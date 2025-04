Óscar Gilsanz: "Quedan muchos puntos por disputar y muchas cosas que hacer todavía

Óscar Gilsanz, técnico del Deportivo, no se conforma con los 50 puntos obtenidos hasta ahora, que casi dan la permanencia en Segunda, y quiere más en las seis jornadas que restan, según expuso este viernes durante la rueda de prensa previa a la visita al Racing de Santander el domingo en El Sardinero.



Baja de Mella:

"La semana fue con normalidad. Creo que el equipo está con muchas ganas de hacer un buen partido en un buen escenario. Esa lesión de Mella, veremos cómo evoluciona, es una lesión pequeña pero hay que respetar unos plazos. No es una lesión muy profunda, pero vamos a ser cautos"

Plazos para el canterano:

"En una lesión de este tipo, siempre hay que esperar unos ocho o diez días para ver la evolución y para empezar a entrenar en el campo con los readaptadores y luego hablar de plazos más realistas. Se habla de tres o cuatro semanas, pero siempre pendiente de la evolución. Es una rotura no muy profunda, no muy grande, pero sí en una zona que le va a tener parado unos siete u ocho días antes de empezar la readaptación e iremos viendo. En este tipo de lesiones hay que ser siempre muy cauto, porque en las lesiones musculares, la evolución es muy importante, las sensaciones del futbolista cuando va empezando a tener carga, el trabajo con los servicios de readaptación va incrementando la exigencia y ahí va tolerando más o menos el jugador las cargas. Los plazos no pueden ser muy precisos".

¿Cómo está él y hasta qué punto ha podido tener relación su carga de partidos?

"Un jugador, cuando tiene una lesión, siempre es un palo en cualquier momento. Las lesiones siempre llegan en el peor momento y cuando llegas a final de temporada, sobre todo David, que lleva una temporada exigente porque tuvo ese verano diferente, que tuvo que competir con la selección y tras un breve descanso, se incorporó al equipo avanzada la pretemporada con un plan específico. Es cierto que su manera de jugar, creo que este año es el que menos lesiones tuvo en toda la temporada. Relacionar unas cosas con otras es normal, pero es peligroso. Es cierto que desde hace tiempo lleva un plan específico de trabajo por esa circunstancia, que lleva semanas que no salía al campo o lo hacía a otro ritmo porque a veces hay que desacelerar un poco y controlar las cargas. Creemos que todo influye en una lesión, muchísimas cosas. Es una lesión parecida, por la zona, a otros futbolistas que no tuvieron muchos minutos. También creo que hubo una parte de mala suerte porque fue por un golpeo que no le dio al balón, sino que le dio al suelo. Hay muchos componentes como para relacionar una lesión con una cosa o con la otra. No hay ninguna duda de que los servicios médicos y de readaptación y de la preparación física del club, llevamos meses no solo con Mella, sino con otros futbolistas que tienen algunos problemas y siguen compitiendo y ayudan mucho a que mantengan un nivel alto en la competición".

¿Diego Gómez da ese perfil?

"Si hablamos de fútbol en ese aspecto, creo que es importante que cada vez que hablamos de la profundidad del equipo, tenemos una manera de jugar y de las fortalezas que tenemos como equipo explotarlas. Siempre hablamos de nuestras situaciones de ataque rápido, de nuestra velocidad y tenemos que tratar de aprovecharlo. Para eso no es lo mismo que juegue Ximo que Petxa, porque cada uno tiene sus condiciones y si le pedimos a un jugador que haga lo mismo que hace otro, nos estamos equivocando porque no tiene esas condiciones. Es cierto que esa posibilidad que nos daba Petxa de ir por dentro nos permitía que David estuviese más por fuera y nos diese esa situación de profundidad, de amplitud que el día del Cádiz nos dio tantos réditos y tenemos que darle otra vuelta. Diego es un jugador diferente, capaz de ir por fuera y por dentro. También tenemos a Cristian, que interpreta muy bien los espacios en la última línea, quizá no con tanto recorrido. Tenemos que valorar todo eso y tenemos otras opciones para meter más jugadores por dentro para acumular más jugadores dentro y dejar la banda para Petxa. Quiero decir, que en la elección de los futbolistas va a estar mucho de los comportamientos que queremos darles. Los jugadores que no están, hay una oportunidad para otros jugadores que estaban teniendo menos minutos y trataremos de aprovecharlo. En mi trabajo está combinar a esos futbolistas para que sigamos teniendo esa profundidad, quitando las condiciones de los que están y poniendo encima de la mesa las condiciones de los que entren".

Villares:

"Está bien. Es cierto que durante la segunda parte tuvo una molestia, no aguantó más, pidió el cambio, pero el lunes estaba bastante mejor y a partir del miércoles empezó a entrenar con normalidad".

Minutos a jugadores del futuro proyecto:

"Creo que quedan 18 puntos en juego, estamos a 8 de los puestos de playoff y a 11 del descenso, no soy muy amigo de las matemáticas, pero estamos todavía en plena competición y tenemos objetivos que cumplir, hay que intentar salir de Santander con tres puntos más que nos acerquen a los de arriba y nos alejen de los de abajo. Todavía tenemos muchas cosas que hacer y muchos puntos por disputar. Aquí ya tenemos experiencia de que aunque 50 puntos es una barrera referencial, no es definitiva y tenemos que seguir apretando y trabajando mucho. Debemos afrontar los partidos sabiendo que son tres puntos muy importantes. El equipo tiene ganas de hacer un buen partido en un escenario importante ante un rival que está en un momento anímico excepcional por esa posibilidad de disputar el ascenso directo. Vamos a enfrentarnos a un muy buen rival, en un muy buen escenario, con muy buen ambiente y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, pero es que quedan muchos puntos por disputar y muchas cosas que hacer todavía".

Mfulu:

"Los jugadores son diferentes. Hay perfil de futbolistas en los que ese estado de forma va ganando sobre todo con los minutos, poco a poco. Es un jugador que trabaja muchísimo en el día a día, que en cada entrenamiento siempre da el máximo, nos consta que está a buen nivel, pero es cierto que el ritmo competitivo se gana con los partidos, por eso tiene margen de mejora, pero creo que su trabajo en el día a día está siendo espectacular".

José Ángel y sus molestias en el pubis:

"Los futbolistas, podemos personalizar en un jugador que tiene esa molestia que conocéis, pero hay muchos futbolistas que en el día a día tienen molestias y hay que convivir con ellas y hacer entrenamientos adaptados en muchos momentos. Realmente el trabajo de un futbolista no empieza cuando la prensa anuncia los horarios de la semana. Empezamos a las 11, pero los jugadores normalmente ya están aquí desde las ocho y media o nueve menos cuarto de la mañana, hay un plan específico para ese tipo de molestias, hay momentos en los que se les quita trabajo porque creemos que puede ser perjudicial o no. El cuerpo técnico todas las mañanas tiene una reunión con los servicios médicos para saber en qué estado está el futbolista en cada momento para saber hasta dónde puede llegar. A lo largo de una temporada siempre decimos que el recuerdo que tenemos de cuando jugábamos es que muy pocas veces encaramos un entrenamiento o un partido sin tener nada. Siempre hay un dolor. Esto es un trabajo de muchos días y muchas horas".

¿Te juegas tu continuidad en este fin de curso?

"Creo que lo más importante siempre es el Deportivo y no yo, y mucho menos en cuanto a objetivos. Nos jugamos mucho porque antes me preocupé de recordar que los 50 puntos es una barrera referencial, pero no garantiza nada. Aparte, quedan 18 puntos en juego y tenemos que intentar ganar estos primeros tres puntos. Primero, por el compromiso que tenemos con el club, por el club que somos y porque va a haber mil personas que van a desplazarse desde aquí a El Sardinero. Después, seguramete a El Molinón y después, seguramente a La Romareda. Desde aquí, no vamos a desviar el foco de lo que, para mí, es lo importante, que son los 3 puntos que tenemos en juego porque son muy importantes para todos, no solo para el entrenador, sino para todos, para el club, los jugadores y, sobre todo, para la entidad porque llevamos el escudo de un club que tenemos que quedar lo más arriba posible, lo más arriba que nos permita nuestra exigencia. Es cierto que estamos exigiendo mucho a los futbolistas y los estamos llevando al límite. Nuestra obligación como 'staff' y como entrenador, hablando en primera persona, es llevar a los jugadores a su mejor rendimiento y a su máxima exigencia para ser cada vez mejores, para ir cada vez a más. Necesitamos ir acelerando porque queremos seguir ganando partidos porque no estamos sin objetivos, sino que tenemos objetivos claros. Queremos acercarnos cada vez más a los de arriba y seguir sumando puntos porque los necesitamos".

¿Eres la primera opción del Dépor para la próxima campaña y has recibido alguna llamada de otro club?

"La primera pregunta no es para mí y yo estoy totalmente centrado en el Deportivo y no hay ninguna otra opción. Estoy totalmente centrado en el Deportivo, pero no de cara a lo que pueda pasar, sino de cara al domingo, al Racing. Nada más. Y a ser capaces de ser cada vez mejores y tener cada vez mejores números. No me preocupa ninguna otra cosa que no sea el Deportivo".

¿Ha habido conversaciones?

"De las conversaciones que podamos tener de puertas para dentro no voy a hacerme eco de conversaciones privadas ni demás. Además, no creo que sea lo importante, sino que jugamos un partido muy importante el domingo contra un Racing que es un equipazo que lleva una racha muy importante, un crecimiento continuo desde que nos cruzamos hace unos años en Segunda B, un crecimiento continuo en su rendimiento en cuanto a ser cada vez mejor, en que el primer año sufrió mucho hasta salvarse en las últimas jornadas. El segundo año casi se mete en playoff, pero no se mete. Este año está para meterse en playoff casi seguro e incluso para ascender directo. Un equipo muy agresivo en la presión, que si no estamos centrados al cien por cien y le dejamos transitar, nos va a hacer mucho daño. Con lo cual, yo estoy muy centrado en eso".