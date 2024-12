Óscar Gilsanz: "Le dimos vueltas pero hay confianza en el que salga en lugar de Mella"

Óscar Gilsanz compareció en la sala de prensa de Abegondo para hablar del Deportivo, la actualidad de la plantilla y el encuentro ante el Real Zaragoza.

Nivel anímico: El equipo está bien, con ganas de que llegue el partido del sábado. Tenemos esperanzas puestas en este momento de la competición, de aquí a final de año. Anímicamente bien, fuerte. Del partido de Copa se sacaron muchas lecturas, positivas, la actitud del grupo, el como se encaró el partido y hay que pasar página.

Enfermería: Barcia y Moha siguen lesionados, creemos que podemos incorporar a José Ángel y Mella es baja.

Expulsión Mella: La expulsión se da en un partido que no tuvo muchas faltas. Gente joven como Mella tienen esas ganas y precipitación a la hora de querer robar el balón. Seguro que le valdrá de experiencia para el futuro. Le damos una vuelta a los jugadores que le puedan sustituir. En el día a día no solo se piensa en los once jugadores, es un trabajo en equipo. Me fijo en el día a día, como se encara para hacer grupo. Los partidos están para que todo el mundo pueda aportar. Si Mella no puede lo hará otro jugador. El que salga lo hará perfectamente. Vueltas le damos (sobre su recambio), pero no tenemos ninguna duda y hay confianza en el que pueda salir. El grupo lo forman 25, más lo que pueden aportar desde el filial. Sus características son individuales y en base a ellas se aporta más o menos en una posición determinada, pero los que entren en el 11 estarán perfectamente preparados.

La segunda unidad: A veces se desprecia el competir con un rival de menos categoría (en Copa). Creo que el partido del otro día sin ser bueno en ataque en profundidad de equipo fue bueno en aspectos defensivos y en actitud, que a veces es lo mal difícil. Siempre hay este tipo de acotencimientos en la Copa (que pase el equipo de categoría inferior) y creo que está hecha para este tipo de resultados.

Yeremay: Está muy bien.

Zaragoza: Cuesta salir de la mala racha de resultados en Segunda y las buenas a veces duran por el discurrir de la competición. Es el segundo mejor equipo fuera de casa, con solo dos derrotas y con jugadores de mucho nivel de la categoría. La categoría es difícil para todos, para los que tienen más presión y para los que menos. Cada encuentro es muy disputado y de resultado más impredecible. No creo que esté en una crisis, lo que creo es que ha encadenado partidos sin ganar, pero va a estar arriba, porque tiene un gran entrenador, que yo no voy a descubrir, y que es un referente en la categoría. El partido de Riazor tiene todos los alicientes.

Enfermería del rival: Si no está Soberón, está Azón, o Aketxe. Los entrenadores no pensamos en los que no están, siempre intentamos preparar a los jugadores para lo que se van a encontrar. Los equipos tienen plantillas amplias y cuando tienen a un lesionado lo que se busca es que entren otros que hagan un buen papel y mantengan el buen nivel del equipo.

Motivación: El aliciente es ver el trabajo del grupo, las ganas que tienen de crecer en la categoría, introducir los matices para que el equipo coja esa identidad y que sea difícil para los adversarios. Más que el calendario sea más o menos complicado, lo que me ilusiona en el día a día es ver el trabajo del equipo.

Diferencias entre jugar fuera y en Riazor: Los partidos discurren de diferentes maneras. El equipo (ante el Cádiz) empezó con buen nivel en la segunda parte, no solo ganamos el partido 2-4, además es que no pasamos apuros. El equipo tiene un buen nivel, pero los rivales también juegan y a veces no somos capaces de imponer el fútbol que queremos. No es que no queramos dar alegrías a nuestra afición, que es la mejor del mundo, en Riazor. Es una parte importante esa comunión con la afición. Tenemos que poner de nuestra parte en esa comunión y seguro que juntos no nos gana nadie.