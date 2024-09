Los minutos fatídicos

Cuatro tantos encajados de los ocho que lleva en contra el Deportivo los sufrieron los blanquiazules a partir del minuto 85. Está siendo un momento delicado de los partidos para los coruñeses la conocida como ‘zona Cesarini’, en honor al jugador ítalo-argentino de los años 20 y 30 del siglo pasado célebre por marcar a menudo en los minutos finales.



Los blanquiazules han dejado escapar en estas seis primeras jornadas ligueras dos puntos en el añadido: ante el Huesca (2-1), debido a un tanto de Blasco en el 90+3 y este sábado contra el Burgos (0-2), por partida de doble: por medio de Sancris (min.88) y de Curro, de penalti (min. 90+7).



Para completar las dianas en las postremerías de los partidos del Dépor, Yoldi, en el 90+8 había redondeado la victoria del Córdoba, que se había adelantado en el 43, por medio de Carracedo.



Goles casi sobre la bocina de los encuentros, pero que ya han costado disgustos al conjunto que entrena Imanol Idiakez. Hasta 11 equipos, sumando Huesca y Córdoba, con un duelo menos, no han recibido un gol en contra en ese periodo de los choques.



El Dépor, por otra parte, no ha sido capaz de ver puerta en esos instantes de los partidos.No es el único, pues un total de 12 escuadras de Segunda se han mostrado inoperantes en esos minutos que, en ocasiones se vuelven decisivos y más en una categoría tan igualada como la Segunda División. Cada detalle cuenta, Idiakez lo sabe y lo recordó este sábado tras perder con el Burgos.



Llama la atención el caso del Levante, que ocupa la parte alta de la tabla, y que no podido marcar en esas circunstancias de las contiendas, pero que ha encajado dos goles.





El más letal



El Burgos es el equipo que mejor rentabiliza esos minutos, con cuatro dianas, dos de las últimas ante el Dépor. Sancris, además de a los herculinos, marcó en el tiempo de descuento (90+3) en el triunfo contra el Zaragoza (1-0). Curro, que transformó el penalti que hacía el 0-2 en Riazor, ya le había puesto la puntilla al Cartagena en el 90+3, en la victoria por 3-1 de los castellanos.

Por el contrario, los de Bolo, en lo que llevamos de campaña no han sufrido ningún gol en contra en ese tramo de los encuentros. Le siguen Zaragoza y Huesca, ambos con tres, aunque los oscenses, con un partido menos, pues hoy lunes se miden al Córdoba. Los andaluces, Racing de Santander y Málaga han hecho dos dianas en esa ‘zona Cesarini’.





Desconexiones



“No me gusta cómo hemos jugado el descuento. Me queda mal sabor de boca, porque no es nuestra idea el meter gorrazos y lo único que podía pasar es que se diera que ellos corrieran y nos hicieran el segundo. Siete minutos dan para mucho y teníamos capacidad para hacer alguna jugada en cualquier momento y conseguir el empate”, se quejó Idiakez tras el encuentro ante el Córdoba, donde encajaron un gol casi al final.

Momentos en los que la falta de intensidad, concentración y las desconexiones se pueden pagar muy caras. El Dépor, que tenía casi amarrado el empate en Huesca en la jornada dos, evidenció sus problemas a balón parado. Tras un saque de esquina Jérémy Blasco, libre de marca, batió a Germán Parreño.

En la 5ª jornada contra el Córdoba, Yoldi transformó un penalti cometido por Pablo Martínez. Completan estas dianas que tan mal sabor dejan los dos tantos sufridos este sábado contra el Burgos. La primera, fruto de un mal pase de Petxarroman, que cazó Sancris para abrir el marcador. Y el cuarto tanto en el añadido, de nuevo desde los once metros, tras un penalti de Barcia, que se encargó de mandar al fondo de la red Curro.



Una serie de malas decisiones, falta de contundencia y fallos para hacer del Dépor el equipo que más goles encaja en el tramo final de los duelos, en los minutos fatídicos para los blanquiazules.