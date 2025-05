Miguel Figueira: "No vamos a especular; cuantas más cosas pasen, van a ser a nuestro favor"

"No vamos a especular, cuantas más cosas pasen en los partidos, creo que van a ser a nuestro favor, y no me preocupa encajar gol, cuando mi equipo esté a un buen nivel", avisa Miguel Figueira, técnico del Deportivo Juvenil A de División de Honor ante la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones que disputarán los blanquiazules mañana en casa del CD Tenerife.

Tenerife y cómo ves a los chicos:

"Pienso que llegamos bien, el equipo lleva en las últimas jornadas un nivel de juego medio alto que nos permite competir perfectamente los partidos. El Tenerife, por los partidos que pudimos ver, es un equipo que ofensivamente tiene capacidad para hacer goles, domina diversos registros, pero fundamentalmente atacan mucho la espalda de los centrales y de los laterales con la gente de arriba. Tiene tres jugadores que marcan la diferencia con los goles como son David Páez, Manu y Montero, entonces tenemos que tener cuidado con eso y lo que más me preocupa es que mi equipo dé el nivel porque creo que tenemos nivel para competir en esta Copa de Campeones".

Vuelta en Riazor:

"Claro que jugar en Riazor es un aliciente pero el mayor aliciente es competir en la Copa de Campeones, tener la opción clara de pelear en los dos partidos, el equipo llega a nivel táctico, técnico y físico en un buen momento. Tuvimos lesiones importantes, graves durante la temporada por traumatismos, pero en este caso, Fran Varela, que es nuestro preparador físico, que es un fenómeno, lleva muchos años con los chavales, estuvo con Óscar, con Manu y ahora conmigo, los tiene enchufados y preparados. La vuelta en Riazor será un plus más a nuestro favor y eso espero y, sobre todo, que a nivel condicional y nivel físico los chavales están preparados para esos escenarios".

Organización con los chavales que están a caballo entre el Fabril y el Juvenil:

"Lo primero son los primeros equipos y después, Fabril y Juvenil con total naturalidad. Los que tienen que ir con el Fabril irán con el Fabril porque así están haciendo ellos que sea así, porque la semana pasada Manu Ferreiro fue el autor del gol y no sería lógico que cambiáramos ahora nuestra forma de pensar o de trabajar. Las dos plantillas estamos preparadas para competir en las dos competiciones. No hubo problemas durante el año y cantidad de jugadores que saltaron el otro día a Riazor para celebrarlo, no sé si éramos 35 o 36 y habla de la cantidad de jugadores que usamos durante el año e incluso de los cadetes. Los que llevamos con el Fabril y con el Juvenil son los mejores".

Liga Nacional Juvenil de dos grupos:

"En estos momentos no es algo que me preocupe. Como entrenador del Juvenil, si me dices que voy a competir con las mejores canteras de España, encantado. Si la Copa de Campeones y la Copa del Rey es bonita es ilusionante para los chavales, imagínate una liga de todo el año".

El reto de medirse a un rival más desconocido:

"Es cierto que hay cosas nuevas, como es viajar en avión. Hay muchos chavales aquí que es la primera vez que lo van a hacer. Me puede preocupar un poco, pero fútbol es fútbol, yo también jugué en Las Palmas y todo está en la mentalidad. Tenemos la experiencia de haber jugado la Copa del Rey en Bilbao, el equipo dio un nivel alto y solo nos faltó el gol. Al margen de ser una eliminatoria de ida y vuelta, somos un equipo, como vimos el día del Oviedo, somos un equipo que tenemos un potencial ofensivo que cuando tenemos esa eficacia, somos muy difíciles de parar, y el día del Oviedo se vio en la primera parte con con cinco goles en 20 minutos. No vamos a especular, cuantas más cosas pasen en los partidos, creo que van a ser a nuestro favor, y no me preocupa encajar gol, cuando mi equipo esté a un buen nivel.

Ilusión y nervios:

"Ilusión es fútbol. Los nervios pasaron el otro día en Nigrán. Es cierto que contra el Oviedo no hubo nervios, creo que al principio nos costó enlazar porque el rival era bueno, pero nervios hubo en Nigrán porque nos jugábamos mucho y el rival también. En este caso creo que es ilusión, la liga está acabada. Estos chavales, cuando se acabó la competición, fuimos a Francia a jugar un torneo y se jugó a un gran nivel y se ganó dos veces ese torneo. Significa que los chavales llegan preparados al final de liga y los chavales tienen que sacar su fútbol y están preparados.

Preparación:

"Están preparados. Mentalmente se puede conseguir los objetivos. Somos un cuerpo técnico muy cercano e intentamos convencer a los chavales de que la novedad no es lo importante, sino el nivel que tú puedas dar en estos partidos. Llegar a Tenerife y que los chavales sean capaces de desarrollar todo el fútbol que llevan dentro, te da tranquilidad. Luego, en los partidos pueden pasar muchas cosas y que tengas un mal día o que el rival tenga un día acertado porque esto es la Copa de Campeones, pero sinceramente creo que están preparados e incluso si Manu tuviese que tirar de ellos para el domingo, en un porcentaje muy alto están preparados".

¿Qué supone para ti?

"Yo me siento privilegiado primero por formar parte de la estructura de entrenadores del Dépor. Para mí el otro día fue un día inolvidable, llevo cuatro años con grandes jugadores, llevo cuatro años rodeado de gente muy profesional y válida en este club. El otro día en Nigrán sentí el respaldo del club y de los jugadores y después, llegar a Riazor y poder disfrutarlo con tu afición y mis hijos es muy importante para mí. Estoy viviendo un sueño del cual no me quiero despertar y ojalá pueda estar muchos años en el Dépor, pero si el año que viene o dentro de dos años no se consiguen éxitos en cuanto a resultados y seguimos trabajando y formando jugadores, yo seré igualmente feliz. Ahora parece que todo el mundo me conoce, pero trabajo igual que antes".

Rubén Fernández, entre los máximos goleadores en todos los grupos:

"Rubén es un jugador espectacular, que evolucionó mucho. Siempre tuvo gol y el año pasado, en el Juvenil B y este año en el Juvenil A, primero con Manu y después conmigo, hace más cosas de las que hacía y fundamentalmente, el equipo no depende exclusivamente de Rubén y eso hace que él se sienta liberado. Hay muchos más jugadores que se sienten capaces de hacer gol, de generar ocasiones de gol, el equipo funciona como un colectivo, trabaja como un equipo, y a mayores Rubén es capaz de buscar y provocar esa primera presión u orientar ese ataque rival para beneficio de los compañeros. El progreso de Rubén es el trabajo colectivo y que se siente participe del trabajo colectivo del grupo y eso es importante porque el gol no lo va a perder nunca, aunque esté tres o cuatro partidos sin marcar y esperemos que ahora sea el máximo goleador de la Copa de Campeones, que sería buena señal".