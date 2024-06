Operación blindaje a Mella

La espectacular progresión trazada a lo largo de la última temporada por David Mella ha acelerado el deseo del Deportivo por ampliar un contrato que vence en junio de 2026 y elevar también su cláusula de rescisión para arredrar a los conjuntos hipotéticamente interesados en llevarse a una de las perlas del mercado español.



A sus 19 años, el atacante ha sido decisivo, sobre todo en la segunda vuelta de la campaña 23-24, para guiar al Depor hasta el objetivo anhelado del ascenso, con una hoja de servicios adornada por 9 tantos y 3 asistencias.



A día de hoy y hasta el próximo 30 de junio la cláusula de rescisión del ‘3’ asciende a cuatro millones de euros; una cifra elevada pero tal vez asequible para escuadras de primer nivel, que manejan unos presupuestos que permitirían hacer realidad su marcha de Riazor.



Por este motivo, el cuadro herculino trabaja con urgencias para que el futbolista se comprometa más campañas, vinculando sus mejores años a la entidad de la Plaza de Pontevedra.



Si el 1 de julio Mella continuase en el equipo blanquiazul con el mismo contrato actual, su rescisión se vería redoblada a ocho millones de euros, mientras que a partir del vaerno de 2025 ascendería a diez millones.



Preguntado acerca de la posibilidad de sentarse a negociar con Mella para amarrarlo a la formación deportivista, el director deportivo Fernando Soriano arrojó luz sobre el tema, dejando constancia de su deseo de alcanzar un pronto acuerdo que aportase tranquilidad al entorno del club.



“La renovación está en proceso, David ha demostrado un deportivismo atroz. Es una pieza fundamental de nuestro equipo. Él sabe delegar para que no le afecte en su rendimiento. Lo iremos viendo pero la intención es renovar el contrato”, destacaba el manager del Depor.



Soriano no se marca una fecha concreta para la firma del nuevo acuerdo, si bien puso de relieve que espera que esta no se haga de rogar mucho tiempo.



“Esperemos que sea pronto pero no de aquí a una semana, esto lleva su proceso”, manifestó.

Centrado en el Depor

Después de haber recogido la decimoquinta edición del trofeo ‘dxt-Víctor Gómez Lage’ a inicios de junio en este diario, David Mella afirmó que se encuentra con los cinco sentidos puestos en seguir progresando como futbolista profesional en su conjunto de formación.



“No pienso en ello —que este equipo se quede pequeño—. Ahora mismo no pienso en otra cosa que no sea jugar en el Depor y lo que sea un futuro con ellos y en el fútbol profesional. Que sea toda la vida así con ellos, si puede ser”, comentó, al tiempo que incidió en la necesidad de continuar avanzando.



“La temporada pasada, en mayo, no me esperaba debutar para nada, la verdad, porque no estuve en ningún entrenamiento ni nada con el primer equipo en pretemporada, e incluso para mí esta temporada el rendimiento que he conseguido dar ha estado muy por encima de las expectativas que tenía. Entonces, acabo la temporada súper contento y muy orgulloso de haber estado al nivel del equipo que teníamos”.



Mientras el agente del jugador, el Grupo Bahía, guarda silencio acerca de cualquier operación y confía en que ambas partes lleguen a un encuentro total, lo cierto es que la amenaza de que algún grande pueda encapricharse de Mella tome forma.



La próxima campaña, en Segunda División, el hábil y potente extremo zurdo está llamado a ser un jugador que marque la diferencia en la escuadra coruñesa.



El director deportivo Soriano tiene la esperanza de iniciar la competición en el próximo mes de agosto con su ‘rombo mágico’ en ataque; un póker de talento configurado por Yeremay, Lucas, Barbero y el propio Mella.



No en vano, estos cuatro futbolistas ofensivos se antojan cruciales para el intento de no ver truncada la continuidad experimentada por el Depor en la última temporada, más concretamente desde una segunda vuelta en la que el club ha enlazado la friolera de 21 encuentros sin conocer la derrota.



La directiva deportivista se ha marcado como uno de sus objetivos prioritarios durante la pasada campaña renovar y mejorar las condiciones contractuales de sus canteranos. Hombres como Barcia, Yeremay, Iano Simao, Rubén López, Diego Gómez, Kevin o Martín Ochoa ya han sido blindados.

Jairo, a la espera

El joven canterano Jairo Noriega sigue negociando con el club herculino, habida cuenta de que su relación contractual expira el próximo 30 de junio.



“Con este jugador el proceso —negociación— tiene que darse un poco más deprisa, tenemos que llegar a un punto de encuentro. En la primera plantilla la zona en la que suele jugar Jairo la tenemos bien cubierta; le falta un último ‘click’ para poder dar ese salto y estamos hablando sobre ello en este momento”, matizó Soriano.