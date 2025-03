Óscar Gilsanz: "Tenemos la duda siempre de cuándo puede entrar el VAR y cuándo no"

"No quiero entrar a analizar las acciones porque es muy difícil. Tenemos la duda siempre de cuándo puede entrar el VAR y cuándo no, pero no me gusta entrar a analizar porque desde fuera siempre vamos a ser algo partidistas, pero entiendo que tenemos esa duda de cuándo entra el VAR y cuándo no, que genera esas alteraciones en los banquillos a veces. El problema es que no tenemos muy claro cuándo va a entrar y cuándo no", manifestó Óscar Gilsanz cuando se le preguntó por el segundo gol que marcó Yeremay frente al Racing de Ferrol, en un saque de esquina en el que tragó el portero local, Yoel, pero que el colegiado anuló inexplicablemente.

"Entiendo que muchas veces el reglamento va un poco por ahí, con el tema de las manos... Hace varias semanas vi aquí el partido entre el Racing y el Burgos y me fui con la idea de que no sabía cuándo era mano y cuándo no", añadió el preparador blanquiazul, incapaz de encontrar argumentos para explicar en qué tipo de acciones sí entra el videoarbitraje y en cuáles no.



"No sabemos exactamente. El cuarto árbitro dice que pitó una acción anterior al golpeo de Yoel, pero no sabemos exactamente", dijo sobre el motivo por el que el colegiado vasco Jon Ander González Esteban no dio validez al tanto del '10' del Deportivo.



Sobre si siente que la escuadra blanquiazul está siendo perjudicada por las actuaciones arbitrales esta temporada, manifestó: "Yo no me voy a quejar porque entiendo que cuando me sienta perjudicado, si me quejo, no lo haré cuando me sienta beneficiado. Cuando nos beneficie, estaremos más contentos, pero no es mi labor quejarme".

Análisis del partido:

"Ha sido un triunfo muy sufrido. Hasta nuestro gol, con un hermoso control, desactivamos bastante la presión del Racing y teníamos la situación bastante controlada. Es cierto que después del gol nos faltó claridad, el Racing dio un paso adelante, nos hundió y tuvo más acercamientos. En el descanso hablamos de en la segunda parte intentar recuperar más ese control, pero el juego directo del Racing desde el inicio hacía que el segundo balón se disputase en campo rival. Sufrimos, pero era difícil ganar este partido sin sufrir".



Paso atrás del equipo:

"Siempre que un rival da un paso adelante, el otro da un paso atrás, pero no fue intencionado. En el principio, sí teníamos esa superioridad y, a partir de ese minuto, empezamos a tener dificultad para circular por dentro. El Racing quería hacer llegar el balón a los extremos tanto para centros de Naïm y Heber Pena, sobre todo con esa capacidad de Heber de meter centros tan largos, nos hizo dar un paso atrás. Intentamos corregirlo en el descanso, intentando adelantar la línea defensiva de nuevo. Cuando se ponía el balón en el reinicio, intentamos presionar la salida de balón, pero el Racing con balón directo se ponía ahí. Ellos recurrieron también al calor de su público, que generaba energía. En ciertas situaciones al contraataque podíamos tener alguna opción, pero es cierto que sufrimos en la segunda parte, pero defendimos bien los centros laterales. Sufrimos, pero no podíamos ganar sin sufrir".



Celebración:

"La celebración de los futbolistas fue sobre todo de ganar un partido en el que sufrimos por momentos. Ganar este tipo de partidos te dan un plus. Quedan todavía 27 puntos en juego, estamos en ese sprint final y tratamos de exprimir a los futbolistas de cara a la posición en la tabla al final de la liga. Creo que la alegría va un poco por ahí, por ese sufrimiento en el campo, y por el trabajo que hacen, que merece una celebración así".



Tosic:

"Estuvo a buen nivel, sobre todo porque tuvo un buen trabajo también con un jugador habilidoso enfrente. Resolvió el trabajo bien y también algún duelo aéreo".



Juego duro:

"No creo que nunca ningún jugador del Racing ni de ningún equipo tenga la intención de juego duro, pero por la velocidad de los futbolistas, la tensión, a veces no medimos cosas, pero no creo que fuera intencionado por ningún jugador del Racing".



Sprint final de liga:

"El equipo está en un momento en el que cree en lo que hace, que entiende que estamos en ese sprint final y no tenemos tiempo para pensar. Cuando un ciclista está en el sprint final, no piensa si tiene a dos o tres detrás, si no que intenta pedalear lo máximo posible. Intentaremos apretar lo máximo posible, desde la humildad que debemos tener todos porque en esta categoría todos los partidos son muy igualados".



Victoria en un partido con trabajo sucio:

"Los equipos, después de la victoria en Burgos ya dije que nos hacía falta una victoria con un partido así, en el que hace falta trabajo defensivo. A veces cuando no consigues estar tanto en campo contrario y llevar la iniciativa, lo que hablamos de jugar bien, tienes que estar bien en otras situaciones del juego para poder ganar. El equipo sufrió, en el último tercio en el área fuimos efectivos y cuando el rival dio la sensación de que estuvo bien, también es importante para un grupo, para el trabajo, porque en esta categoría hay muy pocos equipos que puedan llevar el partido en la misma dirección. El fútbol de alto nivel no es solo en una dirección, hay que tener capacidad de contraatacar, de ser muy efectivos con espacios, y creo que ser efectivos también en otras situaciones de juego, como cuando el rival te mete atrás, a defender cerca del área. Es una fase que también fortalece a los equipos y te hace ganar partidos".

Cambios de banda entre Mella y Yeremay:

"Los cambios al principio no tuvieron la misma motivación que al final. Al principio era para buscar esa profundidad, para tener la capacidad del intercambio de posiciones entre Petxa y Yeremay en la banda derecha, y para tener a Mella en la banda izquierda, sabiendo que la posición de Nema le iba a permitir jugar más abierto y tratar de encarar en situación de uno para uno. De hecho, creo que en el inicio de partido por esa banda sí que tuvimos esa posibilidad. Y después la posición de Yere intentando estar fuera dentro, incluso nos da esa opción en el que el gol viene de ahí, en el espacio entre lateral y central. Cuando introdujimos a Diego lo metimos en la banda en la que más estaba atacando el Racing. Aunque el cambio estaba pensado para que jugase en la derecha, en el sitio de Mella, cuando hicimos el cambio tuvimos en cuenta que el Racing llevaba cinco o diez minutos atacando por la banda derecha. Tratamos de meterlo en nuestra banda izquierda para ayudar a Nema y cerrar el partido por esa banda. Creo que el trabajo de Diego también fue bueno en esos minutos”.