diana del equipo coruñés en este regreso a Segunda División y también su primer tanto con la camiseta blanquiazul.



Ximo lamentó que, sin embargo, su gol no sirviera para nada en El Alcoraz.



“Ahora mismo me sabe a nada. Con los días me sentiré contento en ese aspecto por conseguir mi primer gol con esta camiseta, pero al final no sirve de nada. Ojalá hubiera servido para puntuar, pero a mejorar esta semana y a conseguir los tres puntos en casa”, dijo el lateral.



Pese a la derrota, el futbolista andaluz quiso quedarse con los detalles positivos.



“Nos hemos levantado bien del gol de ellos. No estábamos del todo cómodos en esa primera parte, a pesar de que teníamos el balón”, analizó el jugador del Deportivo, quien subrayó que “esto acaba de empezar. No es la manera que nos gustaría, porque tienes la sensación de que haces dos buenos partidos, pero en esos detalles se nos escapan”.



Germán Parreño también subrayó la capacidad de reacción de la plantilla deportivista, que ya el pasado curso brilló en la segunda vuelta tras una primera mitad de competición gris y que en El Alcoraz cuajó una muy buena segunda parte tras un primer tiempo bastante irregular.



“Se ha demostrado también en este partido. En la primera parte no hemos estado del todo finos, pero han llegado dos veces. En la segunda hemos llegado mucho más y al final el partido se ha decantado en un córner. Somos conscientes de que tenemos mucho potencial y hay que estar concentrados y puliendo esos detalles para competir al cien por cien”, indicó.



Ximo, por su parte, sentenció con el rol clave de “la afición”, de la que dijo que “sabemos que es muy importante para nosotros”.



“Nos tienen un amor incondicional desde siempre, en todos los partidos en casa y fuera. Esperamos la próxima semana poder dedicarles el primer triunfo”, concluyó.